Kilder til NRK: Frp kaller inn til ekstraordinært landsstyremøte – kan være på vei ut av regjering

Medlemmer av Frps landsstyre er bedt om å holde seg tilgjengelig for landsstyremøte per telefon fra og med mandag klokken 12. Det opplyser sentrale kilder til NRK.

I utgangspunktet har planen vært at Siv Jensen skal møte Erna Solberg mandag for å overlevere Frps krav for å fortsette i regjering.

En skissert frist for Solberg til å svare har vært mandag om én uke, 27. februar, da Frp skal avholde en strategikonferanse.

Men søndag kveld, etter møte i partiledelsen, kom en uventet innkalling til landsstyremøte.

Etter over fire timer på partikontoret i Karl Johans gate søndag kveld, sammen med partitoppene Sylvi Listhaug, Terje Søviknes, Jon Georg Dale og Hans Andreas Limi, sa Siv Jensen dette til pressen på vei ut dørene:

– Jeg skal møte statsministeren i morgen. Jeg skal informere henne om hva Fremskrittspartiet har kommet frem til.

Jensen nevnte ikke kravlisten partiledelsen har sagt at de har jobbet med siden onsdag med et eneste ord.

Frp-kilder tror det går mot slutten

Gjennom hele helgen har stadig flere Frp-kilder NRK har vært i kontakt med gitt uttrykk for at de ikke tror firepartiregjeringen overlever denne krisen. Allerede forrige uke uttalte flere fylkesledere åpent til NRK at de mener Frp bør gå ut av regjering.

Bakgrunnen er regjeringens beslutning om å hente en terrorsiktet, norsk IS-kvinne og hennes to barn til Norge, en beslutning Frp er sterkt imot. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld.

Erna Solbergs uttalelser om moral i Debatten på NRK torsdag kveld skal ha provosert selv de mest liberale og samarbeidsorienterte Frp-ere.

En kilde tett på Siv Jensen sa så sent som etter at Frp-toppenes møte søndag ettermiddag var begynt, at Siv Jensens plan og ønske er at Frp skal fortsette i regjering.

Etter møteslutt har NRK vært i kontakt med flere kilder som bekrefter at et utfall av møtet i kveld er at det er innkalt til landsstyremøte mandag.

I innkallingen heter det at «partilederen ønsker å informere landsstyret om den aktuelle situasjonen og inviterer til telefonkonferanse mandag».

– Jeg vet ikke om Siv skal gå til Erna med noe før eller etter landsstyret møtes, jeg vet bare at landsstyret har fått beskjed om å holde seg klar, sier en kilde.

På spørsmål om det er mulig at Frp forlater regjeringen i løpet av kort tid uten å i det hele tatt stille noen krav til statsminister Erna Solberg som tidligere kommunisert, svarer kilden ja. Svært få personer vet hva som vil skje videre, men flere åpner for den samme muligheten.

Aftenposten skrev søndag kveld at antallet fylkesledere i Frp som åpent ber Siv Jensen ta partiet ut av regjering er oppe i fire.

Hektisk møtevirksomhet hos Solberg

Parallellt med at Frps partitopper var samlet på partikontoret søndag kveld var det hektisk møtevirksomhet i Statsministerboligen.

Etter det NRK får opplyst var i alle fall både Venstre-leder Trine Skei Grande, KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Høyres nestleder Jan Tore Sanner og Bent Høie tilstede i tillegg til statsminister Erna Solberg.

Verken Solbergs statssekretær for presse eller politiske rådgiver har besvart NRKs henvendelser søndag kveld.

Slik har NRKs politiske kommentatorer vurdert situasjonen fortløpende gjennom kvelden:

KVELDSNYTT: NRKs kommentator Magnus Takvam om Frp og regjeringen. Du trenger javascript for å se video. KVELDSNYTT: NRKs kommentator Magnus Takvam om Frp og regjeringen.