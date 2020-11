Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er en regel som rammer unge som allerede har levd under begrensninger og opplevd mange skuffelser, hardt.

Hjemme i Fana bor Holmefjord med mann, hund, katt og tre barn – to på barneskolen og én på ungdomsskolen.

Flere får ikke komme inn i huset, bestemte Bergen kommune forrige fredag.

Sammenkomster i private hjem skal nemlig begrenses til maksimalt fem personer, inkludert de som bor i hjemmet.

Mens kohorter fra barnehager og barneskoler har unntak, får ikke ungdomsskoleelever i husstander på fem personer eller mer, ha besøk.

– Det er i praksis et besøksforbud mot min 14 år gamle sønn, sier Holmefjord, som selv er jurist.

BEKYMRET: Det kan bli ganske kritisk for unge som allerede har det vanskelig, om regelen om maks fem personer i private hjem forlenges, mener trebarnsmor Nina Marie Holmefjord. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Skaper debatt

Regelen om maks fem personer i private hjem, er unik for Bergen.

I Oslo er alle sosiale sammenkomster utenfor private hjem, forbudt. Men det er fortsatt et tak på ti personer i private hjem.

Regelen om maks fem personer i private hjem har skapt debatt i Bergen. Jusprofessor Hans Fredrik Martiniussen skrev på Twitter at regelen innebærer nærmest et portforbud, og at den er i grenseland for hva som er lov.

Kommunen har selv innrømmet at tiltakene deres er urettferdige. I helgen beskrev helsebyråd Beate Husa de nye tiltakene som en cellegiftkur.

SOSIAL NEDSTENGING: Alle sosiale samlinger utenfor private hjem ble forbudt i Oslo fra tirsdag. Det er fortsatt et tak på ti personer i private hjem. Foto: Anders Fehn

– Vanskelig å se effekten

Gruppeleder for Høyre i bystyret, Harald Victor Hove, understreker at han er enig med at byrådet må fatte strenge tiltak for å stoppe smittespredningen.

Men fempersonersregelen har han lite til overs for.

– Det er uforståelige regler, fordi det er mange unntak. Det er også vanskelig å se at effekten blir stor av at bestemor eller bestefar ikke får komme på besøk. Jeg synes vi heller burde fokusert på å stenge ned utelivet og kompensert dem for det, sier Hove.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) vedgår at regelen kan ha utslag som oppleves som urettferdige.

– Det vil få noen utrolig kjipe konsekvenser. Jeg måtte selv avlyse besøk med min datters besteforeldre i helgen, sier han.

LITE TIL OVERS:– Det er vanskelig å se at effekten blir stor av at bestemor eller bestefar ikke får komme på besøk, mener gruppeleder for Høyre i bystyret, Harald Victor Hove. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Kan bli forlenget

Onsdag meldte Bergen kommune om 91 nye registrerte smittetilfeller.

Går ikke smitten ned, vil tiltakene forlenges utover de to ukene som de i første omgang skal vare.

– Det er for tidlig å si nå. Men vi vil ikke ha strenge tiltak lengre enn nødvendig. De mest inngripende tiltakene vil vi se om kan lettes, om ikke alt, sier Valhammer, som varsler at de vil vurdere reglene i neste uke.

Blir fempersonsregelen forlenget inn i vinteren, vil det være dramatisk, svarer Nina Marie Holmefjord.

– Da begynner det å bli ganske kritisk for unge som allerede har det vanskelig.