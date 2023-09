Ein video av Vladimir Putin og Kim Jong-un utanfor romsenteret Vostochny kosmodrom aust i Russland, viser to smilande statsleiarar, som visstnok skal vere glade for å sjå kvarandre:

– Eg er glad for å sjå deg, seier Putin til Kim, før dei handhelsar i over eit halvt minutt.

Ifølge russiske medium, seier Putin at grunnen til besøket, er å hjelpe Nord-Korea med å bygge satellittar:

– Det er derfor vi kom hit (til romsenteret red.anm.). Nord-Koreas leiar viser stor interesse for raketteknologi. Dei prøver å utvikle romprogrammet sitt.

På veg inn til senteret, der Putin og Kim skal ha eit lukka møte, skal dei ha fått spørsmål om dei vil diskutere våpenforsyningar. Putin svarer at dei kjem til å diskutere «alle spørsmål».

Dette rapporterer statlege russiske nyheitsbyrå, ifølge Reuters.

Kim Jong-un kom til Russland med eit smil tysdag. Då han steig ut av toget, var den raude løparen rulla ut, og eit orkester spelte musikk. Foto: guvernør Krai Oleg Kozhemyako via Telegram / Reuters

Våpenutstilling i juli

Tysdag rulla pansertoget til Nord-Koreas diktator, Kim Jong-un, inn i den russiske regionen Primorskij. Regionen grensar mot Nord-Korea, og ligg heilt aust i Russland.

Dei to møttest sist i 2019. Då møttest dei i Russland, på Kim sitt første offisiele besøk til landet.

I juli i år blei Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu invitert til Nord-Korea.

Det var første gong Kim opna dørene i landet for utanlandske gjester sidan covid-pandemien.

Sjojgu blei tatt med på ei våpenutstilling, og ifølge det nordkoreanske statlege nyheitsbyrået KCNA diskuterte dei to «utviding og utvikling av det militære vennskapet, og samarbeid mellom hærane».

Etter besøket sa talsperson for USAs nasjonale tryggingsråd, John Kirby, at Sjojgu hadde prøvd å «overtyde Pyongyang om å selje artilleriammunisjon» til Russland.

Amerikanske styresmakter har tidlegare sagt at våpenforhandlingane mellom Russland og Nord-Korea «avanserer».

Nord-Koreas leiar Kim Jong-un tok med Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu på ei våpenutstilling i Pyongyang i Nord-Korea i slutten av juli. Foto: AP

Amerikanske medium: Russland ønsker våpen

Dei to leiarane er venta å diskutere moglegheita for at Nord-Korea kan forsyne Russland med fleire våpen som kan brukast i krigen i Ukraina.

Det oppgav ikkje namngitte kjelder til New York Times for få dagar sidan, før kjelder seinare melde det same til NBC.

Ifølge amerikanske kjelder, vil Putin at Kim sender artillerigranatar og panservernrakettar til Russland.

Til gjengjeld skal Nord-Korea få tilgang til avansert teknologi for satellittar og atomubåtar. Nord-Korea har nyleg hatt to mislykka satellittoppskytingar, ifølge BBC.

President Vladimir Putin og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un møttest sist i 2019. Då på Det føderale universitetet i Vladivostok, som sidan 1899 har spesialisert seg på internasjonal politikk. Foto: AFP

Forskar og forfattar Ankit Panda har mellom anna skrive bok om Kim Jong-un og er ekspert på Stillehavsregionen i Asia og atomstrategi.

Han er klar på at Russland og Nord-Korea begge har ting som det andre landet vil ha.

– Det vil vere avgjerande om begge sider kan finne passande prisar dei er villige til å betale - for hjelp frå den andre, sa han til BBC.

Han seier at Russland sannsynlegvis vil be Nord-Korea om konvensjonelle våpen, inkludert artillerigranatar og ammunisjon til rakettartilleri, i byte mot mat og råvarer, og vidare støtte ved internasjonale forum som FN.