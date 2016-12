Kommunen deler informasjon om deg med Facebook og Google

En rekke nettsider – også i det offentlige – deler informasjon om deg til store internasjonale selskaper når du besøker nettsiden deres.

I tillegg til kjente selskaper som Facebook og Google, sitter selskaper du neppe har hørt om på informasjon om hvilke offentlige nettsteder du har besøkt.

– Det er en stor industri som kjøper og handler data om forbrukere. Det er problematisk at de får tilgang til informasjon fra offentlige nettsider, sier Finn Myrstad i Forbrukerrådet til NRK.

Verdifull informasjon

Årsaken er at kommunene bruker tjenester som Google Analytics for å få vite hvordan du bruker nettsiden, og Facebook Social Plugins for å la deg like siden og dele innhold.

Disse aktørene – og en rekke andre – samler på informasjon som din IP-adresse og hvilke sider du besøker. Denne informasjonen selger de igjen videre til kunder som ønsker å rette sine reklamer mot deg.

Atle Årnes i Datatilsynet. Foto: NRK

– Hvis du søker etter informasjon om barnehageplass, er det veldig interessant for mange internasjonale aktører. De kan tjene penger på deg og du kan få reklame for barneprodukter, foklarer Atle Årnes i Datatilsynet.

Også ved å klikke på undersider om gjeldsordninger og rusomsorg vil selskapene få beskjed. Slike opplysninger kan få annonsørene til å anta at du har problemer de bør ta hensyn til.

– En ting er nettaviser og andre sider du velger selv å gå inn på. Men i vår elektroniske hverdag må du inn på de offentlige nettsidene. Da er det ikke bra at du ikke kan komme unna å bli sporet der, forklarer Årnes.

Slik samler Google informasjon om deg Ekspandér faktaboks Alle nettsider som bruker Google Analytics, sender informasjon om hvordan du surfer til Google i USA.

Med mindre nettsiden har installert programvare for å stanse dette, får Google informasjon som kan knytte surfingen din til deg som person.

Denne informasjonen avgjør blant annet hva slags reklamer du får se og hvilke treff du får øverst i Googles søkemotor.

Informasjonen behandles etter amerikansk regelverk, som blant annet åpner for lengre lagring av data enn norske lover. Kilde: Google, Datatilsynet.

Sender informasjon 19 steder

Verstingen blant kommunene NRK har testet, er Vestby kommune i Akershus. Nettsiden bruker hele 19 ulike sporingstjenester.

Rune Sletner har ansvar for informasjonssikkerhet i Vestby kommune. Foto: NRK

Blant annet sender kommunen informasjon til de amerikanske selskapene Cross Pixel Media og Datalogix, som selv sier de bruker slik informasjon til å hjelpe annonsører med målrettede reklamekampanjer.

Kommunens beredskapsleder Rune Sletner sier han ikke var klar over at nettsidene brukte så mange sporingstjenester.

– Vi har nå gått sammen med IT-avdelingen vår, leverandøren vår og en uavhengig tredjepart for å komme til bunns i dette, sier han til NRK.