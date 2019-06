– Opposisjon kunne vore bra for Frp no

– Om vi hadde gått ut av regjering på denne saka, så hadde vi synt at vi meiner alvor. Og då trur eg at vi ville ha henta tilbake mange av dei røystene som vi har mista til bompengepartiet, seier Christian Tybring-Gjedde.

– Kva må til for at de ikkje skal gå ut av regjering?

– Då må vi få sigrar av typen nedbetaling av bompengegjeld ved å bruke oljepengar, eller ei heilt ny finansiering av bompengeprosjekt.

Tybring-Gjedde meiner at det er alvor for partiet no.

– Eg får mange e-postar, og det er veldig få som skryter av kva vi får til i regjering. Eg trur det kunne vore bra å sitje i opposisjon no, slik at vi kan byggje oss opp før lokalvalet om tre månadar, seier stortingsrepresentanten.

Kona til Tybring-Gjedde, Ingvil Smines Tybring‐Gjedde, er samfunnssikkerheitsminister i regjeringa.

Klokka 16 onsdag møter Frp-leiar Siv Jensen sitt eige landsstyre for å diskutere bompengeopprøret. Tybring-Gjedde understrekar at møtet vil vere avgjerande for kva han meiner om framtidig regjeringsdeltaking.

Han har drøfta det å forlate regjeringa tidlegare, men ikkje gått så langt som no.

Usikker løysing

Dei siste dagane har det vore hektisk møteaktivitet både internt i Frp og med dei andre regjeringspartia for å finne ulike løysingar. Partiet treng nemleg noko dei kan vise fram til veljarane i kommunevalkampen.

Fleire fylkesleiarar er særleg opptekne av å følgje opp landsmøtevedtaket frå i vår om å bruke pengar frå oljefondet til å betale ned bompengegjelda på eksisterande og planlagde prosjekt.

Dersom dei ikkje får gjennomslag, har éin fylkesleiar foreslått å auke skattane i staden, slik at ein blir kvitt bompengestasjonane. Det har så langt fått lite gehør i resten av partiet.

Andre løysingar kan vere å redusere bompengedelen i ulike bypakkar.

Store problem i dei store byane

Det er særleg frå Oslo og Bergen at dei strengaste krava til partileiinga no kjem. Her betalar folk mykje i bompengar, og Framstegspartiet slit.

Også Oslo Frp gjer det dårleg på målingane, og der har valkampsjefen nett gått av, tre månadar før valet.

Og nettop Oslo Frp hadde eit ekstraordinært styremøte tysdag, og der gav dei fylkesleiar Tone Ims Larsen eit klart mandat for korleis ho skal representere Oslo sitt syn på det ekstraordinære landsstyremøtet onsdag ettermiddag.

– Mitt mandat er at folk forventar at det blir brukt oljepengar på å redusere bompengane i houvdstaden. Vi er verdas rikaste land, og det har vi råd til.

Larsen meiner at det ikkje er vanleg i andre land at staten gjer så lite for å finansiere samferdslen.

Og også i Bergen kjem det krav om at staten må bidra med meir pengar, og at regjeringa må sørgje for at utvidinga av Bybanen til Åsane bydel blir skrota.

I Bergen fekk partiet 2,7 prosent på den siste lokale målinga, og førstekandidaten er upopulær i delar av lokallaget.

– Det må mykje pengar på bordet for at vi skal bli fornøgde, seier ein sentral person i Bergen Frp til NRK.