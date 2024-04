Støre kom i ettermiddag ut på Slottsplassen med sine nye statsråder:

Jan Christian Vestre (Ap) blir ny helse- og omsorgsminister, Cecilie Myrseth (Ap) ny næringsminister og Marianne Sivertsen Næss (Ap) fiskeri- og havminister minister.

De tre fikk blomster og klemmer fra partikolleger og familie da de gjorde seg tilgjengelig for fotografene på Slottsplassen.

Støre vil kommentere endringene på en pressekonferanse klokken 16.00 i dag. Etter det kommer de tradisjonelle nøkkeloverrekkelsene i de ulike departementene.

Men det har vært mange skandaler og utskiftninger i regjeringen etter den rødgrønne valgseieren i 2021. Halve mannskapet er borte siden regjeringen tiltrådte for to og et halvt år siden.

Kvinnefall

Og Støre har nå mistet en rekke av Arbeiderpartiets største kvinneprofiler gjennom flere tiår:

Hadia Tajik (40) gikk av som arbeids- og inkluderingsminister vinteren 2022 etter en pendlerboligsak. Gikk også av som nestleder i Ap. Var også statsråd i Stoltenberg-regjeringen.

gikk av som arbeids- og inkluderingsminister vinteren 2022 etter en pendlerboligsak. Gikk også av som nestleder i Ap. Var også statsråd i Stoltenberg-regjeringen. Anette Trettebergstuen (42) gikk av som kultur- og likestillingsminister i juni 2023 etter brudd på habilitetsreglene. På Stortinget siden 2005, i sentralstyret siden 2009, leder Aps kvinnenettverk.

gikk av som kultur- og likestillingsminister i juni 2023 etter brudd på habilitetsreglene. På Stortinget siden 2005, i sentralstyret siden 2009, leder Aps kvinnenettverk. Anniken Huitfeldt (54) måtte gå av som utenriksminister i fjor høst, i kjølvannet av habilitetsskandalene. Tidligere AUF-leder, medlem av sentralstyret i over 20 år og på Stortinget siden 2005.

måtte gå av som utenriksminister i fjor høst, i kjølvannet av habilitetsskandalene. Tidligere AUF-leder, medlem av sentralstyret i over 20 år og på Stortinget siden 2005. Ingvild Kjerkol (48) går i dag av som helse- og omsorgsminister. På Stortinget siden 2013, vararepresentant før det. I Aps sentralstyre siden 2009. Leder av Trøndelag Ap siden 2020.

går i dag av som helse- og omsorgsminister. På Stortinget siden 2013, vararepresentant før det. I Aps sentralstyre siden 2009. Leder av Trøndelag Ap siden 2020. I tillegg forsvant stortingsprofilene Jette Christensen (40) og Marianne Marthinsen (43) ut før valget i 2021.

Etter dagens statsråd vil Arbeiderpartiets kvinner i regjering være Cecilie Myrseth, Marianne Sivertsen Næss, Lubna Jaffery, Tonje Brenna, Karianne Tung og Kari Nessa Nordtun.

UTE: Anniken Huitfeldt (fra venstre), Hadia Tajik, Ingvild Kjerkol og Anette Trettebergstuen er nå ute av regjeringen. Foto: NRK

Klar beskjed fra LO

Som helse- og omsorgsminister erstatter nå Jan Christian Vestre Ingvild Kjerkol.

På vei inn på kontoret får Vestre med seg en klar oppfordring fra Arbeiderpartiets eget bakland.

Fagforbundets gir Vestre klar beskjed om å jobbe for å begrense innleie i helsesektoren og bekjempe privatisering og todeling av helsevesenet.

Fagforbundet er LOs største forbund med over 400.000 medlemmer, og forbundsleder Mette Nord sitter i Aps mektige sentralstyre.

LO-TOPP: Fagforbundets leder Mette Nord sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Foto: NTB

– Bruken av innleie i Helse-Norge er ute av kontroll. I dag bruker kommuner og helseforetak rundt 4 milliarder kroner på vikarer som kun er dyre mellomledd, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Hun tar forbehold om at NRKs opplysning om at Vestre blir utnevnt senere i dag, er riktig.

– Vi må bekjempe todeling av helsetjenestene, ha bedre kontroll også av det private helsetilbudet og gjøre flere behandlinger i det offentlige, sier Nord.

Vestre må også sørge for en styrking av sykehusenes økonomi, sørge for at flere helsearbeidere får hele og faste stillinger og fordele arbeidsoppgavene bedre, krever forbundet.

– Pragmatisk

Ap-nestleder Jan Christian Vestre har den siste tiden ledet arbeidet med Aps nye strategi. Den ble vedtatt av landsstyret for halvannen uke siden.

Overfor NRK fremhevet Vestre at Ap vil ha så god kvalitet i det felles velferdstilbudet at folk ikke skal trenge å kjøpe private alternativer for å få det beste tilbudet.

Han avviste at Ap har planer om en høyre- eller venstredreining, men sa også dette:

– Velgerne er opptatt av at vi løser oppgavene på en effektiv måte. Folk er mindre ideologiske enn før og vil at ting skal funke, sa han.

– Vi må finne pragmatiske løsninger på folks problemer. Vi har nok vært for ivrige etter å forsvare systemene istedenfor å løse utfordringene som folk har i hverdagen.

Cecilie Myrseth, som nå etterfølger Vestre som næringsminister, har markert seg som en skarp kritiker av private aktører i helse- og omsorgssektoren.

LOs første nestleder, Sissel M. Skoghaug, sier hun er trygg på at Vestre – om han får jobben – vil følge opp Aps politikk «om å trygge fellesskapets offentlige helsetilbud».

– Det er helt nødvendig å gjeninnføre en godkjenningsordning for private helseaktører, hvor myndighetene kan avslå etablering om det tapper offentlige helsetjenester for fagfolk. Regjeringen foreslår å utrede dette, og det haster, sier hun til NRK.

Men Karita Bekkemellem, leder i NHO Geneo, sier det har vært «tøffe politiske angrep» mot hennes over 2000 medlemsbedrifter fra dagens regjering. Hun sier bransjen opplever en brutalitet hvor «private aktører skal fases helt ut av den norske velferdsmiksmodellen».

– Det ideologiske grunnlaget er endret, sier hun.

Bekkemellem ber Vestre ham sette en strek over avkommersialiseringsutvalget. Utvalget ser blant annet på hvordan kommersielle aktører kan fases ut av offentlige velferdstjenester.

– Vestre har vært tydelig på å snakke fram jobbskaperne, privat næringsliv og å stoppe kapitalflukten ut av Norge, sier hun.

BRUTALITET: NHO Geneos Karita Bekkemellem har store forhåpninger til den nye helseministeren. Foto: Lena Verås Eriksen

Kabal på plass

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fikk på plass sin regjeringskabal i løpet av gårsdagen, etter det NRK forstår. Og det er gode grunner til at nettopp «kabal» er den beskrivelsen som ofte går igjen når en regjering skal settes sammen.

I tillegg til rene politiske kvalifikasjoner må Støre nemlig også vurdere kjønn, geografi, alder og andre faktorer når han setter sammen sitt lag.

At Ingvild Kjerkol nå forlater stillingen som helse- og omsorgsminister, betyr for eksempel at en ny kvinne må inn i regjeringen for å opprettholde kjønnsbalansen blant Aps statsråder.

I løpet av gårsdagen kunne NRK og flere andre medier melde at Marianne Sivertsen Næss og Cecilie Myrseth skal inn i Støres mannskap.