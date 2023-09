Høyre-topp: – Må ha alle ting på bordet

– Vi må ha alle ting på bordet, tidslinjer og alt. Det er jeg ganske trygg på at vil skje. Vi kan ikke ha det sånn, sier Velure til NRK.

Hun understreker at hun tror på det Erna Solberg har sagt og har tillit til at hun ikke visste noe om saken da ektemannens kjøp og salg av aksjer foregikk.

– Jeg stoler på at Erna Solberg forteller det hun vet, inntil noe annet kommer fram, fremholder Velure.

Hun skal nå overta som fylkesvaraordfører i Innlandet, hvor Ap, Høyre og MDG har funnet sammen. I Høyres sentralstyre har hun sittet siden 2014.

– Dette skal ikke skje i politikken. Så enkelt er det. Jeg er sjokkert og fryktelig skuffet over dette. Det er skuffende at Sindre har gjort dette mot Erna og oss alle.

VALG: Erna Solberg og mannen Sindre Finnes stemte sammen på valgdagen for en uke siden.

Sist fredag ble det kjent at Erna Solbergs mann, Sindre Finnes, hadde gjort over 3600 aksjehandler mens kona var statsminister, et langt større omfang enn det som hittil har vært kjent.

Flere kommentatorer har stilt spørsmål om hvorvidt Erna Solberg virkelig la fram alt hun visste om mannens kjøp og salg av aksjer før kommunevalget for en uke siden.

6. september spurte økonominettstedet E24 Finnes, Solberg og Høyre om 22 transaksjoner i perioden rett før Solberg gikk av som statsminister i oktober 2021.

Dette svarte Erna da NRK spurte henne om mannens aksjehandel tre dager før valget Du trenger javascript for å se video.

På ettermiddagen 8. september, tre dager før valget, ba Solberg Finnes om å lage en liste over aksjehandlene. I et intervju med NRK svarte hun dette:

– Jeg har bedt Sindre lage en liste over aksjehandlene. Det tar selvfølgelig litt tid, det er mye som skal gås tilbake, når det er over ti år siden jeg startet som statsminister. Men det skal vi bruke tid på å finne frem til.

– Det har kommet frem at Sindre Finnes har handlet aksjer minst 22 ganger i de siste fire månedene som statsminister. Hvordan kommenterer du dette omfanget?

– Det er et større omfang enn det det har vært sånn som jeg har sett det tidligere. Men vi har gått gjennom den listen og ser ikke at det ligger noe der som utfordrer noen habilitetsspørsmål. Og det er det viktige spørsmålet.

Da NRK fulgte opp med spørsmål om det hadde kommet fram informasjon som tyder på at Solberg burde meldt seg inhabil, tok hun et forbehold:

– Det er ikke sånn, så langt vi vet. Så må vi gå gjennom listen til Sindre når den er ferdig. Men jeg mener at vi har vært klare på at vi skulle få vite hvilke områder og hvilke saker. Og at det har vært gjort vurderinger.

Tidslinje: Sindre Finnes og aksjer Solberg stengte – Finnes solgte Da regjeringen stengte landet 12. mars 2020, som følge av koronapandemien, falt Oslo Børs umiddelbart. Erna Solberg holdt den kjente pressekonferansen klokka 14.



Sindre Finnes solgte aksjer i Yara og Hydro, ifølge opplysninger NRK har hentet inn. Han dumpet også 1700 sertifikater i et såkalt bull-fond som satset på børsoppgang med belåning på 10 ganger innsatsen. Det er ikke klart når på dagen han gjorde dette.

Avviser Solberg-forslag Solberg foreslår en ordning, dersom hun blir statsminister igjen, som skal sikre fullt innsyn i mannens kjøp av salg av aksjer. Den blir avvist av SMK, skriver VG.



