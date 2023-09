Solberg advarer: Gratis-løfter rammer de svakeste

Rett før valgkampens siste partilederdebatt som starter klokken 20.05 i kveld, går Høyre-leder Erna Solberg ut med en tydelig beskjed til velgerne:

Tiden for kostbare velferdsreformer som treffer alle innbyggere er over.

– Den viktigste velferdsreformen må jo være å hjelpe de som faktisk trenger det mest i vårt samfunn. Men dette med breie gratistjenester til alle, er mye vanskeligere. Rett og slett fordi det ikke hjelper de som trenger det mest, sier Solberg.

Erna Solberg ladet opp til kveldens partilederdebatt med et besøk hjemme hos Nils Hoem Hegre og familien. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Hun har invitert NRK med hjem til ekteparet Nils og Ninette Hoem Hegre som etterlyser en dagsenterplass til sønnen Bror Filip på 19 år.

– Vårt samfunn må måles på om vi klarer å hjelpe de som trenger det aller mest. Det er fortsatt grupper i vårt samfunn, som for eksempel familier med funksjonshemmede barn, som trenger et bedre og tettere opplegg, sier Solberg.

– Smøre tynt

Solberg mener det er et paradoks at ekteparet i Stavanger ikke får et dagsentertilbud når kommunen i samme budsjett har satt av 200 millioner kroner til et gratis kollektivtilbud.

– Hva er problemet med å gå til valg på gratis SFO, gratis buss eller gratis tannhelse?

– Hvis vi smører tynt ut, så blir det lite igjen til de som trenger det mest. Derfor vi er opptatt av å målrette tilbudene framfor å bruke store penger på grupper som egentlig kan betale litt for tiltakene selv.

Det blir lite igjen hvis vi smører tynt ut til alle, sier Høyre-lederen. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Men du leder et parti som har foreslått å øke barnetrygden for alle?

– Ja, og det har vi gjort for å øke familieinntektene til alle familier.

– Men det er jo akkurat det du nå ber om at man ikke skal gjøre?

– Nei, altså å øke barnetrygden nå, med den vanskelige familieøkonomien som har vært, har vi ment har vært riktig. Men vi har ikke sagt at det framover skal være det viktigste virkemiddelet.

– Erna har ikke råd

SV-leder Kirsti Bergstø fnyser av Erna Solbergs analyse. Og avviser at det ikke er penger til store velferdsløft.

– Det er rom hvis vi omfordeler økonomisk. Men jeg skjønner at Erna Solberg ikke har råd til det. For Høyre vil jo kutte i skattene til de rikeste og fjerne skatten på dyre eiendommer. Og da har man ikke råd til å styrke velferden.

SV-leder Kirsti Bergstø mener det bare er Høyre som ikke har penger til å utvide med nye velferdsreformer. Foto: Mats Rønning / NRK

Bergstø sier SV vil utvide ordningen med gratis SFO og fortsette å sikre flere grupper billigere tannhelse.

– Vårt mål er at det ikke skal koste mer for folk å gå til tannlegen enn til legen. Et smil skal ikke ha noe klasseskille.

– Men dette kommer til å koste penger. Hvor skal dere finansiere dette?

– Gjennom omfordeling. For de på toppen har muligheten til å bidra med litt mer.

– Men tiden for store skatteendringer er over for en stund, sier både Vedum og Støre?

– Det er deres løfter, ikke mitt. Mitt løfte er at tiden for store velferdsreformer ikke er over, sier Bergstø.

Håper på skifte

I Stavanger håper Ninette Hoem Hegre, som selv er trofast KrF-velger, på et politisk skifte mandag.

– Da jeg så at Arbeiderpartiet hadde styrket seg på målingen i dag, sank det i meg. Hvis vi ikke får et skifte, så får ikke Bror Filip dagsenterplass, sier hun.

Ninette Hoem Hegre Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Ektemannen Nils Alexander forklarer hvorfor det er så viktig for den sosiale 19-åringen å ha et aktivitetstilbud, i tillegg til boligen som han deler med andre barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

– Han trenger et aktivitetstilbud for å kunne skifte stue, sier han.

– Han trenger å treffe jevnaldrende og kan ikke sitte alene med voksne ansatte hele dagen, sier kona Ninette.

19-åringen som gikk ut videregående i vår har ikke fått et dagsentertilbud, som familien så gjerne skulle ha sett at han fikk.

Nils Alexander Hoem Hegre foran et barnebilde av sønnen Bror Filip. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal mener dette skyldes prioriteringer i budsjettet og viser til at det ikke lå inne penger til formålet i den oppdaterte økonomiplanen som ble lagt fram før sommeren.

Ap-ordfører Kari Nessa Nordtun sier antallet som trenger hjelp og tilbud har økt de siste årene, men avviser at det mangelfulle tilbudet skyldes penger.

– Alle skal få plass. Dette handler ikke om penger, men om tilgjengelige lokaler. Lokaler er allerede anskaffet og flere er på vei, sier hun.

Her er Bror Filip med pappa Nils Alexander Hoem Hegre for å stemme for første gang, samme dag som den siste partilederdebatten i valget. Foto: Privat

– Har mer enn SV

Høyre-leder Erna Solberg mener hennes politikk vil gi mer penger å rutte med framover enn SV og Kirsti Bergstø sin.

– Dette dreier seg om hvilke inntekter vi skal ha framover, om vi skal sørge for et levedyktig næringsliv. Det er veldig lett å stå og si at vi skal skatte mer. Men hvis det betyr mindre arbeidsplasser, mindre næringsliv, mindre skatteinntekter, så er det jeg som får mer til velferd og Kirsti Bergstø som får mindre, sier hun.'

Kirsti Bergstø vil prioritere gratis SFO og gratis tannhelsetjenester for flere grupper i budsjettene framover. Foto: Mats Rønning / NRK

Men der Solberg mener skattene som regjeringen har innført, gir lavere investeringer, mindre konkurransekraft og mindre velferd, mener Bergstø at skattegrepene nettopp har kunnet finansiere nye og viktige velferdstilbud til folk flest.

– Og det er også grunnen til at vi opplevde store velferdskutt i Erna Solbergs regjeringstid. Store, usosiale kutt som rammet barnefamilier, syke, og som svekket tryggheten til folk, sier Bergstø.