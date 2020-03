Kan bli open leiarkamp på landsmøtet

Etter månader med høglydt intern misnøye og krav om endring i partileiinga i Venstre, kom valkomiteen i partiet i går endeleg med sitt forslag til vårens landsmøte:

Trine Skei Grande bør halde fram som leiar i partiet.

Det reagerer leiaren i Bergen Venstre, Ane Breivik, kraftig på.

– Uryddig

– Eg synest prosessen har vore uryddig og uoversiktleg. Store delar av partiet har sagt at vi treng eit leiarskifte. Det er blitt lagt lokk på diskusjonen om kva slags leiarskifte vi treng, seier Breivik.

Breivik er tillitsvalt både som nyvalt leiar i Bergen Venstre og som nestleiar i Unge Venstre. Både ungdomspartiet og lokallaget i vestlandshovudstaden har heile vegen støtta Sveinung Rotevatn som ny leiar i partiet. Breivik mislikar at denne diskusjonen er blitt forsøkt parkert med innstillinga som kom i går.

– No har vi mottatt ei innstilling på attval av noverande partileiar utan motkandidatar. Det trur eg mange er skuffa over.

– Eg skulle ønskje at vi kunne hatt motkandidatar å ta stilling til på landsmøtet.

Lokallaga i dei to største byane i landet har dermed formulert misnøya med at Grande skal halde fram. I går gjekk to av partitoppane i Grandes eige lokallag, Oslo, ut i Dagbladet og kravde at ho går av.

Vil ha open kamp

No håpar ho at nokon trer fram og vågar å utfordre partileiar Trine Skei Grande på landsmøtet.

– Eg håpar vi kan ha ein sunn og open diskusjon fram mot landsmøtet om kva leiarvalet betyr for Venstre og at vi på landsmøtet har fleire kandidatar å ta stilling til.

– Kven bør stille som motkandidat mot Grande på landsmøtet?

– Det er opp til eventuelle motkandidatar men Unge Venstre har spelt inn Sveinung Rotevatn på topp.

– Vil du oppfordre Rotevatn til å stille?

– Ja. Eg trur han fint klarer å avgjere det sjølv, men eg skulle gjerne sett at han stilte.

Sveinung Rotevatn seier følgande til NRK om utspelet frå Breivik:

– Eg er takksam for alle som har spelt inn mitt namn til leiinga. Overfor valkomiteen har eg peikt på Trine, som eg trur vil gjere ein god jobb. No er eg glad for at eg er innstilt som første nestleiar, og eg håpar på å bli valt som det.

Elvestuen vurderer å stille

Noverande nestleiar Ola Elvestuen seier i dag til VG at han vurderer å stille som motkandidat under landsmøtet i april.

– Jeg vurdere å utfordre en mer sentral posisjon enn den valgkomiteen har foreslått meg til, er formuleringa han brukar.

Etter det NRK forstår er det no fleire krefter i Venstre som jobbar for å finne ut om det er mogleg å utfordre valkomiteen si innstilling på landsmøtet.

Ingen ønske om kampvotering

Temaet om mogleg open leiarkamp på landsmøtet var oppe då Venstre-leiar Trine Skei Grande vitja NRKs Politisk kvarter i dag.

– Håpar du at du slepp kampvotering på landsmøtet? vart ho spurt.

– Eg trur alle saman håpar at vi slepp kampvotering. Eg trur ikkje det er det Venstre treng akkurat no. No trur eg vi treng at vi faktisk samarbeider.