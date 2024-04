Påska er høytid for sjokolade, og i år er det god grunn til å nyte påskegodtet litt ekstra.

Denne uken passerte nemlig kakaoprisen 10.000 dollar per tonn, som tilsvarer omtrent 108.000 kroner.

Det er en kraftig økning fra begynnelsen av året. Da var prisen omtrent 4.200 dollar per tonn.

Prisøkningen kan gjøre sjokoladen vi kjøper, langt dyrere. Men betalingsvilligheten til kundene hos Sverre Sætre konditori i Oslo er høy.

– Jeg tenker at sjokolade er såpass godt at det er verdt en økt pris også, sier Christine Kaaløy.

Christine Kaaløy mener sjokolade er såpass godt at det er verdt en økning i pris. Foto: Jon Petrusson / NRK

Sofie Othilia Ngo sier sjokolade er en luksusvare man uansett ikke spiser hver dag.

– Så at det blir litt dyrere, tenker jeg går greit, sier hun.

Sofie Othilia Ngo handler sjokolade hos Sverre Sætre konditori i Oslo og mener det går greit at sjokoladen stiger i pris. Foto: Jon Petrusson / NRK

Høyt kakaoinnhold

Omtrent 75 prosent av all kakao produseres i Vest-Afrika. En rekke problemer har ført til den skyhøye prisen.

Det forklarer daglig leder Christian Anton Smedshaug i analyseselskapet Agri Analyse.

– Det er knyttet til vanskelige værforhold, soppsykdom på kakaobønnene og virussykdom på trærne. Lave priser lenge har også gitt lite fornyelse av kakaotrærne, sier han.

– Hvilken betydning får den høye prisen for folk som elsker sjokolade?

– For dem som elsker sjokolade med høyt kakaoinnhold, så vil de merke økte priser. De vil kanskje også merke at kakaoinnholdet vil senkes litt, fordi man er redd for at forbruket senkes med høye priser, svarer han.

Daglig leder Christian Anton Smedshaug i analyseselskapet Agri Analyse sier at de som elsker sjokolade med høyt kakaoinnhold, vil merke økte priser. Foto: Jon Petrusson / NRK

Han forventer at kakaoprisene kommer til å være høye de neste tre til fem årene, fordi det tar tid å dyrke nye kakaotrær.

Prisøkningen på sjokolade kommer vi trolig til å merke fra og med sommeren.

– Vi har ikke merket de høye prisene ennå, men vi vil nok se at det kommer tilpasninger etter hvert. Utover høsten vil det kanskje sette seg et nytt prisbilde. Det er vel det mest sannsynlige, sier han.

Sjokolade til spesielle anledninger

På konditoriet sitt lager Sverre Sætre både konfekt og påskeegg til sjokoladeglade nordmenn.

På konditoriet lager Sverre Sætre sjokoladepåskeegg. Foto: Jon Petrusson / NRK

Han har allerede merket at det har blitt dyrere å kjøpe kakao. Men folk som kommer innom her, kjøper som regel ikke sjokolade for å få opp blodsukkeret.

– Man kommer ikke hit for å kjøpe en 100-grams plate og spise, man kjøper gjerne små konfekter til spesielle anledninger, sier han og fortsetter:

– Det er vanskelig å si, men det kan nok være at folk fortsatt ønsker å unne seg litt god sjokolade til spesielle anledninger, tror Sætre.