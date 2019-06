Jensen: Vi har fått en veldig tydelig marsjordre

Det opplyste partileder Siv Jensen da hun møtte pressen like etter klokken 20 i kveld.

– Vi har hatt et godt, men svært krevende landsstyremøte. Vi har fått veldig tydelige tilbakemeldinger, og det handler om at vi må få mer gjennomslag, sier Jensen.

Landsstyret har enstemmig samlet seg om flere punkter som Jensen nå må ta med med seg tilbake til de andre regjeringspartiene og forhandle videre.

Stopp i nye bypakker

Kutte kostnadene i eksisterende bypakker

Fortsette slettingen av bompengegjeld

Være tydelige på at de er i mot veiprising

– Vi har en ambisjon om å få til et resultat, men vi vet ikke hva vi får til. Men vi har fått en klar marsjordre fra fylkesledere, grasrota og velgerne, sier Jensen.

Jensen sier at hun vil komme tilbake til landsstyret når hun har fått resultater og la dem få vurdere dem. Hun vil ikke tidfeste når dette skal skje, men at det er i alles interesse at det ikke drar ut i tid.

Raslet med opposisjonssablene

Møtet ble beskrevet som et skjebnemøte for partiets videre framtid i regjeringskontorene. I dagene før møtet har en rekke fylkesledere i partiet uttrykt at de nå vil ha gjennomslag i bompengepolitikken. Hvis ikke ser de heller at Fremskrittspartiet går tilbake i opposisjon.

Senest i dag gjentok stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde kravet om at partileder Siv Jensen måtte presentere store seiere i kveld.

Jensen sa til pressen før møtet begynte at hun gledet seg til å møte landsstyret:

– Det er en fin mulighet til å gi en orientering om hvordan situasjonen er nå. Nå skal vi gå gjennom dette og ha en god debatt, sa Jensen.

Lite drahjelp fra regjeringspartnerne

Selv om det ropes fra grasrota i partiet om at noe må skje med bompengegaloppen, har de andre regjeringspartiene vært avvisende til å justere regjeringsplattformen som ble fremforhandlet på Hadeland i vinter.

– Det viktige for Venstre er å få gjennom det vi har i Granavolden-plattformen. Vi skal alltid prøve å finne gode løsninger, sa Venstre-leder Trine Skei Grande til NRK i ettermiddag.

– Frp må kjøre sine egne prosesser. KrF forholder seg til Granavoldplattformens formuleringer og forventer at de andre regjeringspartiene – inkludert Frp – gjør det samme, sa KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan til NRK tidligere i uken.