Vil kvele hjemmefestene - ber regjeringen droppe skjenkestopp på utestedene

Mandag ble det klart at 26 personer har testet positivt for covid-19 i Bergen.

De fleste tilfellene kan knyttes til studiestarten ved Høgskolen på Vestlandet. Også seks studenter på Universitetet i Bergen og én på NHH har fått påvist smitte. Fire tilfeller skal ikke være knyttet til studiemiljøet.

Byrådet i Bergen forventer at tallet på smittede vil øke de neste dagene.

Skylder på hjemmefestene

Nå ber byrådsleder Roger Valhammer (Ap) regjeringen om å revurdere forbudet mot å servere alkohol etter midnatt på landets utesteder. Han mener private studentfester har skylden for smitteøkningen.

– I Bergen har vi veldig mye hjemmefester og mye bråk. Vi ser at smitten skjer på hjemmefestene, sier Valhammer.

Byrådslederen har etterlyst en smittevernfaglig begrunnelse for skjenkestoppen, og mener man i Bergen nå tydelig ser de negative bieffektene av tiltaket.

– Dette har også et økonomisk aspekt for næringslivet. Men mitt hovedanliggende nå er at vår smittevernlege og medisinsk fagsjef er i tvil om dette er et godt smitteverntiltak, sier Valhammer.

BER OM NY VURDERING: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) mener Bergen nå opplever de negative effektene av regjeringens skjenkestopp. Foto: NRK

Får støtte fra Oslo

Valhammer får støtte av næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) i Oslo. Byrådet har nylig sendt et brev til helseministeren der de ber om en vurdering av skjenke-tiltaket.

– Vi er i tvil om skjenkestopp ved midnatt er det beste virkemiddelet, og deler langt på vei synspunktene i Bergen, sier Evensen.

Næringsbyråden mener erfaringen tilsier at en proff utelivsbransje med gode smittevernrutiner er et bedre alternativ for studentene enn å samles i private hjem der smittevernrutinene kan være dårligere.

– Totalt sett håndterer utelivet dette på en god måte. Vi har også stengt steder som ikke håndterer dette godt nok, sier Evensen.

I TVIL: Næringsbyråd Victoria Marie Evensen sier Oslo-byrådet er i tvil om skjenkestopp er et godt virkemiddel. Foto: Oslo kommune

Mener tiltaket fungerer

Helseminister Bent Høie (H) deler bekymringen for hjemmefestene, men sier disse trolig ville funnet sted uavhengig av skjenkestoppen.

– Vi er av den oppfatning at skjenkestoppen bidrar til at færre er ute og fester sent med høy promille, som utgjør en risiko for smittespredning, sier Høie.



– Er ikke kontrollen bedre på utestedene enn på hjemmefester?

– Mange utesteder har vært veldig flinke til å overholde smittevernreglene, men vi ser også at det blir vanskelig for gjestene å forholde seg til reglene når det blir sent og man har drukket en del alkohol, sier Høie.

VIL VURDERE: Helseminister Bent Høie sier skjenkestoppen skal vurderes, men mener tiltaket har bidratt til å få kontroll på smittespredningen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Krevende smittesporing

Helseministeren legger til at arbeidet med smittesporing kan bli svært omfattende for kommunene dersom smitten spres på et utested der mange har vært innom i løpet av natten.

Høie sier regjeringen vil gjøre en vurdering av skjenkestoppen og andre tiltak som er satt i verk i begynnelsen av september.

– Vi mener det var et riktig tiltak da vi innførte det. I sum har vi klart å beholde kontrollen på smitten fordi vi var villige til å bremse opp og stramme noe til, sier Høie.