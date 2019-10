– Jeg tror det er tidenes innspillsrunde i Venstre og at da snakker vi tidenes eldste parti, sier Per A. Thorbjørnsen, som leder Venstres valgkomite. Venstre ble som kjent stiftet i 1884 – for 135 år siden.

Han er på vei inn til valgkomiteens første møte i det som blir en viktig helg for partiet.

I løpet av tre dager på Fornebu skal valgkomite, landsstyret og landskonferansen komme sammen. Temaer er valgkamp, gjennomslag i regjering og ikke minst hvem som skal lede partiet fremover.

Ved midnatt natt til mandag 21. oktober gikk fristen ut for å komme med forslag til komiteen.

Det har kommet inn en rekke innspill, både fra fylkeslag, lokallag og vanlige medlemmer. I ettermiddag ble alle forslagene lagt fram for en samlet valgkomite.

– Det har gått igjen fra dag én at begrepet fornyelse har vært ønskelig. Så vil omfanget av begrepet fornyelse være en diskusjon som valgkomiteen må ta, sier Thorbjørnsen.

Han sier at når det gjelder innspillene til valgkomiteen, så går de på fornyelse når det gjelder personnavn og ikke på politikk.

– Det handler i stor grad om persongalleriet. Vi tross alt en valgkomite, ikke en stortingsprogramkomite, sier lederen av partiets valgkomite til NRK.

Starter med intervjuer denne helgen

Flere i Venstre har ytret ønske om å bytte ut partileder Trine Skei Grande. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Håkon Mosvold Larsen

Nå starter det omfattende arbeidet med å gå gjennom alle innspillene. De første intervjuene gjennomføres etter planen allerede i helgen, når Venstre holder sin landskonferanse på Fornebu.

Senest 6. mars 2020 blir valgkomiteens innstilling offentliggjort. Og så foretar landsmøtet i Venstre selve valgene 17.–19. april.

Da skal de velge personer til følgende 27 tillitsverv:

Leder

To nestledere

Fire medlemmer til sentralstyret

Fire varamedlemmer til sentralstyret (disse er samtidig direktevalgte medlemmer til landsstyret)

Fire direktevalgte medlemmer til landsstyret

Tolv direktevalgte varamedlemmer til landsstyret

Flere av dem som har disse vervene i dag, har allerede varslet at de gjerne fortsetter. Blant annet gjelder dette både lederen og de to nestlederne.

Disse har vervene i dag Ekspandér faktaboks I dag er det følgende personer som har de 27 tillitsvervene som skal fylles. Valgkomiteens innstilling vil vise hvor mange av disse som fortsetter, og hvor mange som blir skiftet ut med «nye koster».

Leder

1. Trine Skei Grande (leder siden 2010)

To nestledere

2. Ola Elvestuen (nestleder siden 2008)

3. Terje Breivik (nestleder siden 2012)

Fire sentralstyremedlemmer

4. Guri Melby

5. Ida Gudding Johnsen

6. Petter N. Toldnæs

7. Sveinung Rotevatn

Fire varamedlemmer til sentralstyret (disse er samtidig direktevalgte landsstyremedlemmer)

8. Solveig Schytz (1. vara)

9. Iselin Nybø (2. vara)

10. Torgeir Anda (3. vara)

11. Ingvild W. Thorsvik (4. vara)

Fire direktevalgte medlemmer til landsstyret

12. Abid Q Raja

13. Odd Einar Dørum

14. Erlend Horn

15. Inger Noer

Tolv direktevalgte varamedlemmer til landsstyret

16. Trine Noodt (Finnmark)

17. Tord Hustveit (Akershus)

18. Eli Taugbøl (Telemark)

19. Anders Wengen (Buskerud)

20. Per A. Thorbjørnsen (Rogaland)

21. Ann Helen Skaanes (Trøndelag)

22. Gunhild Berge Stang (Sogn og Fjordane)

23. Suzy Haugan (Vestfold)

24. Irene Vanja Dahl (Troms)

25. Sofie Høgestøl (Oslo)

26. Trond Svandal (Østfold)

27. Stine Hansen (Oppland)

Etter sentralstyremøtet mandag ble Trine Skei Grande spurt om hvorfor hun stiller til gjenvalg.

