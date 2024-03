Bakgrunnen for vurderingen er at kristne mål er trukket fram i ekstrem islamistisk propaganda.

– Folkerike mål med få eller ingen sikringstiltak har lenge vært en av de mest utsatte i Vesten, sier spesialrådgiver i PST Celine Schiøtt til NRK.

Hun legger til at trusselen mot jødiske mål fremdeles er skjerpet.

Schiøtt understreker imidlertid at det ikke er noen konkrete trusler, og oppfordrer til å dra på religiøse samlinger som vanlig.

– Dere er trygge, bare lev som vanlig og gjør det dere pleier. Dette er et forebyggende tiltak.

Trusselnivået, som nå ligger på «moderat», vil ikke bli endret.

Beredskapsdirektør Tone Vangen sier politiets viktigste oppgave er å trygge befolkningen. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK Nordland

– Kan være aktuelle terrormål

Det er på bakgrunn av PSTs trusselvurdering at Politidirektoratet har vedtatt generell bevæpning i påska.

− Selv om det ikke foreligger konkrete trusler, har politidirektøren etter en samlet vurdering besluttet midlertidig bevæpning for å sikre en best mulig beredskap gjennom påsken, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

Bevæpningen vil gjelde fra onsdag 27. mars til tirsdag 2. april.

– Det er kombinasjonen mellom den religiøse høytiden og store ansamlinger som gjør at vi ønsker dette som et forebyggende tiltak.

– Med knusende ro

Leder i KrF Olaug Bollestad sier det er trist å høre om trusselen.

– At kirker og andre kristne menigheter og forsamlinger som feirer påskens budskap nå er terrormål, også i Norge, er utrolig trist og ufattelig.

Bollestad sier terrortrusselen er ufattelig. Foto: William Jobling / NRK

Hun håper folk likevel vil delta i påskefeiringen.

– Nå som bevæpningen er satt i verk har jeg full tiltro til politiets avgjørelse, for å forebygge og trygge befolkningen.

Hun får støtte fra biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme. Han håper dette ikke hindrer kirkelyden i å delta i påskefeiringen.

– Min opplevelse fra tidligere er at dette tar vi med knusende ro. Vi har opplevd dette før, og min umiddelbare tanke er at jeg håper inderlig at dette ikke fører til at folk ikke tør å samles, enten det er i kristne kirker og forsamlinger, eller om det er i andre sammenhenger, sier Øygard.