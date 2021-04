I helgen kunne NRK fortelle at politiet har siktet gallerieier John Erik Hedemark for bedrageri.

Da sa politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen at rundt 200 beslaglagte Werner Jensen-malerier vil bli «destruert, altså ødelagt». Dette har fått eksperter på ytringsfrihet til å reagere kraftig.

Da NRK spurte politiadvokaten om kritikken i går, svarte han at han ikke ville begi seg inn på «polemikk».

Politiinspektør Jan Eirik Thomassen. Foto: Bård Nafstad / NRK

Nå avviser politiinspektør Jan Eirik Thomassen at de skal destrueres. Han mener det beror på en misforståelse.

– Vi ønsker ikke å destruere kunst. Dette skal til retten og det er eventuelt de som beslutter en inndragning. En inndragning av gods, penger og sånt skal alltid tilfalle statskassen, sier Thomassen.

– Det er ingenting som skal ødelegges, det kan jeg garantere.

– Prisen er det folk er villig til å betale

Flere, blant dem en tidligere kulturminister, skriver nå i sosiale medier – muligens humoristisk – at det kunne ha vært gøy eller kult å eie et maleri av Werner Jensen.

Aftenposten-kommentator Frank Rossavik skriver at han ville» klappet begeistret» for politiet nå, om han hadde et Werner Jensen-bilde på veggen.

Pascal Nyborg, kunstekspert ved Christiania Auksjonsforretning. Foto: Privat / Privat

På Finn.no, der Hedemark har omsatt mye kunst, er det opprettet en bruker som ønsker å kjøpe bilder av Werner Jensen. Vedkommende har ikke besvart NRKs henvendelser.

Pascal Nyborg er kunstekspert ved Christiania Auksjonsforretning. Han utelukker ikke at oppmerksomheten kan påvirke prisen på bildene.

– Jeg ser ikke bort fra at det å eie et Werner Jensen-bilde kan bli litt sånn en «kult-ting». Det kan hende mange tenker at det er en gøyal ting å ha, en kuriositet.

– Jeg tror bildene hans kan bli populære. Og prisen er jo det folk er villig til å betale. Men det er ikke så enkelt å sette pris på sånne ting, det blir litt sånn kuriøst.

– Veldig svake

Forfatter og kunsthistoriker Tommy Sørbø tror omtalen vil føre til at verdien på Werner Jensens/Hedemarks kunst vil stige.

Forfatter og kunsthistoriker Tommy Sørbø. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Grunnen er at det blir en dokumentasjon av et interessant kapittel i kunstens historie, sier Sørbø.

Kunstkritiker i NRK, Mona Pahle Bjerke, tror imidlertid ikke omtalen kommer til å påvirke prisen på bildene. Hun kaller bildene «veldig svake».

Et søk på Finn.no viser at det for tiden ligger en rekke Werner Jensen-bilder ute til flere titalls tusen kroner.

– Jeg tror disse verkene har en kunstig høy pris, og tror neppe de vil stige som følge av dette. Men jeg er ingen ekspert på akkurat prissetting, sier Bjerke i Dagsnytt 18.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen viser fram beslaglagt Werner Jensen-kunst. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Pseudonym

Politiet mener John Erik Hedemark i en årrekke har malt og solgt kunst under flere andre navn. Ett av dem er Werner Jensen, som ikke finnes.

De har nå opprettet en egen tipsportal for personer føler seg lurt av kunstneren.

– Han er siktet for grovt bedrageri. Vi mener han har skaffet seg selv eller andre en uberettiget vinning, altså penger, ved å lure eller forlede andre til å tro at de kjøpte kunstverk fra en anerkjent kunstner, som ikke finnes, sier politiinspektør Thomassen.

Signaturen bakpå et beslaglagt Werner Jensen-bilde. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Hedemark nekter straffskyld, og mener politiet har hatt en aggressiv opptreden overfor kundene hans. Hedemark sier at Werner Jensen er et pseudonym, og sier det ikke er uvanlig innen kunstverdenen.

– Werner Jensen er en kunstner vi har representert i galleriet i mer enn 35 år. Han har malt bildene under et pseudonym. Det er et pseudonym eller kunstnernavn, sier Hedemark i reportasjen som ble sendt lørdag.

– Hvem er Werner Jensen? spør NRKs reporter.

– Det er undertegnede.

Politiet har nå opprettet en egen tipsportal for personer føler seg lurt av kunstneren, og tror det kan være store mørketall i saken.

I en Kapital-reportasje fra 2016, som nå er republisert, ble Hedemark konfrontert med mange av de samme forholdene politiet nå har siktet ham for. I reportasjen sier Hedemark ikke at Werner Jensen er et pseudonym.

På direkte spørsmål om han kjenner Werner Jensen, svarer Hedemark blant annet:

– Kjenner’n, ja! Ja, altså i den grad, ja, altså jeg kjenner jo sikkert ... har jo møtt de fleste kunstnerne som vi har bilder av, sier Hedemark, ifølge Kapital.

