K-sjefen var ikke informert om valg-manipulasjon

Gjennom falske nyheter, valgomater og brukerprofiler på sosiale medier har NRK-programmet forsøkt å påvirke utfallet av årets skolevalg ved Lillestrøm videregående skole.

Eksperimentet ble gjort i regi av NRK-programmet Folkeopplysning i samarbeid med rektor ved skolen.

Onsdag ble elevene ved skolen for første gang informert om hva de har blitt utsatt for.

Evalueres

Etter at eksperimentet ble avslørt, har NRK fått massiv kritikk fra tverrpolitisk hold.

Valgminister Monica Mæland beskrev manipulasjonen som uakseptabel.

Flere elever ved skolen har i ettertid gått ut og forsvart eksperimentet.

Nå forteller kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen at han ikke var informert.

– Jeg er selvsagt ikke inne i hvert enkelt program, og jeg har ikke vært inne i dette konkrete programmet, sier Eriksen, men bedyrer at NRK står ansvarlig også for innhold levert av eksterne produsenter, i dette tilfellet Teddy TV.

Han sier eksperimentet ikke var et impulsivt påfunn, men planlagt over tid og med bidrag fra jurister, skolen og ledelsen i NRK.

LURT: Programleder Andreas Wahl i Folkeopplysningen avslørte eksperimentet for elevene på skolen onsdag. Foto: Helge Carlsen / NRK

– Det er jo åpenbart at dette er en kontroversiell metode. Det er bra at den blir diskutert og vi skal evaluere den, sier Eriksen til NRK.

Han sier at diskusjonen og metodikken i programmet vil bli diskutert på en helt annen måte når folk får se det ferdige resultatet.

– Det er ingen i publikum som er utsatt for falske nyheter fra NRK. Dette programmet skal sendes om to måneder, og da vil premissene være klare.

– Må se helheten

Statsminister Erna Solberg og flere andre har bedt NRK gå i seg selv og reflektere om dette forsøket er innenfor mandatet til en rikskringkaster.

– Det er åpenbart en del av vårt mandat å bidra til refleksjon og engasjement rundt valg. Diskusjonen i går var litt preget av at alle ikke helt hadde sett omfanget, sier Eriksen.

Flere ungdomspolitikere og Elevorganisasjonen mener forsøket viser at NRK ikke ser på elever og studenter som en seriøs gruppe i demokratiet.

– Det tar jeg avstand fra. Selvsagt gjør vi det. Det er ulike synspunkter, og det skal vi lytte til, sier Eriksen.

– Hva har NRK lært av dette?

– Vi har lært at vi må forberede oss på at også våre metoder blir diskutert. Vi må ha åpenhet om det. Men jeg tror dette er litt påvirket av at vi står rett overfor et valg. Nå får vi bruke de to månedene fram til programmet sendes for å vurdere det, og så får vi ta debatten når programmet er sendt.