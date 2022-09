– Skogen må få være skog, myra må få være myr, har klima og miljøminister Espen Barth Eide tidligere uttalt.

Likevel viser tall fra miljøorganisasjonen Sabima at bare i Viken fylke er det planlagt å nedbygge over 5000 dekar med myr. Det tilsvarer fem kvadratkilometer.

– Vi er sjokkert over at mange norske kommuner fortsatt har planer om å nedbygge store områder med myr. Det viser at det trengs strengere regler nasjonalt, sier Christian Steel, biolog og generalsekretær i Sabima.

Det kan slippe ut flere hundre tusen tonn CO₂ totalt, om alle de planlagte prosjektene blir gjennomført, ifølge Sabimas beregninger.

PLAN: Ulvemyra i Frogner er en av myrene som etter planen skal bli nedbygd. Foto: Anne Skifjeld / NRK

Siden 90-tallet har millioner av tonn CO₂ blitt sluppet ut på grunn av nedbygging av myr og tovmark i Norge.

De gjennomsnittlige rapporterte årlige CO₂-utslippene fra nedbygging av myr og torvmark i perioden 2011–2020 var på 520.000 tonn, ifølge tall fra Miljødirektoratet.

Derfor er myra viktig for klima Ekspandér faktaboks Myr er en type våtmark som inneholder store mengder karbon lagret gjennom tusenvis av år. Planter som dør i myra synker ned i vannet og danner dype lag torv. Den totale karbonmengden i alle verdens myrer er omtrent like stor som i atmosfæren, i følge NIBIO.

I perioden 1990–2020 ble det bygd ned 100.000 dekar på myr og torvmark, som har ført til et gjennomsnittlig årlig CO₂-utslipp på 330.000 tonn.

Norske myrer lagrer på fem prosent av landarealet minst 950 millioner tonn karbon, tilsvarende ca 3500 millioner tonn CO2 eller Norges årlige utslipp av klimagasser i 66 år.

De tre hovedårsakene til ødeleggelse av myr er og har vært bygging av private boliger eller næringsbygninger, omgjøring til åker og omgjøring til skogbruksarealer. Kilde: Nibo og Statsforvalteren

Vil redusere nedbyggingen

Fylkesrådet i Viken skriver i en e-post til NRK at de er opptatt av å unngå nedbygging av myr og våtmarksområder.

– Vi arbeider aktivt for å redusere nedbyggingen, gjennom veiledning og bistand til kommunene i den løpende planleggingen.

Fylkeskommunen peker på at noen av myrene som er «planlagt nedbygd» i arealplanen allerede kan være nedbygd eller kan ha vist seg vanskelig å ta i bruk. Samtidig vedgår Viken at andre deler står i fare for å bli bygget ned.

– Det er imidlertid ikke nødvendigvis innsigelser knyttet til disse arealene, slik at de ligger der som et potensial for nedbygging, skriver kommunen.

Mener det trengs et forbud

Sabima mener dette ikke er nok og vil ha et forbud.

Før sommeren kom Miljødirektoratet med en utredning om virkemidler for å hindre nedbygging av myr. I utredningen peker direktoratet på at et forbud med svært begrensede dispensasjonsmuligheter vil være den beste beskyttelsen for myra.

Steel mener at alt ligger til rette for at regjeringen kan utrede et forbud mot nedbygging av myr.

– Det er godt utredet faglig, det er stor forståelse for dette i befolkningen at myr er viktig.

Lovforslaget

I fjor opphevet Stortinget en forskrift om forbud mot nydyrking av myr. I stedet vedtok et stortingsflertall å erstatte forbudet med, kort fortalt, et krav om en «helhetlig plan» dersom det skulle bygges på myr.

I etterkant var det full strid om dette gjorde det enklere eller vanskeligere for kommunene å bygge på myren.

Les det nye myrforslaget og «den gamle» forskriften Ekspandér faktaboks Ap vil endre jordloven §11, andre ledd. Lovendringen som Stortinget vedtok lyder som følger: «For å unngå skade på natur- og kulturlandskap eller for å redusere utslepp av klimagassar kan departementet gi føresegner for nydyrking. Søknad om nydyrking og/eller nedbygging av myr kan berre skje der omsynet til klima, natur og kulturlandskap ivaretas gjennom ein heilheitleg plan godkjend av den enkelte kommune.» Nydyrkingsforskriften §5a, som nå forsvinner, lyder som følger: Nydyrking av myr er ikke tillatt. Kommunen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon til nydyrking av myr; 1.når grunneier mister andre produksjonsarealer på grunn av tap av leiejord eller ved utbygging i offentlig regi som samferdselstiltak eller lignende, 2.der grunneiers eneste dyrkingsressurs er myr, eller 3.for å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn. Dersom det omsøkte myrarealet har en gjennomsnittsdybde på mer enn 1 meter (dyp myr), er dispensasjon i tillegg betinget av at dyp myr er det eneste tilgjengelige dyrkingsarealet på eiendommen. Dette gjelder imidlertid ikke for tilfeller omfattet av punkt 3 over. Dispensasjon etter andre ledd kan bare gis når behovet for tiltaket tilsier at hensynet til natur- og kulturlandskapsverdiene og hensynet til klima må vike. I denne vurderingen skal det legges vekt på størrelsen på myrarealet som skal dyrkes opp, hensynet til en rasjonell arrondering, grunneiers tilgang på andre dyrkingsarealer og om det er mulig å ta i bruk dokumenterte klimagassreduserende dyrkingsmetoder. Søkeren må dokumentere at det omsøkte tiltaket er av vesentlig betydning for å opprettholde drifta. Kilde: Lovdata og Landsbruks- og matdepartementet

Sabima mener at Stortingets vedtak fra i fjor er for svakt, og får støtte av Venstre:

– Det var helt feil av Stortinget å oppheve forbudet mot nydyrking av myr. I dag trenger vi et mye sterkere lovverk, med forbud, slik som Miljødirektoratet anbefaler, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen.

MYR: Myren lagrer enorme mengder karbon. Om den blir nedbygd vil karbonet den lagrer bli sluppet ut i atmosfæren. Foto: Anne Skifjeld / NRK

Mener en helhetlig plan gir best vern av myr

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier til NRK at han er helt enig med Sabima om at man må unngå å nedbygge myr. Han mener imidlertid at forbud mot nedbygging ikke vil gi best vern av myren.

– Et forbud kan gi mye rom for dispensasjoner. Derfor må det ligge til grunn en helhetlig plan. Min syn er at det sterkere og bedre måte å gjøre det på.

Med lovvedtaket Stortinget vedtok i fjor legges det til grunn av man må planlegge arealdisponeringen. Arealregnskapet må være så naturvennlig som mulig.

Han mener lovforslaget i praksis er et forbud.

MYR ER VIKTIG: Espen Barth Eide vil ikke ha et forbud mot nedbygging av myr. Han mener vedtaket fra Stortinget gir bedre beskyttelse. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Hovedregelen må være at man ikke skal nedbygge myr, slår statsråden fast. Det kan likevel komme situasjoner hvor det likevel vil være noe annet alternativ enn å bygge i myrområder.

I disse tilfellene, ses det på muligheten til å innføre et avgift på all nedbygging, opplyser ministeren. En annen mulighet er en forpliktelse til å restaurere et tilsvarende område som man nedbygger.