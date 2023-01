Kaski vil ikke bli ny SV-leder

– Jeg har i dag informert valgkomiteen om at jeg dessverre ikke kan stille meg til disposisjon til ledelsen i SV denne gang, skriver Kaski.

SVs finanspolitiske talsperson på Stortinget er fremdeles i mammapermisjon.

– Jeg vet dette vil skuffe veldig mange. Og det er en beslutning som gjør meg ulykkelig. Men jeg har kommet frem til at det er det riktige valget for meg i den situasjonen jeg og min familie er i nå, skriver hun.

Dagens partileder Audun Lysbakken tar ikke gjenvalg på partiets landsmøte til våren.

Foreløpig har bare nestleder Kirsti Bergstø sagt at hun vil bli ny SV-leder.

HURDAL: SVs ledertrio under regjeringssonderingene høsten 2021. Nå gir Lysbakken seg som partileder, og Kirsti Bergstø ønsker å ta over jobben. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vanskelig

Kaski sier det har tatt tid å komme fram til beslutningen.

– Jeg har vært åpen om den vanskelige livssituasjonen jeg er i. Jeg er i foreldrepermisjon etter et tøft svangerskap og barsel, og jeg har måttet gi det rom, sier Kaski.

– Beslutningen har vært veldig vanskelig og tatt tid, fordi jeg tar på alvor at så mange i partiet ønsker meg som ny leder. Det er en enorm tillitserklæring, og mange har tilbudt seg å stille opp for meg og partiet. Det er jeg svært takknemlig for, forklarer hun videre.

Kaski sier hun ser på støtteerklæringene som en klar støtte til «det partiet mange av oss vil videreutvikle», nemlig et «et bredt, inkluderende, solidarisk, utadvendt, ambisiøst rødt og grønt folkeparti.»

Kaski er tilbake fra permisjon 21. februar.

– Fram til da håper jeg på noen rolige siste uker med familien, skriver hun.

– Enormt tap

Blant andre har Oslo SV og Sosialistisk Ungdom åpent sagt at de ønsker seg Kari Elisabeth Kaski som ny SV-leder.

– Det er et enormt tap for partiet. Hun var ønsket av veldig, veldig mange. Både av fylkeslag og lokallag, og oss i ungdomspartiet, sier SU-leder Synnøve Kronen Snyen, som samtidig forstår beslutningen.

– Jeg synes det er veldig, veldig synd at vi nok en gang ser at dyktige kvinner ser at det ikke er mulig å kombinere rollen som partileder med småbarnstilværelsen. Det er et demokratisk problem for Norge og noe norsk politikk må ta på det dypeste alvor.

– Er det nå Kirsti Bergstø som blir SVs nye leder?

– Så langt er det hun som har meldt seg. Jeg har ingen kommentar til det, sier Snyen.

TRIO: Kirsti Bergstø (til venstre), Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: NTB.

Bergstø vil ha jobben

Da Lysbakken i fjor høst varslet at han er ferdig som partileder, havnet umiddelbart Kaski, Bergstø og sistnevntes nestlederkollega Torgeir Knag Fylkesnes i fokus.

Men Fylkesnes varslet før jul at han var skeptisk til å bli ny partileder. Med Kaskis beskjed nå i dag, er det dermed bare Kirsti Bergstø som er kandidat til å bli ny SV-leder.

Bergstø varslet 9. desember at hun var klar for å ta på seg vervet.

– Etter mange oppfordringer fra folk over hele landet, og etter en grundig vurdering, har jeg bestemt meg for å stille meg til disposisjon som lederkandidat, sa hun til NRK.

Valgkomiteens leder Pål Julius Skogholt tar Kaskis beskjed til etterretning og bekrefter at Bergstø nå er eneste kandidat.

– Jeg tar til etterretning at hun ikke ønsker å stille. Det er ikke andre enn Bergstø som har meldt til komiteen at de ønsker å stille som leder, sier han til NTB.