IS-tiltalt trønder ville ha rettssaken utsatt: Dommeren sa nei

Statsadvokat Kim Sundet vil motsette seg begjæringen fra forsvarerne. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Den etnisk norske mannen fra Verdal er tiltalt for både terrorforbund og IS-deltagelse, fordi han skal ha sluttet seg til ekstremistgruppa Den islamske staten. Han erkjenner å ha vært i Syria, men nekter straffskyld.

Rettssaken skulle etter planen starte mandag, men ble utsatt fordi påtalemyndigheten søndag fikk inn lenge etterspurte rettsdokumenter fra Tyrkia. Da retten ble satt onsdag morgen, var det disse rettsdokumentene som igjen havnet i fokus.

– Sier han er frifunnet

34-åringens forsvarer Siri Langseth. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

34-åringens forsvarere mener rettsdokumentene kan vise at mannen allerede er frifunnet for den delen av tiltalen som gjelder IS-deltakelse, og at det derfor vil være et brudd på uskyldspresumpsjonen å behandle dette punktet på nytt.

De ba derfor om at tiltalepunktet som gjelder IS-deltagelse måtte frafalles, og at saken måtte utsettes.

– NN har opplyst at han har vært tiltalt og frifunnet for deltagelse i en væpnet terrororganisasjon. Dette ble behandlet i en rettssak, etter at han hadde sittet en stund i fengsel i Tyrkia, sa forsvarer Siri Langseth.

Forsvareren leste deretter opp oversatte dokumenter fra det som skal være tyrkisk lagmannsrett i byen Kiril. Her kommer det fram et 34-åringen var tiltalt for deltagelse i en væpnet terrororganisasjon, sammen med en utenlandsk statsborger.

Forsvarer Langseth påpeker at verken hun eller påtalemyndigheten sitter på den endelige dommen i saken. Hun påpeker imidlertid at paragrafen 34-åringen var tiltalt etter i Tyrkia har en minstestraff på 5 år i fengsel.

Det er på det rene at 34-åringen ble løslatt av tyrkisk politi i august 2016, etter om lag tre og en halv måned i varetekt.

– Det har formodningen mot seg at han har fått en fellende dom som kun tilsvarer den tid han satt i varetekt, mener Langseth.

– Den som har vært lengst i Syria, og overlevd Ekspandér faktaboks Rettssaken mot 34-åringen er den sjette mot fremmedkrigere som har reist fra Norge. Statsadvokat Kim Sundet sier til Dagbladet at saken likevel skiller seg ut, fordi mannen er den som har vært lengst i Syria og kommet hjem i live. 34-åringen er en av tre trøndere som reiste til Syria. De to første som dro, var et par, en kvinne fra Verdal og en mann fra Levanger. Begge var i 20-årene. 34-åringen var en bekjent av paret og dro noe senere. Mannen fra Levanger skal ha blitt drept i Syria, det antas at kvinnen fortsatt befinner seg i Syria. De to bestemmelsene 34-åringen er tiltalt etter har en strafferamme på henholdsvis seks og ti års fengsel

– Savner endelig dom

Påtalemyndigheten er ikke enig i forsvarernes tolkning av de tyrkiske dokumentene og lovverket, og vil motsette seg forsvarernes begjæring. Politiadvokat Thomas Blom fra PST, som fungerer som medaktor i saken, erkjenner at det har vært vanskelig å få de rette dokumentene fra Tyrkia.

– Vi vet ikke hva straffen er, og savner i likhet med forsvarer en endelig dom. Vi har slitt og purret i alle kanaler for å få de dokumentene forsvarer fikk overlevert søndag, sier Blom i retten.

Han forklarer at påtalemyndigheten uansett er uenig med forsvarerne i at dokumentene kan vise at 34-åringen er domfelt.

– Han er løslatt etter tre måneder i varetekt. Det er ikke noe i dokumentene som indikerer en frifinnelse, men snarere at han er løslatt og deportert, sier Blom.

Etter en halv times betenkningstid kom Oslo tingrett onsdag til at forsvarernes innsigelse må avvises. Tingrettsdommer Jannicke Johannessen ønsket ikke å bruke mye tid på begrunnelsen, men sier saken må fortsette som planlagt.

– Retten mener er det uten betydning om dommen fra Tyrkia går på frifinnelse eller domfellelse. Det er en rettskraftig dom i Norge som eventuelt ville spilt inn, sier Johannessen.

Kav trøndersk

34-åringen reiste fra Norge til Syria 29. november i 2014, etter å ha forsvunnet fra psykiatrisk behandling. Han ga senere livstegn fra seg fra IS-hovedstaden Raqqa i Syria.

Mannen opplyste på kav trøndersk at han har vært uten fast bopel siden han dro til Syria da rettssaken startet onsdag morgen. Han er for tiden fengslet i Trøndelag.

Da rettssaken omsider kom i gang onsdag formiddag, nektet trønderen straffskyld på begge postene i tiltalen.

Statsadvokat Kim Sundet har tidligere sagt at chattelogger fra mannens opphold vil bli en viktig del av bevisførselen i Oslo tingrett.

I Raqqa inngikk han avtale med en eller flere personer i IS om å begå eller medvirke til å begå terrorhandlinger, ifølge tiltalen. Han deltok i våpen- og skytetrening mens han var der, og tjenestegjorde med våpen for terrororganisasjonen før han ble pågrepet av tyrkisk politi på grensen i slutten av mai 2016.

34-åringen ble sittende fengslet i Gaziantep i Tyrkia, fram til han ble deportert av tyrkiske myndigheter. PST opplyste da til NTB at de ikke ba om at 34-åringen skulle utleveres til Norge, det var Tyrkia som valgte å deportere ham.

Mannen ble varetektsfengslet i Oslo tingrett i august 2016. I mars i år ble han flyttet til Trondheim, fordi han slet med psyken, ifølge Adresseavisen.