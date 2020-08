Johansen ber Høie igjen revurdere skjenkeinnstramming etter grottefesten

– Jeg tror det kan være fornuftig å ha åpningstider til klokken 03.00 nå. Vi er i en situasjon der veldig mange er drittlei og har senket skuldrene, sier Johansen til NRK.

I kjølvannet av den såkalte «grottefesten», der over 20 personer ble fraktet til sykehus etter en fest i en gammel bunker, sier byrådslederen at det helsemyndighetene bør revurdere innstrammingene slik at man får mer «kontrollerte former».

– Vi får rapporter om at folk ikke går hjem og legger seg ved midnatt. Andelen private fester i ukontrollerte former øker, sier han.

– Tryggere å dra på utested enn rave party

Han sier serveringsbransjen har vært «skikkelig», og fulgt opp de kravene som har blitt stilt når det gjelder kontroll og smittesikring.

– Samtidig har Oslo kommune god oppfølging av de ulike stedene. Jeg tror det er tryggere nå å dra kontrollert på et utested enn det er å takke ja til et rave party eller hjemmefest etterpå, sier han.

Oslo kommune har også tidligere ment det nødvendig å revurdere de avkortede åpningstidene for utelivsbransjen.

Byrådet i Oslo, Marie Victoria Evensen (Ap), ba også regjeringen i forrige uke om å revurdere tidlig skjenkestopp i utelivsbransjen.

Helseminister Bent Høie (H) sa han delte bekymringen for hjemmefestene, men sa disse trolig ville funnet sted uavhengig av skjenkestoppen.

– Vi er av den oppfatning at skjenkestoppen bidrar til at færre er ute og fester sent med høy promille, som utgjør en risiko for smittespredning, sa Høie.

Helsedepartementet har opplyst til NRK at de vil kommentere saken senere i dag.

Glad for siktelse

Mandag ble det kjent at to personer så langt er siktet etter festen i en gammel bunker i Oslo natt til søndag. Opp mot 200 deltakere var innom festen, og politiet vurderer om siktelsen skal utvides eller om flere personer skal siktes.

Johansen sier til NRK at beslutningen om å arrangere denne festen er «helt på trynet».

– Det er lov å bruke hodet. Dette kunne vært en svært alvorlig tragedie. Jeg er glad for at politiet har tatt ut siktelse mot foreløpig to av disse, sier han.

To aggregater for strømtilførsel til musikk og lys i det underjordiske anlegget førte til lavt oksygennivå kombinert med et høyt innhold av CO i luften.

Stabssjef i brannvesenet i Oslo, Lars Magne Hovtun, sier festen kunne endt fatalt.

– Denne festen kunne fått store konsekvenser. Dette med lite oksygen og mye kullos var bare en av mange ting som kunne skjedd her, sier han.

Tre mennesker ligger fortsatt til overvåking på intensivavdelingen, opplyser Oslo universitetssykehus mandag.

Sykehuset regner med at flesteparten av de 27 som ble innlagt ved sykehuset, vil bli skrevet ut i løpet av dagen.