– Hvis jeg skulle bli statsminister igjen, må vi organisere det på en helt annen måte som sikrer fullt innsyn for Statsministerens kontor i VPS-kontoen til Sindre, sa Erna Solberg overfor NTB etter pressekonferansen fredag.



VG har forelagt Solbergs forslag til SMK og spurt om det er et forslag de vil innføre.



Det blir avvist.

Utenlandsk handel utelatt DN skriver at Finnes' handel med aksjer i utlandet er utelatt av oversikten han har laget. Fra 2004-2020 investerte han i utenlandske selskaper. I 2011 ble forvaltningen av investeringene overført til Sveits.



En forvalter hjalp ham med å håndtere aksjer registrert i andre land og utenlandsk valuta.

Økokrim vurderer etterforskning – Økokrim har løpende fulgt med på informasjonen som har fremkommet i offentligheten rundt Sindre Finnes' aksjekjøp de siste ukene, nå senest under Erna Solbergs pressekonferanse, sier Økokrim-sjef Pål K. Lønseth til NRK.



Økokrim vurderer om det er grunnlag for å åpne etterforskning av mulige brudd på reglene i verdipapirhandelloven.



– Vi vil meddele offentligheten en beslutning når den foreligger.

Varsler gjennomgang Finnes' arbeidsgiver, Norsk Industri, varsler full gjennomgang aksjehandelen. De understreker at Finnes ikke har brutt interne regler i forbindelse med handelen, ifølge DN.



Norsk Industri var klar over at Finnes drev med aksjehandel, men sier til Aftenposten at de er overrasket over omfanget.



Det er lov å eie enkeltaksjer for ansatte, sier Lier-Hansen til NRK.



Det vil likevel bli satt i gang en «full gjennomgang» knyttet til hvorvidt Finnes har brukt arbeidstiden på ting han ikke skal.



– Jeg har satt profesjonelle folk til å gå gjennom det. Det er ikke sånn at du kan bruke arbeidstiden på private tin, sier Lier-Hansen til NTB.

Sa han ville flytte investeringene I 2017 skrev Finnes i en e-post til SMK at han ville flytte investeringene sine til aksjefond. I brevet VG fikk innsyn i, datert 8. september 2017, skriver Finnes at han har blitt kontaktet av Dagbladet om aksjeinvesteringene sine, og legger til at avisa stiller spørsmål som finnes mener det er umulig for ham og Solberg å gi fornuftige svar på. Videre skriver Finnes at han skal flytte investeringene til aksjefond.



I januar 2018 begynte han å kjøpe enkeltaksjer igjen, skriver VG.



Finnes drev med omfattende kjøp og salg av aksjer da Solberg var statsminister. Han skal ha tjent 1,8 millioner på transaksjonene.

Innrømmer uærlighet – Jeg har ikke vært ærlig. Jeg har gjort alvorlige feil som har gjort det umulig for Erna å vurdere sin habilitet da hun var statsminister.



Han er lei seg for at han har satt Erna i denne situasjonen.



- Jeg har ikke vært ærlig, verken overfor henne eller Statsministerens kontor. Det beklager jeg dypt.

Oljeaksjer DN skriver at Finnes handlet oljeaksjer samtidig som Solberg jobbet med krisehjelp til oljeselskapene under pandemien, den såkalte oljeskattepakken. Pakken inneholdt store skattelettelser for oljeselskapene, og ble vedtatt av Stortinget i juni 2020.



Fra 9. mars til 24. Juli 2020 gjorde Finnes flere kjøp og salg av oljeaksjer og oljerelaterte verdipapirer. Han hadde ikke handlet med denne typen aksjer i løpet av 2019.



Solberg sier til NRK at forhandlingene som foregikk våren 2020 ikke var et naturlig samtaleemne hjemme hos Solberg.

