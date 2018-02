Hvitvaskingssiktet krever millionlønn fra konkursboet

I mai 2015 slo Økokrim til mot menneskerettighetsorganisasjonen Global Network for Rights and Development (GNRD) i Stavanger.

Organisasjonen og dens president og styreleder, Loai Deeb, ble siktet for hvitvasking. Året etter gikk GNRD konkurs. Saken er fortsatt under etterforskning.

Nå mener Loai Deeb at han har krav på 1,7 millioner kroner i lønn og feriepenger, fordi han ikke fikk oppsigelsesbrev etter konkursen. Deeb var i Spania da oppsigelsesbrevet ble sendt rekommandert, noe som gjorde at det gikk i retur.

Stavanger tingrett avviste kravet den 18. januar. Nå har Deeb anket saken til lagmannsretten.

– Jeg har saksøkt dem med krav om å få lønn siden jeg ikke har fått oppsigelse, sier han til NRK.

Ble mangemillionær

Den norske statsborgeren er opprinnelig fra Palestina. Han kom til Norge i 2002, og livnærte seg blant annet som avisbud på Jæren og vekter, før han på oppsiktsvekkende vis ble mangemillionær og president i den internasjonal menneskerettighetsorganisasjonen GNRD.

I mai 2015 gikk politiet til aksjon mot organisasjonen etter at Økokrim fattet mistanke mot GNRD og Loai Deeb. I løpet av tre år overførte sponsorer fra De forente arabiske emirater rundt 114 millioner kroner til GNRD. Økokrim mistenker at pengene har kriminelt opphav.

I et intervju med NRK i sommer, sa Deeb at pengene var «100 prosent lovlige» og at han selv hadde tjent seg rik på konsulentarbeid i Midtøsten.

Deeb er også siktet for å ha underslått over 10 millioner kroner fra GNRD. Politiet mener pengene ble brukt til kasinospill på nettet. Loai Deeb avviser dette.

Bostyrer: – Høyst uvanlig

Advokat Fredrik Bie i advokatfirmaet Hammevoll Pind er bostyrer for GNRD. Dermed hadde han ansvar for å si opp Loai Deeb da organisasjonen gikk konkurs.

SENDTE BREV: Bostyrer Fredrik Bie sier Loai Deeb fikk oppsigelsen i et rekommandert brev. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Han fikk oppsigelsen sendt i et rekommandert brev, som han ikke hentet. Under loven er det tilstrekkelig for at man anses som oppsagt. I tillegg har konkursboet gjort oppslag i en bygning som Loai Deeb indirekte var eier av, sier Bie.

Bostyrer Bie mener saken er høyst uvanlig.

– Vi finner det uvanlig at han, mer enn ett år etter konkursen ble åpnet, anfører at han har rettigheter som ansatt. Han har hatt utallige anledninger til å ta opp dette. Han har heller aldri stilt seg til disposisjon for konkursboet som anført ansatt.

Tingretten har avvist søksmålet

Stavanger tingrett mener Deeb ikke kan saksøke konkursboet, men at kravet hans må behandles etter såkalt konkursrett. Tingretten skriver at Deebs metode kan føre til at det eksisterer to saker om samme krav.

Deeb har anket saken, men hans advokat Finn Erik Torrall vil ikke kommentere søksmålet ytterligere overfor NRK.

Bostyrer Fredrik Bie sier boet nå skal vurdere Deebs krav.

– Det er ikke slik at han ikke skal få prøvd kravet sitt, men vi må følge spillereglene som gjelder i konkurs. Han vil bli innkalt til et møte der vi går gjennom kravet. Det ligger i kortene at boet vil avvise det. Da vil saken bli sendt til domsstolen som skifterett for videre behandlinger der, sier Bie.