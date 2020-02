Kartlegger omstridte oljeressurser: – Forrige århundres tenking

Fremtiden til oljevirksomheten i Barentshavet er i politisk limbo, der en rekke partier tar til orde for å flytte grensen lenger sør enn de tillater i dag. Samtidig har Oljedirektoratet (OD) jobbet med å kartlegge områdene i Barentshavet øst, som strekker seg fra samme breddegrad som Bjørnøya og opp til kysten av Svalbard (se kart).

Begrunnelsen for å kartlegge dette området, er at deres mandat fra staten er å kartlegge hele den norske sokkelen, forklarer letedirektør i OD, Torgeir Stordal.

– Så de siste årene har vi på oppdrag av staten samlet inn både todimensjonal og tredimensjonal seismikk i Barentshavet nord.

I dag jobber OD med å evaluere resultatene fra seismikkskytinger, men de driver ikke aktivt med seismikk i Barentshavet nord per nå.

Forsvarer kartlegging

I dag er hele området i Barentshavet nord stengt for oljeleting og -utvinning, og på Stortinget er det kun Frp som har ønsket å flytte grensen for oljeaktivitet lenger nord.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener likevel det er viktig og bra å kartlegge disse områdene.

– Dette handler om å vite hva som finnes på norsk sokkel, og hva staten – altså det norske folk – eier. Det er ikke minst viktig for å ivareta norske interesser, sier Bru.

Begrunnelsen blir møtt med lite forståelse fra Une Bastholm, som sitter på Stortinget for Miljøpartiet De Grønne.

– Å kartlegge områdene for å hevde norske interesser er forrige århundres tekning, sier hun.

– Selvmotsigende

Olje- og energiministeren presiserer at dette ikke er en debatt om iskanten, og at det ikke er noen diskusjoner om å åpne dette området heller.

– Å kartlegge disse områdene er ikke petroleumsaktivitet, sier Bru.

Bastholm mener likevel arbeidet er unødvendig. I tillegg til forstyrrelsene for dyrelivet i havet fra seismikk, mener Bastholm at dette er bortkastet ressursbruk.

– Det er selvmotsigende at Stortinget på den ene siden har bestemt at innenfor iskanten så skal vi ikke drive med oljeboring, og på den andre siden tillater man at Oljedirektoratet skyter seismikk, sier hun videre.

Fakta om iskanten Ekspandér faktaboks Debatten om iskanten handler om naturvern og forvaltning av selve motoren i det økosystemet Norge høster av langs norskekysten og om kartlegging av nye områder som kan være potensielle for oljeaktivitet.

I regjeringserklæringen heter det at man skal «fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum».

Iskanten er av regjeringen forstått som grensen for områder der det er mer enn 30 prosents sannsynlighet for sjøis i april måned.

Avhengig av faktorer som vindretning og havstrømmer kan den bestå av alt fra løse små og store isflak som driver i et stort område, til en kompakt kant bestående av små isflak som er trykt sammen foran mer solid pakkis.

Iskanten er biologisk viktig, ikke minst fordi det foregår en intens produksjon av planteplankton. Dyreplankton, fisk, sjøpattedyr og sjøfugl utnytter dette, og samles rundt iskanten.

I samarbeidsavtalen mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre slås det fast at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutredning i havområdene ved iskanten. (NTB)

Torgeir Stordal, letedirektør i Oljedirektoratet. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Tror det er olje

Seismikk vil si at man skyter trykkbølger ned i jorden, for å kartlegge om det kan ligge olje eller gass under overflaten. Selv om seismikk kan si om forholdene ligger til rette for olje og gass, så må det bores i området for å fastslå hva som faktisk ligger nede i mørket.

– Vi tror betingelsene er til stede for at det kan være olje og gass her, og i så fall så kan det være betydelige ressurser. Men det er stor usikkerhet, sier Stordal.

Oljedirektoratet brukte fartøyet Amazon Conqueror til innsamling av seismikk i Barentshavet nord i fjor sommer. Foto: Oljedirektoratet

Hvis man ønsker å opprettholde olje- og gassproduksjon i Norge på lang sikt, er det naturlig at man kartlegger hele sokkelen og Barentshavet nord, sier Stordal videre.

Vil ikke utvinne i is

Store deler av områdene som nå er under kartlegging har høy isfrekvens store deler av året, viser Faglig forums undersøkelser.

Norsk olje og gass har uttalt at bransjen ikke ønsker å operere i områder med is, for å kunne operere uten risiko. Hvorvidt Barentshavet nord er interessant for bransjen, vil de først ta stilling til hvis områdene åpnes, sier Tommy Hansen, som er direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i bransjeorganisasjonen.

– Først når et område blir åpnet, tar selskapene sine kommersielle vurderinger, sier Hansen.