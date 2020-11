Jusprofessor: – Bergen kommune bryter trolig menneskerettighetene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bergen kommune er nå den eneste byen i landet der man bryter loven om man er mer enn fem i hjemmet sitt. Den nye forskriften ble innført lørdag 7. november og er planlagt å vare i tre uker.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen fra Universitetet i Bergen er kritisk og mener at en fyldig forklaring hadde gitt litt mer rom for skjønn.

– Menneskerettighetsdomstolen har jevnt over slått ned på forbud som har en svak begrunnelse. Regelen som den nå er utformet er veldig grov, den sikrer ikke unntak, sier han i Politisk kvarter.

– Er i en krisesituasjon

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) forsvarer de strenge reglene.

– Våre jurister mener dette er innenfor. Vi har en krisesituasjon og en potensiell vekst i smitte som forsvarer de strenge tiltakene. Med det siste koronadødsfallet er vi oppe i 42 døde i Bergen totalt. Hvis vi hadde 1000 smittede i Bergen og lot smitten bare få spre seg kunne vi ha fått 270.000 smittede i løpet av to måneder, sier Valhammer.

Byrådslederen sier også at de har unntak for dem som har delt omsorg, der de er flere enn fem i familien og for kohorter for barn i barnehage og barneskole. I tillegg skal en føre gjestelister på lik linje som offentlige arrangører.

– Mange omgår reglene

Nina Marie Holmefjord reagerer på reglene.

– Ungdomsskoleeleven vår på fjorten har ikke lov til å ta med en eneste venn hjem til oss. Jeg er bekymret for de unge sin psykiske helse for den perioden vi er inne i nå som Bergen kommune har laget en regel som rammer noen svært få. Det er jo ikke så mange trebarnsfamilier lenger.

Barneskoleelevene kan ta med seg venner fra kohorten sin, men disse reglene gjelder ikke for ungdomsskoleelever.

– Hvis denne forskriften skal utvides gjennom vinteren så går bekymringen på hva som skjer med dem som rammes av dette forbudet, sier hun.

– Det er jo ganske tydelige regler å rette seg etter dette, er det så vanskelig å forstå?

– Det har vært utrolig mye forvirring rundt denne regelen her i Bergen. Det er også mange som omgår denne regelen, sier Holmefjord.

Strenge regler i Bergen

Regelen om maks fem personer i private hjem, er unik for Bergen.

I Oslo er alle sosiale sammenkomster utenfor private hjem, forbudt. Men det er fortsatt et tak på ti personer i private hjem.

Byrådet i Bergen presenterte fredag den 6. november tiltakene i en ny lokal forskrift.

Her er noen av de strenge reglene:

Antallet som kan delta på private sammenkomster, reduseres fra 10 til 5 personer inklusiv de som bor i husstanden. Unntak for familier som bor flere sammen enn fem, samt unntak for kohorter for barn i barnehage og barneskole. I familier med delt samvær vil det være barnas beste som gjelder.

Skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal stenge senest kl. 22.00, og skjenking stopper fra kl. 21.30. Bestemmelsen gjelder ikke takeaway-steder.

Når det gjelder munnbind, så videreføres kravet om bruk av munnbind/ansiktsmaske på kollektivtrafikk og innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentra), der 1 meters avstand ikke overholdes. I tillegg vil det bli påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjerer i taxi.

– Hjemmet er det aller helligste

Jusprofessor Marthinussen er kritisk til å nekte flere enn fem personer å delta på en privat sammenkomst.

– Å nekte helt en familie på fem å ha besteforeldre eller søsken innom, det skal veldig mye til før man skal kunne godta. Hjemmet og familien er det aller helligste og det står ikke fritt til politikerne å prioritere næringsliv og kultur over familiesamvær, sier professoren.

Valhammer forsvarer seg med at det er muligheter for å se på totaliteten i tiltakene.

– Det er mulig å møtes utenfor hjemmet. Private sammenkomster i offentlig regi er fortsatt mulig for en større familie, sier Valhammer.

– Ja, for det er jo noe av det viktige her. Hans Fredrik Marthinussen, så lenge man kan leve et nokså normalt liv på andre måter ved å møtes ute, så kan jo det tale for at fempersonsregelen står seg?

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kunne for eksempel operert med maks to eller tre gjester som ville gitt et helt annet rom for folk flest til å ha et familiesamvær, sier Marthinussen.

