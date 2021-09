Kjører hjem til folk for at de skal stemme: – Det skal være mulig for alle å stemme

I dag er den store valgdagen. Har du ennå ikke stemt, så er det ikke for sent – men du må gjøre det i dag. Klokka 21.00 i kveld er siste frist for de fleste, men er du i isolasjon eller karantene, hadde du litt dårligere tid på deg.

– Da må du kontakte kommunen før klokken 10 i dag for å få stemme, sa direktør Bjørn Berg i Valgdirektoratet til NRK mandag morgen.

Midlertidige lovendringer gjør at kommunene kan tilrettelegge bedre under pandemien. De som er i karantene, kan kontakte kommunen og få beskjed om hvor og hvordan stemme. Det er egne stemmelokaler som vil bli tilrettelagt for dette.

Kommer hjem til deg

– Hvis man er i isolasjon, skal man også kontakte sin kommune. Da kommer to valgmedarbeidere med smittevernutstyr hjem til deg for å ta imot stemmen din, sier Berg.

Berg forteller at Valgdirektoratet lenge har jobbet med departementet, kommunene og helsemyndighetene for å tilrettelegge for at valget skal foregå på en god måte.

– Det er en normal valggjennomføring selv om det er en pandemi. Det viktige er at både valgfunksjonærer og velgere følger de lokale smitteråd som gjelder der de skal stemme, sier han.

– Vi ser at folk har blitt flinke til å følge smittevernråd, og kommunene har hatt god tid til å forberede dette.

Bjørn Berg i Valgdirektoratet forteller at midlertidige lovendringer gjør at kommunene kan tilrettelegge bedre under pandemien. Foto: NRK

I Porsgrunn kjører de mandag rundt i bilen «Valgborg», hvor de kjører hjem til folk som er i karantene eller isolasjon, slik at de får stemt. Også noen dager i forrige uke kjørte kommunen rundt med «Valgborg».

– Det er så gøy å være med på. Folk er så blide og sier det er så fint og kjekt. Og for dem som ikke har hatt mulighet for å reise til stemmelokalet, har vi dratt hjem på «hjemmestemming». Det skal være mulig for alle å stemme, sier Gitte Helland, valgmedarbeider.

Mange forhåndsstemmer

Fredag viste foreløpige tall fra Valgdirektoratet at 1.645.762 personer hadde forhåndsstemt. Det utgjør 42,3 prosent av alle stemmeberettigede. Valgdirektøren sier at de har sett en jevn økning av forhåndsstemmer de siste valgene.

– Det har vært en stor økning også i år. Når det gjelder valgresultatene så kommer de endelig når fylkesvalgstyrene har godkjent valgresultatene. Men forhåndsstemmetallene gir oss et bedre datagrunnlag for å beregne prognosen som kommer klokken 21 i kveld, sier han.

– Hvorfor skal vi ha valgdag når det er så mange som forhåndsstemmer?

– Valgdagen er lovfestet i Norge. Det er også en høytidelig avslutning på en lang stemmeavgivningsperiode som startet 1. juli. Den har både høytid i seg og en formell rolle i det norske demokratiet, sier Berg.