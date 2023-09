Ingen kontakt på to døgn – dette gjorde Solberg

Høyre-leder Erna Solberg tilbragte helgen før valget 11. september i hjembyen Bergen. Men ifølge oversikten som Høyre selv har utarbeidet, var det ingen kontakt mellom ektefellene fra klokken 18 fredag og fram til søndag kveld.

I stedet drev hun valgkamp og besøkte både en matfestival i sentrum, kjøpesenteret Lagunen samt turistattraksjonene Fløien og Akvariet.

– Jeg mener dette er det viktigste hullet i tidslinjen til Høyre. Det er fortsatt vanskelig å forstå at ikke Erna Solberg og Høyre sørget for å få bedre kontroll på arbeidet med listen over aksjehandler, sier Lysbakken til NRK.

MANGLER: SVs Audun Lysbakken ser huller i Høyres tidslinje. Foto: William Jobling / NRK

Den manglende kontakten mellom Solberg og Finnes er bare en av flere kritiske merknader som den tidligere SV-lederen har til tidslinjen som Høyre presenterte i går.

Et nøkkelpunkt for Lysbakken, som sitter i den viktige kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, er hvorfor aksjeoversikten til Sindre Finnes ikke ble lagt fram før valget.

– Tidslinjen mangler mange mediehenvendelser. Det gjør det relevant å spørre om ikke alarmen burde gått tidligere. Og når alarmen først går, så tar det lang tid, sier han.

NRK har bedt Høyre om en kommentar til Lysbakkens uttalelser, men foreløpig ikke fått svar.

«Hektisk valgkamp»

Fredag 8. september, tre dager før valgdagen, var Erna Solberg i likhet med de øvrige partilederne i Stavanger for å forberede seg til den siste partilederdebatten.

Under et besøk hjemme hos en familie som fortalte om det mangelfulle aktivitetstilbudet til sønnen, slapp NRK til med noen spørsmål om aksjeaktiviteten til Solbergs ektemann. Intervjuet ble gjort om lag klokken 15.30.

– Jeg har bedt Sindre lage en liste over aksjehandlene, sa Høyre-lederen.

Dette svarte Erna da NRK spurte henne om mannens aksjehandel tre dager før valget Du trenger javascript for å se video.

På Stortinget er flere enn SV kritiske til Erna Solbergs håndtering og mener hun og Høyre burde ha gjort langt mer for å få aksjeoversikten ferdig før valget.

Konfrontert med de to døgnene uten dialog, svarte Høyre-nestleder Henrik Asheim som følger overfor NRK i går:

– Jeg tror det først og fremst bærer preg at Erna Solberg drev en veldig hektisk valgkamp. Den dialogen kom absolutt på plass da det gikk opp for henne at dette var mer omfattende enn det hun hadde trodd.

Magefølelse

Men Lysbakken er ikke beroliget.

– Både at den dårlige magefølelsen meldte seg torsdag og ikke fredag, som det først ble sagt fra Høyre, og at det ikke var dialog fra fredag til søndag, skaper et inntrykk av at man ikke har gjort alt man kunne for å få kontroll på disse opplysningene, sier han.

På Solbergs pressekonferanse forrige uke sa hun at hun fikk en dårlig følelse fredag 8. september på grunn av E24s sak om 22 handler i de siste månedene hennes som statsminister, «ettersom dette var helt nye opplysninger for meg på fredag».

Men da partiet la fram en tidslinje i går, framgikk det at det var kontakt mellom Høyres pressesjef og Finnes allerede to dager tidligere. Det kom dessuten fram at Solberg og ektemannen hadde en samtale om disse handlene torsdag morgen 7. september, og at det var torsdagen – fire dager før valget – den dårlige følelsen oppsto.

Samtidig spurte Finnes, ifølge Høyre, fredag kveld om det kunne holde å lage en oversikt over handler over en viss verdi, men dette avslo Solberg.

Valgkampslutt i Bergen

Etter partilederdebatten i Stavanger fredag reiste Erna Solberg hjem til Bergen på lørdag – uten å treffe ektemannen.

I stedet deltok hun på en rekke valgkamparrangementer. Av det offisielle programmet som pressen fikk tilsendt, framgår det at hun startet klokken 13.45 og avsluttet i sentrum i 18-tiden.

Klokken 18 kjørte Høyre-bussen til Bergen sentrum, via Erna Solbergs bolig, ifølge Høyres program.

Dagen etter, dagen før selve valgdagen, besøkte Solberg Hordnesskogen, Kanadaskogen, Fløibanen og Akvariet. Dagen ble avsluttet ved 15.30-tiden, ifølge programmet.

Ifølge tidslinjen Høyre la fram i går kveld, ringte Solberg mannen fredag 8. september klokken 18.03 for å forsikre seg om at han var i gang med arbeidet.

Søndag 10. september, om kvelden, er første gang Finnes og Solberg er fysisk samme sted etter konfrontasjonen fredagen i forveien.

Solberg spør Finnes hvordan det går med oversikten, og om han har noe nytt å dele. Finnes svarer at arbeidet er godt i gang, men han sier at han ikke har mer å dele.

NRK har spurt Finnes' advokat hvor Finnes oppholdt seg helgen før valget, men har foreløpig ikke fått svar.

– Enkle grep

Heller ikke de partiene Høyre styrte sammen med i årene 2013 til 2021, da Sindre Finnes altså drev omfattende kjøp og salg av aksjer, er tilfreds med de svarene Høyre kom med i går kveld.

– Det er fortsatt flere ubesvarte spørsmål i denne saken. Det er viktig å komme til bunns i disse, sier Fremskrittspartiets nestleder Hans Andreas Limi.

Han synes det er vanskelig å ta stilling til hvorfor ekteparet ikke hadde kontakt på enkelte tidspunkt, eller hvilke vurderinger som ligger bak hvor omfattende transaksjonslisten skulle være. Men Frp-toppen legger til:

– Det er mye som tyder på at det ved enkle grep ville vært mulig å finne svært mange transaksjoner på et tidligere tidspunkt. Det får nå være opp til Høyre å redegjøre for hvorfor ikke mer ble gjort på et tidligere tidspunkt.

Les også: – Solberg burde og kunne vært mer aktiv for å skaffe seg oversikt

Venstres Grunde Almeland leder Stortingets arbeid med alle habilitetsskandalene denne sommeren, i kraft av å være saksordfører i kontrollkomiteen.

– Det er Høyre og Solberg som må svare for hvilke vurderinger som ble gjort de siste ukene, mener han – og ber på nytt om full åpenhet og svar på alle spørsmål.

– Det viktigste for kontrollkomiteen er å gå grundig inn i de konkrete habilitetsbruddene under Solbergs statsministerperiode. Det er de som er relevante for vår kontrollsak, i tillegg til forhold som vil belyse disse, sier Almeland.