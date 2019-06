Frp-Dale ber Stortinget vedta enda et stort prosjekt: Øker bompengene med 15 milliarder før ferien

Så sent som fredag 24. mai leverte Frp-statsråd Jon Georg Dale sitt forslag til vedtak om utbygging av E6 på strekningen Moelv – Øyer i Innlandet. Den totale prislappen er på 11,3 milliarder kroner.

Av dette ber Dale om å få kreve inn 5,4 milliarder i bompenger fra bilistene, ifølge dokumentet Regjeringen har sendt Stortinget.

Dale oversendte saken til Stortinget tre dager etter at «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» (FNB) gjorde sin hittil beste meningsmåling, og lenge etter at de interne opprørsstemmene i Frp begynte å melde seg.

På en enkeltmåling for Bergen som Bergens Tidende publiserte 21. mai var FNB byens største parti med 25,4 prosent. Fremskrittspartiet fikk historisk svake 2,7 prosent, og kan ligge an til å bli utradert i Norges nest største by.

Totalt 15 nye milliarder før sommeren

På Stortinget legger man opp til at Dales foreløpig siste bompenge-prosjekt skal bli formelt vedtatt 19. juni, like før politikerne går ut i sommerferie.

Det betyr at Stortinget denne dagen alene planlegger å vedta bompenge-prosjekter for totalt 15,4 milliarder kroner.

Tidligere tirsdag utsatte det borgerlige flertallet på Stortinget sluttbehandlingen av to andre bompengeprosjekter til nettopp 19. juni.

Både E6 Ulsberg-Melhus i Trøndelag (5,6 milliarder i bompenger) og E18 Langangen-Dørdal i Telemark (4,4 milliarder i bompenger) skulle egentlig bankes gjennom onsdag, samme dag som Frp holder sitt ekstraordinære landsstyremøte om bompengekrisen som rir partiet.

Både Frps statsråd og partiets veipolitikere på Stortinget har allerede sagt ja til disse bomprosjektene i løpet av den siste måneden.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Jon Georg Dale tirsdag.

Kilder: Erna Solberg sørget for utsettelse

Etter det NRK får opplyst har Fremskrittspartiet i flere dager forsøkt å overtale sine borgerlige partnere i Høyre, Venstre og KrF om å gå med på å bytte dag for endelig vedtak av E6 ved Melhus og E18 ved Langangen.

Dette, ifølge en sentral Frp-kilde, fordi partiet ikke ønsker bilder av Frp-politikere som stemmer for bompenger i Stortinget, samme dag som Frp holder landsstyremøte om nettopp bompenger.

Både Venstre og KrF skal i utgangspunktet ha vært motvillige til å gå med på utsettelsen, men mandag ble spørsmålet løftet opp på partiledernivå på borgerlig side.

Etter det NRK får opplyst var det til slutt statsminister Erna Solberg som der skar gjennom i Frps favør.

Dette bekrefter også kilder til Dagens Næringsliv, som meldte nyheten først.

I KULISSENE: Statsminister Erna Solberg. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Deretter sendte Høyres leder for transportkomiteen, Helge Orten, den formelle forespørselen til Stortingets presidentskap om å utsette saken, før Høyres stortingspresident Tone W. Trøen brukte sin dobbeltstemme i presidentskapet til å bestemme at behandlingen av sakene utsettes til etter Frps møte onsdag, slik hun bekreftet til NRK tidligere tirsdag.

I en tekstmelding til NRK kommenterer Erna Solberg opplysningene over slik:

«Det er Stortinget som bestemmer sin dagsorden, men mitt tydelige råd var at saken ble utsatt, slik at de tre bompengesakene vil bli behandlet samtidig».

Støre: – Pinlig historie

Ap-leder Jonas Gahr Støre kommenterer overfor DN disse opplysningene slik:

– Hvis dette er riktig, er det en pinlig historie for Erna Solberg. Det forteller at hun må gripe inn i Stortinges dagsorden for å dempe uroen før Frps landsstyremøte, enda et bevis på at Frps egen krisemaksimering har bølger inn i regjeringen og stortinget.

Høyres leder av transportkomiteen på Stortinget har nektet for at utsettelsene har sammenheng med det bebudede krisemøtet i Frp-landsstyret onsdag:

– Flertallet i komiteen anmodet i går kveld presidentskapet om å utsette debatten i Stortinget som skulle gått onsdag til den 19. juni. Årsaken er at det kommer en tredje proposisjon (bompengesak, journ. anm.) som skal avgis snart i komiteen, og at det er mer ryddig å samle debatten om bompenger på en dag, sa Orten til DN tirsdag.