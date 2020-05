Årets nasjonaldag blir historisk og annerledes enn den bruker å være. Koronaviruset har på mange måter stjålet den feiringen vi kjenner til, der korps og skolebarn marsjerer over slottsplassen og gatene er fulle av folk.

Vanligvis bruker kongeparet å spise lunsj sammen med familie og stab på slottet etter at barnetoget har passert, men siden barnetoget er avlyst er den tradisjonsrike 17. mai- lunsjen for aller første gang flyttet til kongsgården på Bygdøy.

I anledning nasjonaldagen ønsket kongeparet å invitere det norske folk hjem til seg, for å vise litt av hvordan de planlegger å feire nasjonaldagen dette spesielle året. Det gjorde de ved at et TV-team fra TV 2, på vegne av norsk presse, fikk en omvisning på Bygdø kongsgård der kongeparet bor for sommeren.

Flyttet den tradisjonsrike lunsjen til kongsgården

Korona-situasjoen gjør at det ikke blir noe av den vanlige feiringen på slottet.

– Dronningen og jeg ønsker dere alle hjertelig velkommen til Bygdø kongsgård, sier kongen før dronningen overtar.

Dronning Sonja og kong Harald feirer 17. mai på Kongsgården i år. Foto: Tv2ho / NTB scanpix

– I og med at det er et spesielt år hvor alle må lage sin egen 17. mai hjemme, tenkte vi at det ville være hyggelig at vi fikk besøk for å se hvorledes vi har tenkt å feire vår 17. mai hjemme her på Bygdø kongsgård.

Etter at kongeparet har ønsket velkommen viser dronningen TV-teamet rundt på det som er Norges eldste kongsgård. Forberedelsene til feiringen er allerede godt i gang, og inne i stuen viser dronningen fram det dekkede og 17. mai-klare bordet med lysestaker, sølvtøy og annen pynt hentet fra slottet.

På Kongsgården er bordet er dekket og klart til 17. mai. Foto: Tv2ho / NTB scanpix

– Det blir et vakkert 17. mai-bord selv om det blir litt annerledes enn det vi er vant med fra slottet.

Ingen 17. mai uten pølse, lompe og kroneis

Dronningen tusler inn på kjøkkenet. Der møter hun kjøkkensjef ved Det kongelige hoff Nicolai Lundsgaard og lærling i kokkefag ved Det kongelige hoff Anna Brimi, som er godt i gang med å lage delikatessene som skal serves på nasjonaldagen.

Dronning Sonja og Nicolai Lundsgaard, kjøkkensjef ved Det kongelige hoff, klargjør noen av råvarene til 17. mai-feiringa. Foto: Tv2ho / NTB scanpix

To varianter med gravlaks står klar på benken, friske asparges er plukket fra kjøkkenhagen, kransekaken har fått flagg og smellbombonger, og kroneis er lagt i en bolle med isbiter.

I tillegg er Brimi godt i gang med å steke potetlomper på takke. Pølse og lompe er nemlig en populær rett på kongeparets lunsjbord.

Kokkelærling Anna Brimi er godt i gang med maten som skal serveres på nasjonaldagen. Foto: Tv2ho / NTB scanpix

– Det blir jo ikke 17. mai uten pølse og lompe, sier dronningen.

– Det liker store og små, men jeg har en følelse av at kongen også gleder seg veldig til pølse og lompe. Er det ikke slik at alle menn liker det da, spøker hun.

Slik lager du kongens favorittlomper Ekspandér faktaboks Nå kan også du lage kongens favorittlomper. Her er oppskriften. INGREDIENSER 750 g beatepotet 40 g klaret smør 45 g økologisk siktet sevjerug 90 g økologisk siktet landhvete 10 g salt SLIK GJØR DU 1. Skrell og kok poteten mør, masser poteten og avkjøl. 2. Mens poteten koker, klarer du smøret. 3. Vei opp potet og bland inn mel, salt og klaret smør. 4. Jobb deigen sammen og kjenn om du eventuelt må ha mer mel i. 5. Kjevle ut på benken, bruk godt med mel så den ikke kleber seg fast i benken. 6. Stikk ut i ønsket størrelse, børst av overflødig mel og stek på takke. Den skal være gyllen på begge sider og blåse seg opp med luft i. 7. Avkjøl på rist.

TV 2 var på vegne av norsk presse invitert til denne omvisningen, men det var ingen anledning til å stille spørsmål underveis. Opptakene som ble gjort fredag 15. mai, ble gjort i god avstand med tanke på smittevernreglene.