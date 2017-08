NRK har fått tilgang til et lydopptak der to polititjenestemenn i sivil møter personen de mener står bak planene om å drepe vitnet.

Lederen for seksjonen for organisert kriminalitet i Politidistrikt Sør-Vest, Bjørn Vidar Bollestad, har blitt foreholdt opptaket. Han bekrefter at politiet fikk informasjon om at en navngitt person gjorde forespørsler i det kriminelle miljøet om å få tatt livet av en person som visste for mye.

Lydopptaket er gjort under et møte i et kjøretøy utenfor Biltema på Forus ved Stavanger. Der advarer politifolkene den aktuelle mannen sterkt mot å gjennomføre voldsaksjoner mot et vitne:

Selv avviser mannen på det sterkeste å ha planlagt trusler eller vold mot vitner – både i møtet med politiet og overfor NRK.

– Det første jeg hører om de konkrete beskyldningene er det NRK forteller meg i dag. Jeg er veldig sjokkert. Det er ikke sant i det hele tatt. Jeg har aldri truet noen i hele mitt liv. Jeg skjønner ikke hvorfor den personen som har sagt dette om meg ikke vil stå fram, sier han.

I samtalen forsøker politiet også å få mannen til å samarbeide om å levere informasjon i straffesaken.

Straffesaken det gjelder er den store hvitvaskingssiktelsen rundt den Stavanger-baserte menneskerettsorganisasjonen Global Network for Rights and Development (GNRD), der Økokrim mener det er hvitvasket 100 millioner kroner. Pengene stammer fra De forente arabiske emirater.

I den hemmelige samtalen sier polititjenestemennene at den egentlige grunnen til samtalen er at de ønsker å få hjelp fra mannen:

– Måtte gi signal om at vi fulgte med

Personen politiet både advarer og vil samarbeide med, er i kretsen rundt GNRDs leder Loai Deeb, som også er siktet i saken. Etter det NRK kjenner til, har politiet ingen informasjon som tilsier at Loai Deeb kjente til det påståtte bestillingsdrapet.

Lederen for seksjonen for organisert kriminalitet i Sør-Vest politidistrikt, Bjørn Vidar Bollestad, bekrefter overfor NRK at politiet har gjort en såkalt avvergende etterforskning i saken.

BEKREFTER: Politioverbetjent Bjørn Vidar Bollestad, lederen av Seksjon organisert kriminalitet ved Sør-Vest politidistrikt i Stavanger. Foto: Christine Svendsen / NRK

Han sier at politiet i mars i fjor fikk opplysninger om at mannen hadde spurt rundt i det kriminelle miljøet etter en person som var villig til å ta livet av en som satt på kompromitterende informasjon om GNRD.

– Et bestillingsdrap er svært alvorlig, og det var ikke mulig å få informasjonen bekreftet eller avkreftet. Vi hadde ikke grunn til å tvile på at dette hadde blitt sagt, så det var informasjon vi måtte ta på alvor.

– Hvorfor siktet dere ikke da personen?

– Vi hadde et veldig tynt grunnlag for en eventuell siktelse. Vi hadde informasjon fra et miljø der ingen ville stå frem. Vi hadde ikke skjellig grunn til mistanke, men vi kunne heller ikke se bort fra at dette kunne være riktig. Det viktigste var å gi et signal om at vi fulgte med, slik at planene kunne bli lagt på is i den grad det verserte slike planer, sier Bollestad.

– Generelt ser vi veldig alvorlig på forsøk på å påvirke eller å angripe vitner. Dette er noe vi opplever fra tid til annen, og det er svært alvorlig både for rettsstaten og politiet, sier han.

– I opptaket sier politiet at hovedformålet med samtalen er å få til et samarbeid?

– Hovedformålet med samtalen var todelt. Det ene var at vedkommende skulle være klar over at vi fulgte med. Samtidig var dette en utstrakt hånd dersom han ville gi informasjon.

Bollestad presiserer at politiets aksjon mot det mulige bestillingsdrapet var en selvstendig sak, og at hans avdeling ikke er involvert i Økokrims etterforskning av GNRD-saken.

Advokat: – Dette var et rekrutteringsforsøk

Kjell Brygfjeld, som er forsvareren til GNRDs leder, tolker samtalen helt annerledes.

– Jeg tolker den først og fremst slik at politiet har behov for informasjon om personer og aktiviteter i GNRD og at de ønsker å rekruttere vedkommende som informant gjennom disse samtalene.

Han stiller seg tvilende til at hovedformålet med samtalen var å advare mannen.

– Jeg har selvfølgelig ingen forutsetninger for å konkret trekke i tvil eller bekrefte opplysningene fra politiet. Men for meg virker opplysningene veldig spesielle. Med bakgrunn i min kjennskap til saksforholdet så høres det veldig rart ut at slike dramatiske virkemidler i det hele tatt har vært aktuelt, sier Brygfjeld, og peker på de rundt 40 vitneforklaringene fra tidligere GNRD-ansatte i saken.

– Jeg kan ikke se at noen har noe å frykte ut fra de forklaringene som er gitt, så det er nokså fremmed for meg at det skal være så stor dramatikk knyttet til informasjon ansatte skal være i besittelse av.

REAGERER: Det er en rekke omstendigheter i denne saken som gjør at det er vanskelig å forstå at politiets forklaringsmodell skal være den rette, sier advokat Kjell Brygfjeld. Foto: Christine Svendsen / NRK

– Føler at jeg er med i en actionfilm

Økokrim etterforsker fortsatt GNRD, og har ikke tatt ut tiltale i saken mot det som har blitt kalt den mystiske menneskerettighetsorganisasjonen.

Mens GNRD har hevdet å være en nøytral organisasjon, har Human Rights Watch antydet at de tjener interesser i De forente arabiske emirater, noe organisasjonens leder, Loai Deeb, blankt avviser.

Han mener Qatar, som for øvrig nå er i alvorlig klinsj med Emiratene og Saudi-Arabia, står bak en global svertekampanje mot ham og GNRD.

Mannen som hadde samtalen med politiet, mener også at noen har forsøkt å stikke kjepper i hjulene for ham og GNRD.

– Hvis det er noen som har fortalt politiet dette, så er det helt sikkert noen som prøver å lage problemer for oss, sier han.

Hvordan ser du på det politiet sier?

– Jeg føler meg torturert rett og slett. Jeg føler at jeg er i en actionfilm. Få folk til å drepe noen... Det er noe veldig alvorlig. Jeg skjønte at politiet kom til å fortelle ett eller annet som var helt «wow» etter at jeg hadde snakket med dem. Det hadde jeg en følelse av, sier mannen.

– Politiet kunne ha gjort dette på en riktigere måte ved å sikte meg eller kalle meg inn til avhør, i stedet for å møte meg i hemmelighet, sier han.

– Jeg mener at hele denne saken startet da Økokrim ba meg om å vitne i saken mot GNRD, og jeg avslo det. Jeg vil heller forklare meg i retten. Nå føler jeg at Økokrim bruker statens makt mot meg på en urettferdig måte, sier han.

Statsadvokat i Økokrim, Håvard Kampen, sier til NRK at han ikke har hørt samtalen, og ikke har øvrige kommentarer til saken.

Bjørn Vidar Bollestad sier at etterforskningen av det mulige angrepet på vitnet nå er tonet ned.

– Samtalene med denne mannen foregikk i april 2016. Etter det har vi fulgt med i miljøet, og hatt følere ute for å se om det var ytterligere informasjon som kunne bekrefte at det var foretatt en bestilling på et drap. Så langt har vi ikke fått det, sier han.