Aksjer rett før kunngjøring Avisen Firda skriver at Finnes kjøpte 70.000 aksjer i Nordic Mining kort tid før Solberg-regjeringen åpnet opp for å tillate sjødeponi for mineralnæringen. Selskapet skal utvinne rutil og granat fra Engebøfjellet i Sunnfjord. Nordic Mining kjempet i 15 år for å få tillatelse til å drive.



3600 handler Solberg legger fram listen over Finnes' aksjehandler på en pressekonferanse.



Listen viser at Finnes gjorde over 3600 handler med aksjer i perioden Solberg var statsminister. Solberg sa at omfanget av ektemannens handel først ble klart for henne onsdag 13. september. Det var første gang hun fikk se oversikten som Finnes hadde laget.



– Det var nyhetssaken i E24 om 22 konkrete handler som ble foretatt de siste fire månedene jeg var statsminister som gjorde at jeg ba Sindre lage oversikten. Jeg satt da med en dårlig følelse, sa Solberg på pressekonferansen.

Må svare Stortinget Solberg innkalles til kontrollkomiteen i Stortinget der hun vil få spørsmål om sin egen habilitet og ektemannens aksjekjøp.



– Hun må svare på om hun har vært inhabil i noen saker i forbindelse med ektemannens aksjehandler, sier Rødts Seher Aydar til NTB.



Aydar vil også vite om Solberg har skaffet seg fullstendig oversikt over Sindre Finnes' aksjekjøp, slik hun har plikt til.

Liste fra Kongsberg Gruppen E24 legger fram en transaksjonsliste for Kongsberg Gruppen som viser at Finnes på under to uker kjøpte og senere solgte seg helt ut av selskapet i november 2020.



Listen viser at Finnes noen ganger gjorde flere handler på samme dag, noe han gjorde flere selskaper.

Stor aktivitet E24 skriver at en transaksjonsliste for selskapet Nekkar viser at Finnes handlet langt mer aktivt enn han tidligere har gitt uttrykk for. Mellom mai 2020 og september 2021 kjøpte eller solgte Finnes Nekkar-aksjen 72 ganger.



Denne type handel med aksjer er i strid med advarselen Finnes fikk fra SMK i 2013.



Samme dag som E24 skriver dette, sa Solberg at hun ikke var klar over omfanget av ektemannens aksjehandel.



Valgseier Høyre gjør et brakvalg og er Norges største parti for første gang siden 1924.



– En 99 år lang tradisjon er brutt, sa Høyre-leder Erna Solberg fra talerstolen.

Sindre Finnes og Erna Solberg på veil til stemmelokalet

Innrømmer manglende oversikt Solberg sier til E24 at hun har bedt ektemannen lage en oversikt over alle aksjetransaksjonene hans i tiden hun var statsminister, og offentliggjøre den.



Solberg innrømmer for første gang at hun ikke hadde blitt fortløpende orientert om hver enkelt handel.

Ber ektemannen offentliggjøre aksjekjøp Solberg sier til NRK at aksjehandlene har vært et større omfang enn hun har trodd tidligere, men at det ikke ville fått konsekvenser for hennes habilitet.



– Det er et større omfang enn sånn jeg har sett det tidligere, men vi har gått gjennom listen, og jeg ser ikke at det ligger noe der som utfordrer habilitetsspørsmålet, og det er det viktige spørsmålet, sier hun.

Notat offentliggjort E24, VG og DN får innsyn i et notat SMK sendte til Sindre Finnes. DN skriver at i notatet advarte SMK påtroppende statsminister Erna Solberg om ektemannens aksjehandel i 2013.



«Ektefellens handel med aksjer vil etter vårt syn skape utfordringer for påtroppende statsminister»

Nye detaljer E24 skriver om en liste fra tjenesten Tekinvestor som viser at Finnes handlet aksjer minst 22 ganger de fire siste månedene av Solbergs regjeringsperiode.

Avviser innsideinfo E24 spør Finnes om en fullstendig oversikt over alle hans aksjehandler i perioden Solberg var statsminister. Avisa spør også om Finnes holdt Solberg løpende orienter om alle kjøp og salg.



