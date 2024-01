INP krangler om penger og lederstil før skjebnemøte fredag

Industri- og næringspartiet gjorde et brakvalg i flere fylker i fjor høst, og har ligget over sperregrensen på flere målinger den siste tiden.

Partiet har markert seg i strømprisdebatten, og vil melde Norge ut av EØS-avtalen.

Men nå kan bitter personstrid i verste fall få INP til å revne. Internt i partiet går kranglene om penger, lederstil og vedtekter.

I Politisk kvarter fredag møtes Joar Nesse (INP) og kommentatorene Sondre Hansmark og Tone Sofie Aglen.

Fredag vil partiet ha et skjebnetungt landsstyremøte. Landsstyret er partiets høyeste myndighet mellom landsmøtene.

Flere sentrale partikilder sier til NRK at de avventer utfallet av møtet fredag kveld før de tar stilling til hva de vil gjøre videre.

Det har de siste dagene vært hektisk møteaktivitet internt i INP i forkant av landsstyremøtet.

Partiets fylkesledere hadde er digitalt møte onsdag, og sentralstyret møttes torsdag, etter det NRK får opplyst.

Krangler om lederlønn

Ett av temaene som skaper strid er hva partiet skal bruke den beskjedne partikassa til.

Partileder Owe Waltherzøe har ifølge flere kilder ytret et ønske om å bli «frikjøpt» fra jobb for å kunne jobbe fulltid frem mot stortingsvalgkampen i 2025.

Men flere sentrale fylkeslag vil heller bruke partimidlene på andre valgkamptiltak.

Budsjettet ble sist behandlet på et landsstyremøte 2. desember i fjor: Der ble det vedtatt at midlene skulle fordeles med en tredjedel til hver av partinivåene på lokalplan, til fylkespartiene og partikontoret sentralt.

Men Waltherzøe skal ifølge flere kilder ha nektet å forholde seg til dette. Han skal ha krevd at samtlige midler går til partikontoret.

Dette stemmer ikke, sier Waltherzøe til NRK. Han er sterkt uenig i framstillingen.

Ifølge NRKs kilder skal partilederen ha ønsket å bruke midlene på lønn til seg selv, i tillegg til å ansette andre sentrale støttefunksjoner i administrasjonen.

– Han vil ha overført midlene som fylkene har fått til sentralorganisasjonen så han kan drive politikk på heltid. Det spenner beina under arbeidet lokalt, sier en kilde.

– Vi kan ikke disponere de få midlene vi har, til å frikjøpe en partileder, sier en annen kilde.

Til sammen skal det være satt av om lag 2 millioner kroner i et eget valgkampfond. I tillegg har partiet etter det NRK får opplyst om lag 2 millioner kroner i andre midler. Pengene kommer fra medlemskontingent og den statlige stemmestøtten.

Kildene viser også til Waltherzøes kontroversielle, og ifølge dem, autoritære lederstil.

GJORDE BRAKVALG: INP fikk 3% av stemmene i fjorårets kommunevalg. Her er partileder Owe Waltherzøe på valgvake i Oslo. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Waltherzøe ønsker ikke å la seg intervjue av NRK, men svarer på SMS at han ikke er enig i fremstillingen.

– Nei, det er ikke riktig. Jeg har hatt min mening, men ikke insistert på noe. Jeg forholder meg til vedtatt budsjett, skriver Waltherzøe.

INP-lederen erkjenner at det er en diskusjon om hvor i partiet man skal bruke pengene.

– Jeg har stor forståelse for de som mener vi bør spleise på en felles administrativ støttefunksjon i partiet. Å frikjøpe partileder'n er jeg usikker på om vi klarer, i hvert fall ikke 100 prosent, skriver han.

Partiets første nestleder Joar Nesse bekrefter at et frikjøp av Waltherzøe diskuteres, men sier ingenting er endelig vedtatt.

