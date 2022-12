SV-leder Audun Lysbakken varslet i høst at han ikke tar gjenvalg som partileder. Siden den gang har 41 år gamle Bergstø vært blant favorittene til å ta over.

– Etter mange oppfordringer fra folk over hele landet, og etter en grundig vurdering, har jeg bestemt meg for å stille meg til disposisjon som lederkandidat, sier Bergstø til NRK.

– Jeg vil fortsette arbeidet med å bygge et bredt, sterkt og slagkraftig sosialistisk folkeparti, legger hun til.

– Er det viktig nå at det ikke blir noen strid om hvem som skal overta ledervervet etter Audun Lysbakken?

– Det er viktig for partiet at det er en ryddig og god prosess. Så er personvalg alltid politisk. Derfor er det en styrke om det er flere kandidater. Det kan jo hende at det kommer flere enn de som er meldt til nå, det håper jeg for debatten sin del. Så vil alle som er kandidater til ledervervet i SV, være med i samme parti, så jeg tror dette kommer til å gå helt fint.

FAVORITTER: Kirsti Bergstø (fra venstre), Kari Elisabeth Kaski og Torgeir Knag Fylkesnes har alle blitt nevnt som mulige SV-ledere. Foto: NTB.

De to andre som hyppigst har vært nevnt i diskusjonen, er nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Men Fylkesnes varslet nylig at han trolig ikke ville stille som kandidat.

Kaski har foreløpig ikke avklart om hun ønsker å stille. Men i et intervju med VG i går sa hun at det er uaktuelt for henne å gå i noen kamp på landsmøtet. Kaski viser overfor NRK i dag til det hun sa i VG.

– Bergstø, er du klar for kampvotering på landsmøtet, hvis det skulle bli aktuelt?

– Det må man ta stilling til om det blir aktuelt, så får debatten gå. Det som er viktig nå, er å klargjøre at man er kandidat, slik at partiet får muligheten til å diskutere også det innen valgkomiteens frist går ut, sier lederkandidaten, og fortsetter:

– Man kan ha flere kandidater uten at det blir en opprivende strid. Jeg er helt sikker på at dette kommer til å gå fint for seg, og at vi kommer til å ha gode diskusjoner fremover.

Ny Nato-politikk

Kirsti Bergstø er opprinnelig fra Nesseby i Finnmark, men bor nå i Nittedal utenfor Oslo og er innvalgt på Stortinget fra Akershus.

Hun har en fortid som leder i Sosialistisk Ungdom og har lang fartstid i SV. Hun var også statssekretær i årene 2010-2012, da SV satt i den rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg. Bergstø har vært nestleder i SV siden 2017.

Før landsmøtet til våren er også SVs Nato-politikk i endring. I forslaget til nytt prinsipprogram heter det ikke lenger at partiet skal jobbe for at Norge skal gå ut av Nato.

– Jeg står bergstøtt på SVs NATO-kritikk, sier Bergstø.

– Det handler om kampen mot atomvåpen, om å ha en selvstendig utenriks- og forsvarspolitikk og det handler også om å ikke bli dratt med på krigføring i land der vi ikke har noe å gjøre. Så skal vi ha allianser i forsvarspolitikken, og det mener jeg i størst mulig grad vi har felles interesser med de nordiske landene.

LEDERKANDIDAT: SV-nestleder Kirsti Bergstø stiller som kandidat for å bli ny leder i SV. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Trenger en alenemor

Flere SV-ere har alt varslet at de ønsker Bergstø som ny leder.

Heidi Larsen fra Viken og Åshild Pettersen fra Nordland, som begge sitter i landsstyret, vil ha Bergstø. Det samme vil internasjonal leder i SV, Gjermund Skaar:

– Det litt tidlig i prosessen, men selv mener jeg Kirsti er en selvskreven kandidat, sa han til NRK for et par uker siden.

Samtidig har både Oslo SV og Sosialistisk Ungdom sagt offentlig at de ønsker Kari Elisabeth Kaski som ny SV-leder.

Valgkomiteen har gitt partilagene frist til 20. desember med å spille inn aktuelle kandidater. Innstillingen fra valgkomiteen skal være klar 4. februar.

Bergstø sier dette om hvorfor det har tatt sin tid å bestemme seg.

– Min livssituasjon er at jeg er alenemor. Det gjør at det er ekstra krevende å være trygg på at kabalen går opp, fordi det viktigste i livet er barnet mitt, uansett hvor store oppgaver man tar på seg, sier hun.

– Nå har mange sagt at de vil stille opp også der. Jeg tror sannelig at toppolitikken trenger en alenemor fra distriktene med god erfaring fra arbeidslivet. Det gir noen perspektiver det også.

Bergstø er utdannet barnevernspedagog og har arbeidet med psykisk utviklingshemmede og autister, på krisesenter og hos Nav.

Sentral posisjon

Audun Lysbakken varslet 9. november at han ikke stiller til gjenvalg som leder på SVs landsmøte til våren. Han har vært partileder siden 2012.

Som regjeringens budsjettpartner har SV i dag en svært sentral posisjon i norsk politikk. Partiet ble nylig enig med regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet om neste års statsbudsjett.

Samtidig har partiet det siste året ligget stabilt på meningsmålingene på rundt 8–9 prosent.

EXIT: Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, partileder Audun Lysbakken og nestleder Kirsti Bergstø da det ble klart at SV forlot regjeringsforhandlingene i fjor høst. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ap ønsket etter valgseieren i fjor høst en regjering med tre partier hvor også SV var om bord. Men utfallet av forhandlingene i Hurdal ble at SV reiste hjem. Dermed ble det en regjering med Ap og Sp, noe som var Sps foretrukne alternativ.

Bergstø var med på forhandlingene i Hurdal.

– Hvis det blir du som blir valgt til ny leder, mener du at SV bør ta sikte på å komme i regjering?

– For SV er det politikken og ikke posisjonene som avgjør. Vi vil ha mest mulig makt og innflytelse, men først og fremst må vi dreie den politiske retningen mot mer rettferdig fordeling og større kraft for miljø og internasjonal solidaritet.

Hun utdyper:

– Hvis det politiske grunnlaget for en regjering er tydelig, har SV sagt veldig åpent at det er vi klar for. Om regjeringspartiene nå skulle rydde bordet og gjøre seg klar for forhandlinger, så vil vi være klare til å sette seg ned og diskutere det når som helst.