Solberg sier hun aldri har delt innsideinformasjon med Finnes.



– Han har heller ikke agert på noe innsideinformasjon. Det er relativt få kjøp som ble gjort i denne perioden, sier hun til NRK.



– Det er en kjent sak at han eide aksjer og hadde noen kjøp, men han begrenset aktiviteten sin i aksjemarkedet betydelig da jeg ble statsminister, etter samtaler med Statsministerens kontor og veiledningen derfra om hvilke regler som gjaldt for dette, sier Solberg.

Offentliggjøringen E24 skriver at Finnes både eide, kjøpte og solgte aksjer gjennom Solbergs åtte år som statsminister. Oversikten over aksjepostene hans sto i aksjonærregisteret, som viser hvilke aksjer en person eier ved slutten av hvert år. Listene viste at Finnes hadde hatt aksjer i rundt 20 selskaper i Solbergs regjeringsperiode.



Solbergs pressesjef Cato Husabø Fossen sa da til E24 at Solberg var godt kjent med at Finnes eier aksjer, og at ektemannen hadde orientert Statsministeren kontor (SMK) om aksjene sine, både da hun tiltrådte, og seinere.



Ifølge Fossen var Solberg ikke kjent med saker der hun var inhabil på grunn av ektemannens aksjer.



Finnes sa til E24 at han måtte begrense aksjehandelen betydelig da Solberg ble statsminister, og at han hadde gjort «få» handler sammenlignet med tiden før og etter.

Kongsberg-handel I løpet av to uker kjøpte Sindre Finnes seg opp i Kongsberg Gruppen, for så å selge seg helt ut. Han gjorde 12 aksjehandler i selskapet mellom 2. og 13. November.

Nye koronatiltak Regjeringen varsler at det vil komme strengere koronatiltak. I dagene før kjøper Finnes 110.000 sertifikat av et produkt der du kan tjene penger hvis Oslo Børs går dårlig. Det er uklart om han tjente eller tapte penger på dette, skriver VG.

72 handler i Nekkar Finnes kjøper aksjer i industriselskapet Nekkar 72 ganger i denne perioden. Han tjente rundt 415.000 kroner på handlene. Totalt kjøpte og solgte han aksjer til en verdi av 2,66 millioner kroner i perioden, skrev E24.

Stenger landet Klokka 14 stenger Erna Solberg landet, som følge av koronapandemien. Oslo Børs falt med 9 prosent den dagen. Finnes selger blant annet 400 Yara-aksjer for cirka 120.000 kroner og Hydro-aksjer for cirka 24.000 kroner, viser NRKs opplysninger. Han dumpet også 1700 sertifikater i et såkalt bull-fond som satset på børsoppgang med belåning på 10 ganger innsatsen. Det er ikke klart når på dagen han gjorde dette.

Vil ikke opplyse Statsministerens ektemann Sindre Finnes bør fortelle hvor han eier aksjer, mener Tina Søreide, en av Norges fremste korrupsjonseksperter. Hun får støtte av en korrupsjonsrapport.



– Det finnes ikke noe regelverk for at jeg skal oppgi den informasjonen, sier Sindre Finnes til NRK.

Var i møte med SMK Finnes var i et møte med Statsministerens kontor (SMK) da Solberg tiltrådte. Etter dette solgte han flere aksjoner, men beholdt andre.



– De få, sammenlignet med tiden før og etter hun var statsminister, kjøp og salg som ble gjort i denne perioden forsøkte jeg å gjøre i henhold til håndboken for politisk ledelse, sa Finnes til E24.

Fikk brev fra SMK Da Solberg ble statsminister fikk Finnes et brev fra SMK, hvor det blant annet sto følgende, ifølge VG:



«Ektefellens handel med aksjer vil etter vårt syn skape utfordringer for påtroppende statsminister».

