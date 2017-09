I løpet av et par år strømmet millionbeløp fra De forente arabiske emirater inn på kontoen til den Stavanger-baserte organisasjonen Global Network for Rights and Development (GNRD) – penger Økokrim tror har ulovlig opphav.

Pengene skulle brukes til arbeid for menneskerettigheter over hele kloden.

For to år siden ble lederen av GNRD, Loai Deeb, og menneskerettighetsorganisasjonen siktet for hvitvasking av over 100 millioner kroner.

Nå har Økokrim presisert siktelsen mot Loai Deeb til også å gjelde grovt underslag, som Stavanger Aftenblad tidligere meldte.

Økokrim mener Deeb har underslått i overkant av 10 millioner kroner fra organisasjonen og brukt dem på pengespill hos Betsson og Nordic Bets.

– Toppkunde

Den nye siktelsen baserer seg på en sammenstilling mellom GNRDs kontobevegelser og bevegelsene på Deebs spillkontoer, ifølge en kjennelse fra lagmannsretten.

NRK har fått tilgang til flere kontoutskrifter som viser slike betalinger fra GNRDs konto til Swiftvoucher, et betalingssystem som brukes av spillselskaper.

I et intervju med NRK avviser Loai Deeb at han har gamblet med GNRDs penger.

– Hva er dette, spør Deeb når han får se kontoutskriften.

– Swiftvoucher brukes for å betale for spill?

– Ja, og hva annet? Kjøp fra utlandet, sier Deeb, som nå prøver å bevise at pengene er brukt på lovlig vis.

NRK har også snakket med en tidligere ansatt i et spillselskap, som sier Loai Deeb var hans VIP-kunde.

– Han var jo en stund en av våre toppkunder og kunne spille for flere millioner i løpet av noen måneder, forteller mannen.

Han hevder at spillselskapet visste at gamblingen foregikk med firmakort, men at de lukket øynene for det.

– Vi gjorde en sjekk av kortene, og de fleste kortene var firmakort utstedt i Midtøsten. Det er greit at du gambler med store beløp, men gambler du med firmakort så bør bjellene ringe.

Loai Deeb vil ikke forholde seg til påstandene fra den ansatte i spillselskapet:

– Jeg har ingen kommentar til det. Du kan ikke bare si «vi har snakket med en person». Hvis du har informasjon, så vær så god og kontakte Økokrim, sier Deeb til NRK.

– Økokrim kommer med tull og uriktigheter

Deeb tror siktelsen mot ham nå også gjelder gambling fordi politiet ikke har klart å finne beviser for hvitvasking.

Han viser til Økokrims sak mot riggselskapet Transocean – en skattesak Økokrim hadde gående i 11 år før de nylig la saken bort.

– Hvis du henter en engel fra himmelen og setter ham under avhør og undersøker ham i tre år kommer du til å finne store feil. Til nå har de ikke funnet små feil (med meg jour. anm.) engang. De kommer bare med tull og uriktigheter.

– Pengene som kom fra Emiratene var 100 prosent lovlige. At GNRD vokste så fort var positivt. Norske myndigheter bør si takk, i stedet for å ødelegge oss, sier Deeb.

Også Loai Deebs forsvarer, Kjell Brygfjeld, synes det er rart at Økokrim opprettholder siktelsen for hvitvasking.

– Etterforskningen har pågått i to og et halvt år uten at vi kan se at det har kommet frem noe som kan styrke siktelsen, sier han.

– Vil ødelegge

Sommeren 2016 ble GNRD slått konkurs, på grunn av manglende lønnsutbetalinger til minst en ansatt. Fra å ha 140 ansatte og kontorer i Dubai, Genève, Valencia, Brussel, Amman og Stavanger, ligger organisasjonen død.

– Vi har klare indikasjoner på at det er stater utenfor Norge som har ønsket å ødelegge GNRDs virksomhet og begrense Loai Deebs aktivitet, sier Deebs forsvarer, Kjell Brygfjeld.

Både Deeb og Brygfjeld er overbevist om at det foregår en skjult etterforskning av Loai Deeb og GNRD. De peker på at informasjon om en av advokatene i firmaet hans har blitt ulovlig registrert av PST, og at en person i kretsen nær Deeb ble forsøkt rekruttert som politikilde.

De mener at golfstaten Qatar, som ligger i en bitter konflikt med Emiratene, har påvirket norske myndigheter til å etterforske GNRD.

Hvorfor skulle Norge ønske å adlyde denne staten?

– Det har vi ingen kunnskap om, sier Brygfjeld.

KRITISK: Forsvarer Kjell Brygfjeld og hans klient Loai Deeb tror Økokrim har utvidet siktelsen fordi hvitvaskingssiktelsen er grunnløs. Foto: Christine Svendsen / NRK

Deeb: – Jeg er flau over Norge

Palestinske Deeb flyttet til Norge i 2002. De første årene levde han på beskjedne midler, som blant annet stammet fra arbeid som vekter og avisbud.

I 2013 fikk Deeb millioninntekt og et høyt privat forbruk. Ifølge dokumentasjon som ble lagt frem i Stavanger tingrett, kjøpte Deeb gullsmykker for minst 1,8 millioner kroner. Han har også kjøpt boliger for minst 15 millioner kroner.

I intervjuet med NRK sier han at han har tjent seg rik på konsulentarbeid i De forente arabiske emirater.

– Alle rike folk i verden, startet de rike? Våknet de med gullskje i munnen eller arbeidet de og kom seg frem? Hvis du er bekymret for hvordan jeg har fått penger, undersøk meg. Hvis jeg har gjort noen feil, så vær så god og straff meg.

Hvilke planer har du for GNRD fremover?

– Vi skal starte opp igjen. GNRD er født for å leve, urettferdighet vinner aldri. Vi skal takle problemene vi har nå. Det er en skam for Norge at de behandler oss slik. Jeg er flau over at Norge, mitt land som er kjent for å være et av verdens beste land når det gjelder menneskerettigheter, holder på med sånt, sier Deeb.

Økokrim avviser

Statsadvokat i Økokrim, Håvard Kampen, tilbakeviser all kritikk fra Deeb og hans forsvarer.

– Slike etterforskninger tar dessverre litt tid. Det skyldes kompleksiteten i saken og at man er avhengig av bistand fra utenlandske myndigheter, sier Kampen.

VANLIG ETTERFORSKNING: Statsadvokat i Økokrim, Håvard Kampen, sier saken har vært etterforsket på normal måte. Foto: NRK

– Økokrim blir beskyldt for å ha startet etterforskningen etter press utenfra. Hva er din kommentar til det?

– Den norske påtalemyndigheten er uavhengig, og det har den også vært i denne saken.

– Loai Deeb mener måten Økokrim har etterforsket ham på er en skam?

– Vi har fulgt vanlig fremgangsmåte. Det har vært fremmet en del innsigelser av den art for domstolen, som aldri har funnet noe å kritisere eller overprøve Økokrim for. Det er ikke uvanlig at tiltalte og påtalemyndigheten har ulik oppfatning av rimeligheten i en straffeforfølgning, sier statsadvokaten.