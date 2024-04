Kilder til NRK: Vestre høyaktuell som ny helseminister

Hovedgrunnen til det er behovet for en sterk, stabil og erfaren person i den krevende posten.

Ingvild Kjerkol er ferdig som helse- og omsorgsminister på grunn av omfattende tekstlikhet i mastergraden hun leverte i 2021.

Nå trekkes Arbeiderpartiets nestleder Jan Christian Vestre (37) overfor NRK fram som et høyaktuelt navn til å etterfølge Kjerkol.

Vestre har vært næringsminister helt siden Støre-regjeringen tiltrådte høsten 2021. Også da det var rokering i Støre-regjeringen i fjor høst, ble Vestre nevnt som aktuell for andre statsrådsposter. Den gang ønsket han å fortsette som næringsminister.

Støre hadde selv en periode som helseminister før han ble partileder i 2014 og statsminister etter valget i 2021.

Myrseth og Aasland

Av de øvrige navnene som allerede sitter i regjeringen, trekkes to navn fram.

Fiskeriminister Cecilie Myrseth (39) fra Troms har erfaring fra helseområdet fra Stortinget, også som komitéleder. Hun har dessuten lagt fram sin største sak som fiskeriminister, nemlig kvotemeldingen, og kan sånn sett være klar for nye oppgaver.

MINISTER: Cecilie Myrseth fra Troms. Foto: William Jobling / NRK

Et motargument er at hun først kom inn i regjeringen i fjor høst og dermed fremdeles er fersk som statsråd.

Energiminister Terje Aasland (59) fra Telemark er derimot ikke fersk. Han har lang og bred erfaring både som statsråd og Ap-politiker og trekkes fram som et trygt kort overfor NRK.

Samtidig har Aasland i dag ansvaret for et saksfelt, nemlig kraftpolitikken, hvor det er harde motsetninger internt i regjeringen. Det taler for at Støre kan ønske å beholde ham der han er.

MINISTER: Terje Aasland fra Telemark. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Sterke navn på Stortinget

Hvis Støre skulle velge å se utenfor regjeringen etter en nye statsråder, er det to navn på Stortinget som trekkes fram: Tuva Moflag (45) fra Akershus og Lene Vågslid (38) fra Telemark.

Moflag har bred erfaring som helsepolitiker ved at hun satt i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget hele forrige periode. I år har hun ledet en av de største og viktigste prosessene på Stortinget da regjeringspartiene klarte å lande et bredt pensjonsforlik.

STORTINGET: Tuva Moflag fra Akershus. Foto: William Jobling / NRK

Moflag har også erfaring fra næringslivet og vil kunne bekle flere roller i regjeringen, også næringsministerposten, dersom Vestre flyttes.

Nylig ble hun utnevnt til leder av finanskomiteen på Stortinget, noe som kan vippe en eventuell statsrådspost i hennes disfavør.

Lene Vågslid trekkes fram som ett av Arbeiderpartiets sterkeste kort på Stortinget. Hun har ledet justiskomiteen i forrige periode og leder nå kommunal- og forvaltningskomiteen. Men Vågslid har ingen erfaring som statsråd.