Kjell Ingolf Ropstad innstilles som Krf-nestleder

– Vår enstemmige innstilling er Knut Arild Hareide som leder, Olaug Bollestad som første nestleder og Kjell Ingolf Ropstad som andre nestleder, sier leder i valgkomiteen i KrF Trude Brosvik fra Sogn og Fjordane.

Dagens andre nestleder Olaug Bollestad (Rogaland) rykker dermed opp til første nestleder, mens Ropstad altså foreslås på andreplassen og skyver Dagrun Eriksen ut av ledertrioen.

Lederen i valgkomiteen opplyser til NRK at Eriksen ikke har trukket seg, men stiller seg til disposisjon.

DAGENS LEDERTRIO: Under Krfs landsstyremøte i november var det disse tre som tronet på toppen i partiet. Dagrun Eriksen (t.v.) blir nå vraket av valgkomiteen, mens Olaug Bollestad får fornyet tillit. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ropstad er KrFs førstekandidat i Aust-Agder, sitter i dag på Stortinget og er partiets justispolitiske talsperson.

Sa nei forrige gang

For to år siden ønsket flere fylkeslag i KrF å få inn Ropstad på nestlederplassen, men da endte han med å takke nei til plassen. Da skrev han på sin Facebookside:

«Etter en lang tenkepause har jeg nå bestemt meg for å takke nei til å stille som nestleder i KrF. Jeg er takknemlig for hyggelige tilbakemeldinger og heiarop – faktisk også litt stolt – vi er jo tross alt bare mennesker alle sammen».

Denne gangen har han bestemt seg for å si ja.

Kjell Ingolf Ropstad (Krf) Ekspandér faktaboks førstekandidat fra Aust-Agder

justispolitisk talsperson, andre nestleder i justiskomiteen

har sittet på Stortinget siden 2009

leder i KrFU 2007–2010

Eriksen i Nordland

I høst ble det kjent av dagens første nestleder Dagrun Eriksen blir listetopp for KrF i Nordland. For øyeblikket er hun på reise i en bobil i Nordland for å gjøre seg kjent i fylket.