Kilder til NRK: Kjerkol bør fortsette

– Dette har jeg ingen kommentar til, sier Ingvild Kjerkol til NRK idet hun er på vei ut fra Folkets Hus i Oslo i ettermiddag.

Der har helseministeren deltatt på et to dager langt landsstyremøte. Hovedtema er den nye partistrategien foran stortingsvalget neste år. Men i korridorene er det flere som har diskutert helseministerens politiske framtid.

Og konklusjonen er entydig: Med mindre det dukker opp nye, graverende opplysninger i master-saken, så bør Ingvild Kjerkol bli sittende som helseminister.

Det er den klare meldingen som NRK får, fra sentrale kilder i flere ulike Ap-miljøer. De trekker også fram at hun nylig ble gjenvalgt som fylkesleder i Trøndelag Ap, og at dette er et signal om at hun fremdeles har bred tillit i partiet.

– Jobben hun gjør som statsråd, taler for seg. Ut fra den kunnskapen jeg har, kan jeg ikke forstå at hun ikke skal kunne fortsette både som fylkesleder og statsråd, sier nestleder i Trøndelag Ap, Amund Hellesø, til NRK.

Fakta om Kjerkol-saken Ekspander/minimer faktaboks Det er funnet flere tekstlikheter i helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og en medstudents masteroppgave fra 2021 og tidligere oppgaver.

Saken kom fram etter at Sandra Borch (Sp) trakk seg som statsråd etter flere tilfeller av plagiat i hennes masteroppgave.

Selv har helseministeren sagt at hun ikke har kopiert, men har sagt at en redigeringsfeil gjorde at noen formuleringer ble stående igjen.

Nord universitet startet å behandle anklagene om plagiat i masteroppgaven til helseministeren. Det er uklart når resultatet er klart.

Kjerkol-saken behandles på lik linje som alle andre studentsaker, og at saksbehandlingen er unntatt offentlighet.

Statsminister Jonas Gahr Støre har understreket at han fortsatt har tillit til Kjerkol i kjølvannet av saken. Kilde: NTB

Behandles i morgen

I morgen skal nemnda for studentsaker ved Nord universitet behandle saken mot Ingvild Kjerkol og en medstudent. Det bekreftet nemndleder Eilif Nordahl overfor NRK i forrige uke.

Han sier at studentene som er involvert i nemndbehandling, får vite etter behandlingen hva resultatet blir. Dette vil også gjelde Kjerkol, som tidligere har sagt at hun vil offentliggjøre resultatet.

Men etter det NRK forstår, er det ikke sikkert at konklusjonene blir kjent i morgen, selv om behandlingen finner sted da.

AVGJØR: Det er statsminister Jonas Gahr Støre som avgjør om Kjerkol fortsetter som statsråd. Her med statssekretær Kristoffer Thoner. Foto: William Jobling / NRK

Uansett er det til sjuende og sist opp til statsminister Jonas Gahr Støre å avgjøre om Kjerkol har den nødvendige tillit til å fortsette som medlem av regjeringen.

– Jeg sier det samme som jeg har sagt hele tiden: Dette er et forhold mellom studenten og universitet. Det har ikke jeg i utgangspunktet tenkt å kommentere, sa Støre mandag under Aps landsstyremøte i Oslo.

– Men har du selv bestemt deg for hva du har tenkt å gjøre, avhengig av konklusjonen som kommer?

– Jeg mener det jeg nå sier. Nå er det et forhold mellom studenten og det universitetet hun har gått på. Så skal ikke jeg forskuttere noe rundt det.

– Det betyr at hun blir sittende som statsråd?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Annen sak enn Borchs

Det er særlig to argumenter som går igjen når Ap-kilder overfor NRK begrunner hvorfor de mener Kjerkols sak ikke bør ende med ende med hennes avgang som statsråd:

I motsetning til Sandra Borch er ikke Kjerkol ansvarlig statsråd for forskning og høyere utdanning.

Omfanget av tekstlikhet skal være mindre i Kjerkols oppgave.

I tillegg uttrykker flere av Ap-kildene at de fester lit til Kjerkols utsagn om at hun ikke har gjort noe bevisst forsøk på å fuske og at Støre har full ryggdekning i partiet for å la henne fortsette.

Men, kildene tar et tydelig forbehold: Dersom det skulle komme nye og graverende opplysninger, så vil bildet kunne forandre seg.

Advokat

Kjerkol og medstudenten har hyret inn advokat Marianne Klausen i saken, noe TV 2 først meldte.

– Nord universitet har valgt å gjennomgå masteroppgaven på nytt, nærmere tre år etter at den ble plagiatsjekket og godkjent, forsvart muntlig og underlagt sensur. Som tidligere leder av Felles klagenemnd og praktiserende advokat har ikke jeg sett en tilsvarende sak, sa hun til NRK i forrige uke.

Advokat Marianne Klausen. Foto: Nicolas Tourrenc / Advokatfirmaet Føyen AS

Denne uka meldte TV 2 at kontrollsystemene ved Nord universitet avslørte tekstlikheter i nesten en femdel av oppgaven. Kjerkol og hennes medstudent fikk likevel toppkarakter på oppgaven sin.

Avsløringen ble gjort allerede da masteren ble innlevert i 2021, ifølge kanalen. Men det sier Kjerkol at hun ikke var kjent med.

– Det fikk jeg ikke vite da, nei. Det gjorde jeg ikke, sier Kjerkol til TV 2.