Nesse sier et frikjøp også utløser spørsmål om pensjon og arbeidsgiveravgift som ikke er avklart.

INPs første nestleder Joar Nesse (t.v) under valgvake på Gruo Pub i fjor høst. Foto: Eli Bjelland / NRK

– Det er ikke noe på bordet i forbindelse med Waltherzøe. Det har vært en diskusjon.

– Er den lagt død?

– Den er i diskusjonsrommet ennå. Men ikke noe mer enn det, sier Nesse.

Utelukker å ta ny pause

I desember varslet samme INP-nestleder Joar Nesse at Waltherzøe ville ta en pause fra vervet som partileder frem til mars i år.

– Tiden for å lade er nå, skrev Waltherzøe på partiets egen Facebook-side i desember.

Mars er også tidspunktet da nye vedtekter for partiet skal opp til behandling.

En egen vedtektskomité jobber nå med nye vedtekter, men det er strid om hvor stor makt ledelsen og sentralstyret skal ha til å for eksempel ekskludere medlemmer og lokallag.

VALGKAMP I BODØ: Owe Ingemann Waltherzøe (fremst), Johnny Ronersen og Aleksander Rosvold i Industri- og næringspartiet i Bodø før Stortingsvalget i 2021 Foto: Petter Strøm / NRK

Nesse er åpen for at diskusjonen om en pause for Waltherzøe vil komme opp igjen.

– Det kan være greit at han varsler det, men jeg kan ikke si hva han vil til slutt selv. Jeg må jo da steppe inn om han eventuelt tar en pause, sier Nesse til NRK.

– Så det kan være en god timing for Waltherzøe å ta en timeout?

– Ja, men det må han bestemme selv. Men det er alltid godt med en ferie, når man har stått på så mye man har gjort. Men det er opp til ham, sier Nesse.

Waltherzøe svarer derimot at noen pause frem til mars er helt uaktuelt:

– Jeg har aldri varslet pause. Det er det andre som har gjort. I mitt hode tar man ikke pause fra partilederrollen, skriver Waltherzøe i en SMS.

INP-leder Owe Waltherzøe har bakgrunn som tillitsvalgt i Equinor. Foto: RONALD HOLE FOSSÅSKARET / NRK

Uklart hvem som er generalsekretær

På partiets nettsider står Ole Martin Martinsen fortsatt oppført som partiets generalsekretær.

Men om han faktisk er det, har Waltherzøe og hans nestleder nå ulike meninger om.

Martinsen er ikke innkalt til landsstyremøtet fredag, og vil ikke kommentere saken.

– Han sa opp for åpen scene foran et fylkesstyreledermøte 3. juledag. Sentralstyret har vedtatt mistillit til generalsekretæren på bakgrunn av uakseptabel oppførsel og vil vurdere konsekvenser på en sentralstyremøte i nærmeste fremtid. Det blir antakelig ikke i dag, men vil skjer i nær fremtid, skriver Waltherzøe om Martinsens rolle.

– Han gikk ut av et møte, men han har ikke fått noe oppsigelse. Så det må jo ses på, sier nestleder Joar Nesse.

– Han er jo der, for å si det sånn. Han har ikke sagt opp eller er oppsagt.

– Er det da uklart om han er generalsekretær?

– Nei, han er per definisjon det.

– Waltherzøe sier han ikke er det?

– Ja, men han har ikke fått noen oppsigelse formelt.

Nesse sier han håper fredagens møte vil føre til at partiet kommer samlet ut.

– Frustrasjon har vi. Vi har vært veldig hurtigvoksende siste året, og har passert 7.000 medlemmer bare på et år. Litt voksesmerter må vi ha.

– Er dette den verste krisen dere har stått i?

– Det er ikke noe god krise, det er det ikke. Og det vil alltid være litt uenigheter, det er det i alle partier. Det viktige er at vi skal diskutere og ha demokratiske prosesser på en god måte.