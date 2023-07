Den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu blei tatt imot på raud laupar då han landa i Nord-Korea onsdag.

Han kom i kompani med den russiske ambassadøren til Nord-Korea, Alexander Matsegora, viseforsvarsminister Aleksej Krivorusjko og viseutanriksminister Andrej Rudenko.

Den russiske delegasjonen var i Nord-Korea for å diskutere «felles interesse».

Ifølge Nord-Korea skal russerane ha kome i anledning «70-årsdag for sigeren i frigjeringskrigen». I år er det nemleg 70 år sidan Koreakrigen tok slutt ved ei våpenkvile.

Den russiske forsvarsministeren legg ned blomar framfor ei bronsestatue av den tidlegare leiar i Nord Korea, Kim Jong-il. Foto: Korean Central News Agency / Reuters

«Utvikling av militært vennskap»

Den russiske delegasjonen og Nord-Korea sin leiar, Kim Jong-un, møtte i hovudstaden Pyongyang.

Ifølge det nordkoreanske statlege nyheitsbyrået KCNA diskuterte dei «utviding og utvikling av det militære vennskapet, og samarbeid mellom hærane».

Det russiske forsvarsdepartementet bekreftar at besøket var ei styrking av samarbeidet mellom landa:

– Besøket vil bidra til å styrke russisk-nordkoreanske militære band, og vil vere eit viktig stadium i utviklinga av samarbeidet mellom dei to landa, skreiv Russlands forsvarsdepartement i ei utsegn.

Nord-Korea skal på si side har uttrykt støtte overfor Russlands «forsvar av landets suverenitet og sikkerheit», og ønsker Putin suksess med å bygge eit «mektig Russland».

Russland forsvarsminister Sergej Sjojgu og Nord-Koreas president Kim Jong-un ser på ei framsyning i anledning Nord-Korea sitt 70-årsjubileum. Foto: KOREAN CENTRAL NEWS AGENCY / AP

Våpenutstilling

Den russiske forsvarsministeren blei tatt med på ei våpenutstilling i hovudstaden. På utstillinga var det mellom anna ballistiske missil og noko som ser ut som ein ny drone.

Nord-Koreas leiar Kim Jong-un viste fram våpen for den russiske og kinesiske delegasjonen. Foto: Korean Central News Agency / AFP

I tillegg til Russland, var også Kina invitert til Nord-Korea for å feire landet sin 70-årsdag. Ein delegasjon blei sendt til Nord-Korea på vegne av Kinas president Xi Jinping. Dei hadde med seg eit brev frå presidenten sjølv.

Også den russiske forsvarsministeren hadde med seg eit brev frå sin øverstkommanderande, president Vladimir Putin.

Li Hongzhong, viseformann i Den nasjonale folkekongressen i Kina, var utsendt til Nord-Korea på vegne av Kinas president Xi Jinping. Foto: KOREAN CENTRAL NEWS AGENCY / AP

Russland skulda for å kjøpe ammunisjon

USA skulda Nord-Korea i fjor for å ha solgt våpen til Wagner-gruppa i Russland. Dette har Nord-Korea avvist, og åtvara amerikanarane mot å «dikte opp rykte».

I mars i år skulda USA landet på nytt for å ha solgt ammunisjon til Russland.

John Kirby, talsperson for Det kvite hus, sa at president Putin ønsker å sende mat til Nord-Korea mot våpenstøtte:

– Vi er framleis uroa over at Nord-Korea vil gi ytterlegare støtte til Russlands militære operasjonar mot Ukraina, og vi har ny informasjon om at Russland aktiv søker meir ammunisjon frå Nord-Korea, sa Kirby.