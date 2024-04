Politiet bevæpner seg etter trusler mot moskeer

Politiet fikk vite om truslene lørdag morgen.

– Det gjelder trussel mot moskeer, bekrefter operasjonsleder Øyvind Hammervold til NRK.

Han kan ikke si hva truslene inneholder.

– Vi har ikke noe mer konkret, så vi jobber sammen med PST for å kartlegge hva dette faktisk går i, om det er hold i dette eller ikke, sier han.

Seniorrådgiver i PST Martin Bernsen bekrefter til NRK at det gjelder ytringer som er framsatt på nettstedet Discord. Det er en chatplattform som ofte blir brukt i forbindelse med videospill.

– Kan du si noe om hvor grove de er?

– Jeg kan ikke beskrive dem på nåværende tidspunkt.

Han vil heller ikke si hvor mange trusler det er snakk om.

Bernsen sier imidlertid at slike trusler ikke er uvanlig for PST.

– Men alle trusler tar jo vi alvorlig. Selv der man kan mistenke at det ikke er reelt.

Det er godt mulig dette ikke er reelt. Det vet vi ikke ennå.

Politiet setter inn sikkerhetstiltak etter trussel mot moskeer. Foto: Knut Are Tornås / NRK

La ut bilde av våpen

På sosiale medier har det blitt spredt bilder av et innlegg som skal ha blitt publisert på nettstedet Discord.

I innlegget kan man se bilde av et våpen med en lapp ved siden av. På lappen står navnet på en moske. PST bekrefter til NRK at dette bildet er en av truslene.

I tillegg er to andre moskeer navngitt i innlegget, med et kart som viser hvordan man kommer seg mellom de tre moskeene.

Politiet er på plass utenfor World Islamic Mission på Grønnland i Oslo. Foto: Knut Are Tornås / NRK

Nasjonal bevæpning

I en pressemelding skriver Oslo politidistrikt at de bevæpner seg og har iverksatt tiltak de mener er nødvendige nå.

– Det vil være en løpende vurdering om behovet for eventuelle øvrige tiltak. Politiet har økt årvåkenhet og følger med, skriver politiet i en pressemelding.

Kort tid etter melder politidirektoratet at det innføres nasjonal bevæpning.

– Bakgrunnen er trusler fremsatt mot muslimske trossamfunn, og at det i neste uke er den muslimske høytiden Eid al-fitr. Politiet er i dialog med PST om truslene, skriver de i en pressemelding.

– Vi stoler på dem

Talsperson og generalsekretær i moskeen Central jamaat-e Ahl-e-Sunnat, Assad Nasir sier de har god dialog med politiet.

– Jeg tror nok en del blir litt skremt og engstelige av truslene, og det er nok også formålet til de som står bak.

Han understreker likevel at han har tillit til politiet.

– De gjør jobben sin. Vi stoler på dem.

Leder for Islamsk råd Mustafa Mahmood sier de setter pris på at politiet tar slike trusler på alvor.

– Vi tenker at det er svært alvorlig, med tanke på at det er nå måneden ramadan og id rett rundt hjørnet, og at muslimer da ikke kan føle seg trygge til å dra til sin egen moske.

Statsminister Jonas Gahrs Støre sier alle trusler, uansett form, er uakseptable.

– Uakseptabelt

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har blitt orientert om truslene. Han sier det skal være trygt å utøve sin religion.

– For mange muslimer er id en tid for fellesskap, solidaritet og takknemlighet. Truslene som har kommet står i sterk kontrast til det. Det er uakseptabelt og hører ikke hjemme i Norge.

Regjeringen vil holdes oppdatert.

Etter det NRK får opplyst har det blitt sendt ut nasjonal varsel i politiet med melding om «trusler om moskeskyting i Oslo PD». Det er «usikkerhet rundt omfanget av truslene», og dette er bakgrunnen for den nasjonale bevæpningen.

Det er tidligere kjent at politiet bevæpner seg i forbindelse med feiring av den muslimske høytiden id.