I november varslet nemlig Audun Lysbakken at han ikke tar gjenvalg som partileder. Og 20. desember går fristen ut for å spille inn aktuelle kandidater til SV-ledelsen.

For en uke siden varslet dagens nestleder Kirsti Bergstø at hun vil stille som lederkandidat på landsmøtet til våren.

Og den plassen som eventuelt blir ledig som nestleder, vil gjerne Ingrid Fiskaa ha.

– Jeg synes det er veldig kjekt å bli foreslått som nestleder. Jeg vil veldig gjerne være med på å bygge et sosialistisk folkeparti som står sterkt i hele landet, sier hun til NRK.

STØTTER: Ingrid Fiskaa (t.h.) ser gjerne at Kirsti Bergstø (t.v.) blir ny SV-leder. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Komplisert kabal

45 år gamle Ingrid Fiskaa fra Rogaland er en veteran med over 20 år bak seg i SV og regjeringserfaring som statssekretær fra Stoltenberg-epoken. Nå er hun visepresident på Stortinget.

– Hvis jeg skal nevne én kampsak, så vil det være å styrke demokratiet. At vi klarer å snu avmakt og mistillit til at flere er aktive deltakere, sier hun.

Fiskaa forsøkte også i 2007 å bli nestleder i SV. Den gangen tapte hun knepent for Bård Vegar Solhjell.

Valgkomiteen har en formidabel oppgave foran seg før innstilling skal avgis 4. februar.

Hvis innstillingen skulle ende med Bergstø på topp og Fiskaa som nestleder, vil SV ta et solid skritt mot venstre, sier folk i partiet som NRK har snakket med.

Men det er en lang vei dit:

Foreløpig er det uklart om finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski stiller som lederkandidat.

stiller som lederkandidat. Samtidig er en rekke ulike navn spilt inn til en nestlederplass som altså kan bli ledig hvis Bergstø blir partileder.

FORESLÅTT: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski har ennå ikke varslet om hun ønsker å bli leder i partiet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Hedersbetegnelse

I et intervju med VG nylig sa Kaski at hun må oppleve å ha tilstrekkelig støtte i partiet, hvis for å stille som lederkandidat.

– Det er enormt viktig. Jeg har ikke engang lyst å tenke på å gjøre det om jeg ikke opplever å ha nok støtte. Det handler om at jeg har ikke krefter til å gå inn i noen stor valgkamp i eget parti, sier hun til VG.

FERDIG: Audun Lysbakken varslet nylig at han ikke tar gjenvalg som SV-leder på vårens landsmøte. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Samtidig gjør Ingrid Fiskaa det klart at hun støtter Rogaland SVs forslag om Bergstø som ny partileder.

– Det er fordi hun både står for en gjenkjennelig SV-politikk og samtidig har god appell, særlig blant arbeidsfolk, og sterke bånd til fagbevegelsen, sier Fiskaa.

– Hun er veldig tydelig på at vi må ta demokratisk kontroll over strømprisene i stedet for å overlate til markedet, som vi ser vanvittige utslag på nå. Det er en type politisk linje jeg mener vi trenger å styrke i SV.

– Mange vil mene at SV vil ta en solid venstresving hvis Bergstø blir leder og du nestleder, hva sier du til det?

– Jeg har ingen problem med å bli plassert på venstresiden. Det er for meg bare en hedersbetegnelse.

– Kan du også tenke deg å bli nestleder hvis Kaski blir partileder?

– Nå vet vi ikke om Kaski stiller som partilederkandidat. Så det tenker jeg blir et hypotetisk spørsmål.

Mange navn

SVs største fylkeslag, Oslo SV, ønsker at Kaski skal lede partiet. Det samme vil Sosialistisk Ungdom. Ungdomspartiet har i tillegg spilt inn stortingspolitiker Grete Wold som en mulig nestleder.

FORESLÅTT: Lars Haltbrekkens navn er spilt inn til en nestlederposisjon som kan bli ledig når SV får ny partileder til våren. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Det er fordi det er viktig for oss å ha en ledelse som er samlende for partiet, som utfyller hverandre og som kan jobbe godt sammen, sier SU-leder Synnøve Kronen Snyen til NRK.

Også andre navn er spilt inn hvis partiet skulle trenge en ny nestleder, nemlig stortingspolitikerne Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård.

– De nåværende nestlederne og ledelsen i SV støtter jeg. Jeg ønsker ikke å utfordre den på noe vis heller. Men hvis det blir endringer i kabalen, har jeg sagt at jeg gjerne kan møte valgkomiteen å snakke om det, sier Øvstegård.

– Det er hyggelig å bli nevnt. Hvis partiet vil, kan jeg stille opp, sier Haltbrekken.