Blir statsminister Erna Solberg blir statsminister og hun flytter inn i statsministerboligen sammen med ektemannen Sindre Finnes.



Han er siviløkonom og har siden 1998 vært fagsjef i Norsk Industri. Finnes opplyste Statsministerens kontor om hvilke aksjer han eide da Solberg tiltrådte i 2013.



– De få kjøp og salg som ble gjort i denne perioden forsøkte jeg å gjøre i henhold til håndboken for politisk ledelse, har Finnes sagt til E24. Vis mer

– Har villedet

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen skjerper nå kritikken kraftig.

– Erna Solberg har villedet den norske befolkningen, sier hun til NRK.

– Høyre-lederen har holdt fast ved forklaringen om at hun og Statsministerens kontor har hatt tilstrekkelig informasjon om aksjehandelen for å vurdere habilitet, også etter at hun og Høyre fikk informasjon om at det foregikk investeringer langt utover det de var kjent med, sier Rødt-ledere, og fortsetter:

PARTILEDER: Marie Sneve Martinussen i Rødt.

– Dette ble publisert i E24 allerede onsdagen før valget, ikke fredagen slik Solberg sa i Høyres pressekonferanse. Nå ser det heller ikke ut til å stemme at aksjeporteføljen så lik ut ved årsskiftene, fremholder hun.

Rødt tok tidligere i høst initiativ til at Stortinget må granske også Solberg-regjeringens håndtering av habilitet, i lys av alle skandalene som har rammet Støre-regjeringen i høst.

– Nå er det nok hemmelighold, trenering og motstridende forklaringer fra Høyre. Nå må alle kortene på bordet, og dette kan Erna Solberg og Høyre sørge for hvis de vil.

Martinussen ønsker et totalforbud mot aksjehandel for regjeringsmedlemmer og deres ektefeller og samboere.

NRK har bedt Solberg om en kommentar til kritikken fra Martinussen, men foreløpig ikke fått svar.

Men Høyre-nestleder Henrik Asheim sier til Dagbladet at partiet ikke har holdt tilbake informasjon.

– Det framstilles som at det kom noe nytt den siste uka i valgkampen som Erna ikke kommenterte. Det er helt feil, sier han.

– Høyre holdt ikke tilbake informasjon i valgkampen eller trenerte undersøkelsen av Sindre Finnes' aksjehandler. Den listen som E24 publiserte onsdagen, kommenterte Erna Solberg på Dagsrevyen fredag kveld.

Økokrim

I dag ble det også klart at Økokrim kommer til å bruke tid på å avgjøre om det vil bli innledet etterforskning av Finnes' aksjekjøp.

– Økokrim vil i løpet av høsten vurdere om det er grunnlag for å åpne etterforskning. Vi vil meddele offentligheten en beslutning når den foreligger, sier seniorrådgiver Ellen Cecilie Eriksen i Økokrim i en e-post til NTB.

Økokrim varslet nylig at det ikke vil bli noen etterforskning av Anniken Huitfeldts (Ap) sak. I august ble det kjent at hennes mann hadde kjøpt og solgt aksjer mens hun var utenriksminister.

Etter TV2s partilederdebatt i Oslo 6. september konfronterte NRK Høyre-leder Erna Solberg med hvordan en mulig Økokrim-etterforskning ville kunne påvirke Huitfeldts sak.

Solberg understreket da at det først og fremst er kontrollsporet i Stortinget som gjelder, men la til:

– Skulle hun bli siktet, mener vi det er vanskelig og rart å ha en siktet statsråd i en sånn sak, sa Solberg.

– Så må vi gjøre en vurdering av hva Økokrim sier rundt en sånn etterforskning. Hvis dette er for å avklare akkurat hva som har skjedd, er det kanskje ikke så alvorlig. Men vi må bruke litt tid på å tenke på det.