– Det er fordi jeg tror jeg er best til å bringe partiet videre. Jeg vet hvor vanskelig og krevende dette er, og hvor mye det skal jobbes for å komme i mål. Da tror jeg også at jeg kan gjøre den snuoperasjonen som trengs, sa Skei Grande.

Men mange ønsker fornyelse i ledelsen. Valgkomiteens leder har flere ganger gitt uttrykk for at mange av innspillene som har kommet underveis i prosessen, preges av dette.

Vraker hele partiledelsen

Fylkeslaget i landets mest folkerike fylke, Viken Venstre, vraker hele partiledelsen i sin innstilling til valgkomiteen. Verken Trine Skei Grande eller de to nestlederne stod på den listen de sendte inn.

NRK har fått tilgang til et brev fra hovedstyret i Viken Venstre til partiets valgkomite.

I brevet står det at «Viken Venstre ønsker å spille inn et sterkt ønske om fornying i Venstres ledelse, særlig ledetrio».

Viken Venstre nevner i brevet en rekke navn de ønsker å se i ledelsen av partiet. Blant navnene er Abid Raja, Sveinung Rotevatn og Guri Melbye, men ingen av de tre som i dag utgjør ledertrioen.

– Vi ønsker fornyelse, sa nestleder Trond Svandal til NRK.

Flere har gitt uttrykk for at de ønsker nestleder Sveinung Rotevatn i lederstolen.

– Vi har pekt på Sveinung Rotevatn som vårt forslag til partileder. Han er en frisk og stødig type som vi har stor tillit til, og som også har stor tillit i partiorganisasjonen. Han vil passe bedre enn Grande, sa leder i Bergen Venstre, Jo Lerheim til NRK mandag.

– Velger partiet Trine, Ola og Terje så støtter vi opp under det. Men vi mener noe annet. Vi kunne ønsket oss et retningsskifte, og i det retningsskiftet inngår ikke de tre, sa han.

Abid Raja er trukket fram av flere. Han har varslet valgkomiteen at han stiller seg til disposisjon, men har samtidig sagt at han mener Trine Skei Grande bør fortsette som partileder, dersom hun selv ønsker det.

Erling Moe fotograferer Abid Raja og Trine Skei Grande under Venstres landsmøte i mars. Nå vil Moe ha mer fokus på politikk og mindre på personer. Foto: Ned Alley / Ned Alley

Mest opptatt av regjeringsspørsmålet

Leder av Venstres bystyregruppe i Trondheim. Erling Moe, sier at det ikke er unaturlig at det er blitt en debatt om personer i partiet.

Han mener likevel at det er uheldig fordi persondebatten er blitt løsrevet fra politikken.

– Politikk og personer henger sammen. Og vi kan ikke løsrive det ene fra det andre. Det har blitt for mye diskusjon om navn og for lite om politikk, sier Moe til NRK.

Moe var motstander av at Venstre gikk inn i regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet og mener at samarbeidet har vært vanskelig å forklare for velgerne.

– Vi har jo hatt en ganske tøff periode etter at vi gikk inn i regjering. Det er som forventet. Det er lang avstand mellom Frp og Venstre på ei rekke politiske områder, ikke minst i miljøpolitikken, sier Moe.

Også lederen i Flesberg Venstre, Arve Nesthornet, er opptatt av regjeringsspørsmålet.

– Spørsmålet er hvor lenge vi er tjent med å sitte i regjering med Frp og Høyre. Det må vi se an. Fra mitt ståsted håper jeg at det kommer et godt tilbud fra den andre siden, sier Nesthornet til NRK.

Har opplevd medlemsras

I forkant av helgens landskonferanse skriver Nationen at Venstres medlemslister viser en partiorganisasjon i full oppløsning.

Avisen har gjennomgått medlemstall og valgresultat for Venstre i hver enkelt kommune. Det viser at landets eldste parti har forsvunnet helt eller delvis i store deler av landet.

Over 100 lokallag har mistet minst halvparten av medlemmene siden 2015. I 26 lokallag er alle medlemmene borte. Ytterligere 69 lokallag har mistet minst hver tredje medlem.

Antallet kommunestyrerepresentanter er omtrent halvert, og andelen kommuner partiet er innvalgt i, har stupt.

Totalt har Venstre nå omtrent 5.700 medlemmer. De har mistet vel 2.300 siden 2015.