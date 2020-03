Kilder til NRK: Venstres valgkomité oppfordret Trine Skei Grande til å trekke seg

Ved to anledninger det siste halvåret skal Grande ha fått klar beskjed om at valgkomiteen mest sannsynlig ikke ville innstille på gjenvalg for henne som partileder.

Det bekrefter sentrale kilder med kjennskap til prosessen i Venstre overfor NRK.

Under partiets landskonferanse på Fornebu 26. - 27. oktober gjorde valgkomiteen førstegangsintervjuer med en lang rekke personer som var spilt inn av fylkes- og lokallag som aktuelle for et nytt sentralstyre.

Blant dem sittende partileder Trine Skei Grande.

I etterkant overbragte valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen, ifølge NRKs opplysninger, et klart budskap fra valgkomiteen til Grande: Ta grep selv, eller vær forberedt på å bli kastet.

I praksis oppfordret han dermed Grande til frivillig å gå av som partileder.

FORMIDLET: Per A. Thorbjørnsen fra Rogaland leder valgkomiteen i Venstre. Han er mangeårig bystyrepolitiker i Stavanger. Foto: Terje Bendiksby

Følelsesladd møte før jul

Men resten av høsten gikk dagene og ukene, uten at Grande gav noen tegn til å ville kaste inn håndkleet.

Helgen 7. - 8. desember var det landsstyremøte i Venstre på Thon Hotel Storo i Oslo.

Parallelt med landsstyremøtet gikk valgkomiteen i gang med en ny intervjurunde, denne gangen med færre og bare de mest aktuelle kandidatene for de fremste tillitsvervene.

På nytt satt Trine Skei Grande ansikt til ansikt med valgkomiteen. Der ble det formidlet til henne at hun hadde liten støtte i valgkomiteen og i organisasjonen, får NRK opplyst.

Flere av NRKs kilder beskriver seansen som følesesladd.

Også etter dette møtet ble Grande, ifølge NRKs kilder, kontaktet av valgkomiteens leder og igjen oppfordret til å finne en passende anledning til å selv ta regien, ved å meddele at hun gir seg som leder i Venstre.

Verken Trine Skei Grande eller valgkomiteens leder ønsker å kommentere NRKs kildeopplysninger.

– Det som blir sagt til og fra valgkomiteen skal bli i valgkomiteen. Jeg kommer ikke til å bekrefte eller avkrefte noenting, sier Per A. Thorbjørnsen til NRK.

– Niks, svarer Trine Skei Grandes statssekretær Jan Christian Kolstø på spørsmål om Grande ønsker å kommentere opplysningene over.

SKJEBNEDAGER: Trine Skei Grande har det siste halvåret levd farlig som Venstre-leder. Her på vei ut dørene i Kulturdepartementet i januar. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Tok inn utfordrerne

Men heller ikke etter juleferie og nyttår skjer det noe, før Fremskrittspartiet mandag 20. januar brått varsler at de forlater regjeringen.

Det forandret situasjonen, ifølge flere kilder.

For fredag 24. januar utnevnes både Sveinung Rotevatn og Abid Raja til nye statsråder.

Sammen med Grande selv og næringsminister Iselin Nybø utgjør begge de to som var de fremste kandidatene til partiledervervet, nå Venstres regjeringslag.

På spørsmål om hvorfor hun gjorde akkurat disse endringene svarte Trine Skei Grande til NRK samme dag at hun hadde valgt å lytte til partiorganisasjonens ønske om fornyelse.

Samtidig ofret Grande sin nære allierte gjennom mange år, Ola Elvestuen. Han måtte gå av som statsråd i Klima- og miljødepartementet for å gi plass til Rotevatn.

Uro før innstillingen

En uke etter statsrådsskiftene skrev TV 2 at lederkampen i Venstre i praksis var avblåst og at kampen nå stod om de to nestledervervene. Nylig meldte også Dagens Næringsliv det samme.

I et oppsiktsvekkende intervju med TV 2 onsdag går normalt svært lojale Elvestuen, som stadig er 1. nestleder i Venstre, hardt ut mot sin egen partileder:

– Trine har nok først og fremst lyttet til seg selv, for å sikre egen posisjon. Jeg har ikke på noe tidspunkt merket noen større misnøye i Venstre med meg selv som klima- og miljøminister. Tvert imot vet jeg mange i Venstre er uenig i skiftet, og som ble svært overrasket over at det skjedde på denne måten, sier Elvestuen til kanalen.

Uttalelsene slo ned som en bombe i Venstre og er onsdagens store snakkis på Stortinget og i det politiske miljøet forøvrig.

Kilder: Ingenting er avgjort

Førstkommende fredag skal Venstres valgkomite presentere sin innstilling til ny partiledelse, før Venstres landsmøte tar det endelige valget helgen 17. - 19. april.

Etter det NRK forstår har både Rotevatn og Rajas støttespillere tonet ned arbeidet i kulissene for å få byttet ut Grande etter at de to ble statsråder for halvannen måned siden.

Også de to kandidatene selv skal ha snakket i penere ordelag om Grande overfor valgkomiteen i den tredje intervjurunden i slutten av januar, enn i de to foregående.

Etter det NRK erfarer er det onsdag ettermiddag ikke avgjort om Trine Skei Grande blir innstilt som Venstre-leder også for de neste to årene.

Følgelig er heller ikke situasjonen rundt nestleder-vervene, som i dag bekles av Ola Elvestuen og Terje Breivik, avklart.

De antatt fremste kandidatene er Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Guri Melby og Iselin Nybø. Samtidig har både Elvestuen og Breivik sagt de ønsker gjenvalg.

Valgkomiteen er nå samlet i Oslo og starter et kveldsmøte onsdag klokken 17. Torsdag blir det heldagsmøte, før innstillingen offentliggjøres fredag.