AKSJEHANDEL: Erna Solberg fastholder at hun ikke visste om aktivitetene til ektemannen.

– Fortvilelse og sinne

Det er fremdeles temmelig taust i Høyre etter fredagens pressekonferanse.

– Jeg forstår frustrasjonen. Nye opplysninger om Sindre Finnes kommer i mediene. Dette viser hvor komplekst dette er og forklarer hvorfor det tar tid å jobbe med dette og sette seg inn i, også for henne, sier stortingspolitiker Ove Trellevik.

KOMPLEKST: Stortingsrepresentant Ove Trellevik og partileder Erna Solberg under valgkampen i 2021.

– Det er likevel intet nytt som skulle tilsi at Erna hadde kunnskap om hva Sindre drev med. Jeg kan ikke i min villeste fantasi forstå at hun har hatt kunnskap om dette. Derfor er det også vanskelig å ansvarliggjøre henne for mannen sine synder, sier han.

Velure i Innlandet forteller om sterke reaksjoner blant Høyre-folk lokalt.

– Folk reagerer, og jeg får veldig mange tilbakemeldinger fra fortvilte og sinte folk. De sier mye av det jeg sier, nemlig at de har tillit til Erna Solberg, men at de ikke forstår hvordan dette kunne skje.

Hun viser til at Høyres sentralstyre uttrykte full tillit til Erna Solberg på et ordinært sentralstyremøte sist fredag.

Solberg får også bred støtte fra fylkesledere som VG og Aftenposten har vært i kontakt med i dag.

Leder i Oslo Høyre Morten Steenstrup sier dette til NRK:

– Hun har vært utsatt for en form for utroskap og hun er offer i denne sammenheng, og å må hun rydde opp i dette og det tror jeg hun kan.

– Hva tenker du om saken, bidrar det ikke også til å svekke henne?

– Alt som er nå, må komme på bordet, og det har jeg full tillit til at Erna vil sørge for. Da for vi se hva det er, men jeg har full tillit til Erna, og jeg har full tillit til at hun kommer til å sørge for at vi får all den informasjonen.

Traff godt

I mediene har det vært flere rapporter om at Sindre Finnes har truffet godt med timingen for flere aksjehandler.

Finnes kjøpe blant annet gruveaksjer fire dager før Solberg-regjeringa kunngjorde at de åpnet for sjødeponi for mineralnæringa. Avisa Firda melder at han kan ha tjent rundt 126.000 kroner på aksjehandelen.

Han kjøpte dessuten 4500 aksjer to dager før Norsk Hydro og Lyse AS etablerte et felles kraftselskap 21. oktober 2020.

Samtidig har DN skrevet at Finnes i 2020 handlet oljeaksjer samtidig som statsminister Solberg forhandlet frem en krisepakke til oljeselskapene.

Finnes satset også på børsnedgang dagen i forveien av koronainnstrammingene i september samme år. I perioden mellom 3. og 9. september 2020 kjøpte han 110.000 Bear-sertifikater.

Samtidig var det ingen stor nyhet at denne innstrammingen kom. Børsnedgangen var både bred og global.

Til sist har NRK skrevet at Finnes dumpet aksjer samme dag som Erna Solberg kunngjorde «de strengeste tiltakene i Norge i fredstid».

I det konservative tidsskiftet Minerva skriver ansvarlig redaktør Nils August Andresen at det er «dypt problematisk» om statsministerens ektefelle igjen skal hete Sindre Finnes.

Den oppsiktsvekkende implikasjonen er at Høyre-lederen bør velge mellom ektemannen og statsministerboligen.

– Det er ikke likegyldig hvem som er Norges statsministers ektefelle, skriver han.

Tidsskriftredaktøren viser til historien om hvordan Julius Cæsar skilte seg fra sin kone for å beskytte institusjonen. Keiseren trodde på hennes uskyld, men som han sa: «Cæsars kone må ikke engang kunne mistenkes.»