Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Billettene er booket og passet er klart. Denne sommeren er det fritt fram for ferie i utlandet. Hvis du er fullvaksinert og attpåtil har en boosterdose kan du slappe helt av.

På Helsenorge.no ligger det gyldige koronasertifikatet som er din inngangsbillett til ferieparadiset – i hvert fall til land i EU og EØS. Du kan laste det ned på telefonen eller skrive det ut og ha det med på reisen.

Tellefunksjon i koronasertifikatet

Har du derimot to vaksinedoser, må du sjekke om koronasertifikatet er gyldig helt fram til ferien. Hovedregelen er at koronasertifikatet bare varer i 270 dager, eller ni måneder, fra du fikk dose to og ble regnet som fullvaksinert.

Mange fikk dose to i fjor sommer eller tidlig på høsten. Da er det en fare for at sertifikatet ditt går ut før sommerens store utenlandstur (les mer om dette i faktaboksen under).

Foto: MEtte Kristensen

Dette er reglene for gyldig koronasertifikat i EU og EØS for de over 18 år: Ekspandér faktaboks Har du fått to vaksinedoser, og ikke har dokumentert at du har hatt korona, gjelder koronasertifikatet i 270 dager fra andre dose ble satt. Etter det trenger du en oppfriskningsdose, eller negativ test. Flere land har krav om at det må ha gått et visst antall uker fra oppfriskningsdosen til innreise.

Har du dokumentert at du hadde korona før første vaksine, trenger du bare to vaksinedoser for å få gyldig koronasertifikat i ubegrenset tid. Da vil dose to regnes som en oppfriskningsdose.

Fikk du korona etter første dose, men før andre dose, så er også koronasertifikatet gyldig i ubegrenset tid. Da regnes dose to som oppfriskningsdose.

Har du dokumentert at du har hatt korona etter å ha fått to vaksinedoser, er koronasertifikatet gyldig fra 11 til 180 dager etter positiv test. Etter det må du ha en oppfriskningsdose, eller negativ test.

Har du ikke vaksinert deg, men har dokumentert at du har hatt korona, er koronasertifikatet gyldig fra 11 til 180 dager fra positiv test.

Hvis man ikke ønsker å ta en ekstra vaksinedose, er en negativ test de siste dagene før avreise et alternativ. De fleste godkjenner antigen hurtigtest, men noen krever PCR-test. Selvtester er ikke gyldige.

Det finnes en tellefunksjon i sertifikatet som viser hvor mange dager som har gått siden siste dose i grunnvaksinasjonen eller siden positiv test.

Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

Husk at selvtester ikke registreres i koronasertifikatet. Har du vært syk uten å bekrefte det med enten en PCR-test eller antigen hurtigtest på teststasjon, må du regne 270 dager fra siste vaksine.

Etter det vil sertifikatet ditt være ugyldig. Da må du sørge for å få en tredje vaksinedose i god tid før ferien, eller ta en godkjent test for at sertifikatet skal være gyldig når du reiser. Les også: Om koronasertifikatet - helsenorge.no

Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

Folkehelseinstituttet anbefaler likevel å vente med å ta en «reisevaksine».

– Vi anbefaler å vente med å ta vaksine inntil en måned før avreise. Siden det er endringer i vaksinasjonskrav og innreisekrav i flere land for tida, kan det vise seg at det likevel ikke er nødvendig med vaksinasjon for å reise, sier overlege Eli Heen ved FHI.

Les reglene nøye når du reiser du med barn

FHI understreker at det er særlig viktig å planlegge reisen i god tid når du reiser til utlandet med mindreårige.

Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

– Barn har gyldig koronasertifikat inntil 18-årsdagen sin, dersom de er grunnvaksinert med to doser eller etter en dose for de som har dokumentert gjennomgått koronasykdom, sier overlege Eli Heen ved Folkehelseinstituttet.

Negativ test i dagene før innreise er et alternativ i flere land.

Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

Barn under 12 år trenger som hovedregel ikke koronasertifikat for reiser i EU eller EØS, men siden det er store forskjeller fra land til land må du sjekke reglene i det landet du skal reise til.

Enkelte land krever sertifikat for barn helt ned til fem år. Nyttige sider er Re-open EU og UDs app «Reiseklar» som du kan laste ned på telefonen.

Utskrift er lurt når 15-åringen blir 16

Fram til barna er 16 år, kan foreldrene hente ut koronapasset for barna på Helse-Norge.

Fra dagen barna fyller 16 er ikke dette lenger mulig. 16-åringene må laste det ned selv. Det betyr at de må kunne logge seg inn på Helse-Norge, og til det trenger de elektronisk ID som BankID, Buypass eller Commfides. MinID er ikke tilstrekkelig.

Foto: Mette Kristensen / NRK

– Et tips er at foreldrene skriver ut barnas sertifikat før de fyller 16, for det kan ta tid å bestille Bank ID hvis barna ikke har det fra før, råder Eli Heen i FHI.

Vær oppmerksom på at utskrifter av koronasertifikater er teknisk gyldig i 90 dager etter utskrift. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker som ikke har noe med sertifikatets gyldighet å gjøre.

Test gir gyldig koronasertifikat

Ikke alle har mulighet til å vaksinere seg. Negativt testresultat tatt i løpet av de siste 72 timene før avreise gir derfor også gyldig sertifikat.

Det må være tester tatt på en teststasjon og som registreres. Hjemmetester gjelder ikke.

Det er ulikt fra kommune til kommune om de tilbyr testing før reise, så det må du sjekke med kommunen din.

Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

En rekke private aktører tilbyr testing før reise, men det kan fort bli dyrt hvis flere i familien skal testes.

Volvat tilbyr Fit to fly PCR-test og reiseattest fra 1640 kroner. Antigentest med reiseattest koster 1090. Hos DrDropin kan du få Fit to fly PCR-test og reiseattest for 1195 kroner og tilsvarende antigentest med reiseattest for 890 kroner. Hos Aleris koster dette 1400 kroner.

Også her gjelder det at du må sjekke hvilken test som kreves i ditt reiseland.

Land avvikler koronasertifikatet

Stadig flere land i Europa avvikler nå bruken av koronasertifikat og koronarestriksjoner.

– 16 land i Schengen har per midten av mai ikke lenger koronarestriksjoner. De siste landene som fjernet innreisekrav for reisende fra EU og EØS var Litauen, Bulgaria og Hellas, sier Heen.

Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

Hun råder folk til å følge godt med på reglene til landet de skal reise til.

– Vårt råd er at folk følger med på reglene i landet man skal reise til fra man bestiller reisen og helt til man er vel hjemme igjen. Vi anbefaler alle å sjekke reiselandet på Re-open EU og UDs app Reiseklar. Husk at reglene kan endres fort også mens du er på ferie i landet, sier Heen.

EU opphever munnbindpåbud

Fra 16. mai er det ikke lenger være obligatorisk med munnbind på flyreiser og flyplasser i EU-land.

Samtidig minner myndighetene om at munnbind er et av de beste virkemidlene for å unngå koronasmitte.

Foto: Mette Kristensen / NRK

– En passasjer som hoster og nyser, bør vurdere sterkt å bruke munnbindet, skriver de.

Reglene for munnbind kan fortsatt variere mellom ulike flyvninger og flyselskaper. Dette gjelder særlig flyvninger til land som har andre regler enn EU-reglene.

Les også: Vi vil til Syden i sommer

Les også: Flere unge reiser til Gran Canaria til tross for «harrystempel»: – Ble positivt overrasket