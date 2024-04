NRK har tidligere meldt at statsminister Jonas Gahr Støres plan er å utnevne Jan Christian Vestre til ny helseminister fredag. Håpet er at kronprinsen rekker hjem i tide.

Kronprins Haakon fungerer som regent i kong Haralds sykefravær, men har vært på reise i USA – sammen med nettopp Vestre – de siste dagene.

Ifølge NRKs opplysninger kommer utnevnelsen av Vestre trolig i et ekstraordinært statsråd på Slottet i morgen ettermiddag. Da vil kronprins Haakon etter planen være tilbake i landet etter sin utenlandsreise.

NY JOBB: Jan Christian Vestre blir helseminister, ifølge NRKs opplysninger. Foto: Jeff Chiu / AP

Nytt navn inn

Kilder opplyser til NRK at Støres kabal nå er klar. Det innebærer at statsministeren også har bestemt seg for hvem som skal bli Vestres etterfølger som næringsminister.

Dette er endringene, etter det NRK får opplyst:

Dagens fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap) blir ny næringsminister.

blir ny næringsminister. Leder for Stortingets energi- og miljøkomité, Marianne Sivertsen Næss (Ap), kommer inn som fiskeriminister.

OPPRYKK: Stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss er høyaktuell som ny statsråd i regjeringen. Foto: Allan Klo

Det er allerede planlagt ett veldig spesielt statsråd i morgen: 19. april holdes nemlig statsrådet på Statsministerens kontor (SMK), uten regent til stede. Det skyldes at kongen er sykmeldt, kronprinsregenten er i utlandet og at regjeringen er den utøvende kongemakt i landet.

Det er ingenting i veien for at nye statsråder utnevnes i dette statsrådet.

Men kilder sier til NRK at det vil kunne framstå som litt «stusslig» å bli utnevnt til statsråd uten at det skjer på Slottet med kongen eller kronprinsregenten til stede.

Vanligvis avholdes statsråd på Slottet klokken 11 på fredager, med kongen eller kronprinsen til stede. Og etter det NRK forstår er det altså planen å gjøre endringer i regjeringen i et statsråd nummer to i morgen.

17 år siden sist Ekspander/minimer faktaboks Det er en åpning i grunnloven for å holde statsråd uten at kongen eller kronprinsen er til stede. Dette har også skjedd flere ganger tidligere, blant annet tolv ganger i perioden 1996–1999. Da var kong Harald enten sykemeldt eller på reiser i utlandet, mens kronprinsen studerte i USA. Det skjedde også 18. januar 2007, i sammenheng med at både kongen og kronprinsen var på utenlandsreise samtidig. – Når verken kongen eller kronprinsregenten er til stede under et statsråd, blir beslutningene truffet av regjeringen under statsministerens ledelse, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse på SMK. – Dette er i tråd med Grunnloven § 41 og etablert norsk statspraksis. Protokollen undertegnes av alle tilstedeværende statsråder. Dokumentene fra statsrådet, som proposisjoner, utnevnelser og sanksjoner, undertegnes av statsministeren og statsrådssekretæren og blir påført rikets segl, sier hun.

Ny jobb for Vestre

I morgen vil det ha gått en uke siden det ble klart at Ingvild Kjerkol må gå av som helse- og omsorgsminister.

Allerede samme dag, fredag i forrige uke, meldte NRK og flere andre medier at Ap-nestleder Jan Christian Vestre lå an til å bli hennes erstatter.

Alt tyder nå på at Vestre får seg ny jobb, som helseminister, etter to og et halvt år som næringsminister, etter det NRK erfarer.

FISKERIMINISTER: Cecilie Myrseth fra Troms sitter allerede i regjeringen. Foto: William Jobling / NRK

Én av de store sakene som Vestre vil få på sitt bord, er forslaget til endringer i abortloven. Statsminister Jonas Gahr Støre sa i går at dette lovforslaget, som på mange måter vil være historisk, skal bli fremmet for Stortinget før sommeren.

Stortingsrepresentant og tidligere helsepolitiker Tuva Moflag som i mediene ble nevnt som en mulig statsrådskandidat, skal ifølge NRKs kilder ikke ha vært aktuell. Én av grunnene er at hun nylig overtok det viktige vervet som finanspolitisk talsperson på Stortinget.

Også kommunalkomiteens leder Lene Vågslid har vært nevnt som en mulig statsråd i Støres regjering.

Kjønnsbalanse

NRK kjenner til at det for statsministeren ikke var aktuelt å bryte kjønnsbalansen blant Arbeiderpartiets regjeringsmedlemmer. Den er før Kjerkols avgang seks menn og seks kvinner.

Etter det NRK får opplyst, var det i går avskjedsmarkering for Kjerkol i Helse- og omsorgsdepartementet. Hennes politiske rådgiver, Per Anders Langerød, har allerede fått ny jobb. Han skal til Stortinget og bli Arbeiderpartiets nye pressesjef, skriver han på Facebook.

GÅR: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol skal tilbake til Stortinget. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Etter det NRK forstår, er det høyaktuelt for Ap å plassere Kjerkol i Stortingets energi- og miljøkomité, men noen endelig beslutning er ikke tatt.

Dersom Marianne Sivertsen Næss skal inn i regjeringen, er det nettopp fra denne komiteen hun hentes. Dermed unngår Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud en større rokering i stortingsgruppa når Kjerkol nå vender tilbake dit.

Selv om Kjerkol er ferdig som statsråd, fortsetter hun som leder for Trøndelag Ap, partiets største fylkeslag. Hun har også plass i Aps mektige sentralstyre.