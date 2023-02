– Jeg er en kunstner. Helt klart. Svindler er jeg ikke. Det er en påstand politiet har kommet med. Det får stå for deres regning, sier John Erik Hedemark til NRK.



Mandag må han møte i retten, tiltalt for flere tilfeller av bedrageri og underslag i forbindelse med salg av kunst.

Rettssaken vil gå over to uker, og mer enn 30 vitner er innkalt. Aktor Andreas Meeg-Bentzen ønsker ikke å kommentere saken før den skal opp i Oslo tingrett.

GLATTCELLE: Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen viser fram kunsten som har blitt tatt i beslag. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Hvem er Werner Jensen?

I flere år solgte Hedemark malerier signert Werner Jensen. Kundene fikk vite at Werner Jensen var en anerkjent kunstner og at bildene hans hadde blitt utstilt en rekke steder.

Det de ikke fikk vite var at «Werner Jensen» var et pseudonym, og at bildene var malt av galleristen Hedemark selv. Det er derfor politiet mener Hedemark har bedratt kundene sine.

Kundene fikk først vite hvem «Werner Jensen» var da Hedemark selv innrømmet overfor NRK at det var et alias.

Sensommeren 2020 gjennomførte politiet en razzia i galleriet hans på Frogner. Flere hundre bilder ble beslaglagt, og Hedemark ble siktet i saken.

TIDLIGERE GALLERI: På denne adressen på Frogner i Oslo hadde John Erik Hedemark galleriet sitt. Foto: Martin Fønnebø / NRK

Bildene er fortsatt i politiets varetekt.

Hedemark sier han ser fram til at saken nå endelig skal opp for retten.

– Jeg mener jeg har mitt på det tørre. Jeg har bygget opp et kunstalias som har vært et kunstprosjekt gjennom 25 år. Det kan jeg stå inne for- både kunsthistorisk, det jeg har malt og det jeg har levert, sier han til NRK.

Hedemark mener at pseudonymbruken hans ikke er ulovlig, og viser til at en rekke store kunstnere oppigjennom historien har benyttet seg av kunstnernavn og alias.

I tillegg til Werner Jensen, har Hedemark også brukt to andre alias – Knut Olesen og Erik Krohn.

– Det er litt av poenget med et pseudonym, at det skal være et kunstner-alias, som da er et navn som, rett og slett er litt – om ikke hemmelig – så i hvert fall ikke direkte overførbart til deg som person, sier han.

Dette er «Werner Jensen»-saken Ekspandér faktaboks I august 2020 aksjonerte sivilt kledd politi mot galleriet på Frogner og beslagla over 200 kunstverk.

Maleriene de var på jakt etter var signert Werner Jensen, Knut Olesen og Erik Krohn. I intervjuet med NRK innrømmet Hedemark at han malte under alle disse tre navnene.

Hedemark er nå er tiltalt for grovt bedrageri.

Totalt skal kundene ha betalt 272.000 for bildene signert fiktive kunstnere.

Seks kunstnere har også anmeldt Hedemark for underslag og mener de aldri har fått oppgjør for kunstverk Hedemark stilte ut i galleriet sitt.

Fornøyde kunder?

Etter politirazziaen og den påfølgende etterforskningen, har politiet vært i kontakt med kunder en rekke av Hedemarks kunder. Når saken skal opp for retten, har 12 av disse status som fornærmet.

Enkelte av kundene betalte så mye som 70.000 kroner for to bilder.

I tiltalen står det at Hedemark «fortiet» om at bildene var laget av ham selv, og at kundene derfor ble påført et økonomisk tap «tilsvarende vederlaget».

Ifølge tiltalen hadde han 91 bilder for salg med med falske opplysninger.

En av kundene som skal vitne i retten, er Michael Berggren. I juli 2020 betalte han 10.000 kroner for et Werner Jensen-bilde.

Han sier til NRK at han føler seg lurt av Hedemark.

– Det er helt greit å gi ut kunst under pseudonym, men da må du opplyse om det. Det er det mange kunstnere som gjør, og det hadde heller ikke vært noe problem, om man hadde fått beskjed, sier han til NRK.

KJØPTE MALERI: Sommeren 2020 kjøpte Michael Berggren dette bildet av John Erik Hedemark. Foto: Michael Berggren

Berggren reagerer særlig på at dokumentasjonen han ble vist da han kjøpte bildet, ikke stemte, ifølge ham.

– Han har levert dokumentasjon på at dette er en kunstner som er norsk, men som ikke er bosatt i Norge – en kunstner som har hatt veldig mange utstillinger, både i Norge, og andre land.

KUNDE: Michael Berggren føler seg lurt etter å ha kjøpt kunst av John Erik Hedemark. Foto: Åshild Reime

Hedemark sier til NRK at det er trist at 12 kunder har anmeldt ham, men at det «nesten er en hedersbetegnelse» at ikke har flere har gjort det.

De aller fleste er fornøyde med kunsten han solgte dem, mener han.

– Det at 99 prosent av kundene ikke har valgt å anmelde, ser jeg på som en hedersbetegnelse. Eller det er i hvert fall hyggelig at såpass mange sitter på gjerdet og er fornøyd med det de har, sier han.

Tiltalt for flere forhold

I tillegg til å være tiltalt for bedrageri, har også politiet tatt ut tiltale for følgende forhold:

Brudd på kunstavgiftloven.

For å ha holdt en bil skjult for kreditorer.

Brudd på våpenloven, etter at politiet fant en pepperspray hjemme hos han.

Seks tilfeller av underslag.

Hedemark mener selv at politiet har presentert saken skjevt for kundene som har valgt å anmelde.

– Ut ifra det jeg har lest av politiets avhør, virker det som at kundene har blitt litt villedet. Dette er kunder som kjøpte bildene fordi de likte det de så, og som har levd godt med maleriene, frem til de ble fortalt noe annet, mener han.

Han ser frem til å komme seg videre, og sier at det nå er opp til en rettsinstans å ta beslutningen.

– Politiet og jeg er uenige, så det er greit at en tredjepart får sett på saken. Så får vi håpe at det faller til min fordel. Rettsapparatet er rettsapparatet, det er en vinner og en taper, sier Hedemark.