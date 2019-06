– Det å sitte i regjering, hvis vi må gå på smell etter smell på bompenger, er ikke interessant i det hele tatt. Da kan vi for vår del like gjerne gå ut, sier fylkesleder Johan Aas i Frp Innlandet.

Som NRK skrev søndag, er det et gryende bomopprør som ulmer under overflaten i partiet. En rekke kilder på ulike nivåer i partiet mener at faren for at Frp går ut av regjering er større enn noensinne.

– Nok er nok

Nå går altså to av fylkeslederne i partiet åpent ut og varsler harde tilbakemeldinger til partiledelsen under det ekstraordinære landsstyremøtet onsdag. Frp Innlandet har to krav de mener må innfris.

– Det ene er at vedtaket fra landsmøtet skal følges opp, sier han.

Da stemte et stort flertall for å slette all bompengegjeld ved å bruke midler fra oljefondet, etter et forslag stilt av tidligere partileder Carl I. Hagen. I tillegg vedtok de at alle bomstasjoner skal rives. Til sammen er det anslått å koste rundt 100 milliarder kroner.

– Det andre kravet er at vi er nødt til å løsrives, slik at vi får lov til å stemme nei til de forskjellige bompengeanleggene framover.

Han peker blant annet på at partiet tirsdag stemte for å øke innkrevingen av bompenger med 10 milliarder.

– Snart kommer det også et forslag på seks milliarder. Vi kan ikke være med på det lenger. Nok er nok!

– Vi skal avskaffe bompenger

Også fylkesleder Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark Frp er klar på at de vil stille strenge krav til partiledelsen under møtet på onsdag.

TYDELIG: Fylkesleder Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark Frp sier at de vil stille strenge krav til partiledelsen under landsstyremøtet på onsdag. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Vi har et landsmøtevedtak som sier at vi skal avskaffe bompenger, og rive dem ned. Det skal følges opp med en betydelig innfrielse, sier han.

– I verste fall kommer vi til å kreve at vi går av.

Han sier at det er mange fordeler med å være i regjering, men at partiet ikke kan fortsette å svelge kameler i bompengesaken.

– Bompenger er en av de viktigste sakene for Fremskrittspartiet, og vi har gitt for mye, sier han.

Valg til høsten

Både Aas og Persen er klare på at partiet må innfri på bompengesaken, hvis ikke vil det få konsekvenser under høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg.

– Det er klart at alle velgerne våre er frustrerte, og de synes at vi ikke leverer det vi burde ha levert for lenge siden. Derfor er dette en viktig sak for oss nå. At vi setter ned foten og viser våre velgere at det her er det vi mener, og at det ikke bare er prat lenger, sier Aas.

– De aksepterer ikke en slik usosial skatt som skal ramme både barnefamilier og eldre. Vi i nord er skånet for dette, men det er bare enn så lenge, sier Persen.