Flere unge reiser til Gran Canaria til tross for «harrystempel»: – Ble positivt overrasket

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg har forbundet «Granca» med pensjonister og folk som har hudproblemer, og litt sånn harrystemning, sier Johanne Dahl Tysnes fra Sandnessjøen.

Etter to år med pandemi og lite reising utenlands er hun en av flere tusen nordmenn som denne vinteren endelig kunne finne frem bikini, shorts, sandaler og solkrem.

Det mest populære reisemålet på vinteren for norske turister er uten tvil Gran Canaria.

Særlig godt voksne og pensjonister har i årevis reist dit for å slippe unna snø og kulde her hjemme.

Men nå kan det se ut som de unge også har fått øynene opp for den spanske ferieøya.

En voksende trend

Ifølge reisearrangøren Ving har andelen reisende til Gran Canaria i alderen 18–29 år doblet seg siden før pandemien.

– Hvis vi sammenligner med forrige normale vintersesong, som var i 2018/2019, har andelen som reiser med oss i denne aldersgruppen gått fra 7 prosent til 14 prosent.

Det sier sjef for Ving Norge, Marie-Anne Zachrisson.

Marie-Anne Zachrisson i Ving Norge tror ikke at folk skjemmes over å reise til Gran Canaria. Foto: Ving

Hun mener «harrystempelet» som øya har hatt tidligere er i ferd med å forsvinne.

– Det mange kanskje tenker om Gran Canaria kan være preget av realityserier derfra. Men det har skjedd mye på Gran Canaria de siste ti årene. Flere av hotellene har blitt utviklet, de er flotte og med kult design.

TUI Norge ser også en voksende trend av unge som reiser til Gran Canaria, men de har ingen konkrete tall på veksten.

– Satt langt inne

Johanne Dahl Tysnes fra Sandnessjøen er en av de mange som i vinter satte seg på flyet med kurs for sol og varme på Gran Canaria.

– Vi hadde litt abstinenser etter sol og varme, og så lys i enden av tunnelen da det åpnet litt opp. At det kanskje var mulig å reise igjen uten å ha dårlig samvittighet eller få stygge blikk.

Men Tysnes innrømmer at det satt litt langt inne å reise til øya.

– Men jaget etter varme og å slappe av på ei solseng ble større, så det trumfet skrekken for å dra.

Nordmenns reiselyst er tilbake for fullt – og øverst på listen i påsken troner Kanariøyene, ifølge Tui og Apollo. 150.000 nordmenn svarte at de ville reise til Syden i påska, ifølge en undersøkelse Respons analyse har gjort for forsikringsselskapet Fremtind. Andelen reisende til Gran Canaria i alderen 18–29 år doblet seg siden før pandemien, ifølge Ving.

Hun og samboeren var en uke i nærheten av Puerto de Mogán. De ble positivt overrasket over det som møtte dem der.

– Det var ikke sånn som jeg hadde sett for meg. Det var spenstig natur og masse spreke folk i alle aldersgrupper. Kanskje flere ser at det ikke er så høy harryfaktor, og at det faktisk er mulig å ha det fint der.

Ett av Johannes feriebilder fra Puerto de Mogán. Foto: Johanne Dahl Tysnes

Mener stempelet er fortjent

Reiselivsekspert Odd Roar Lange tror at særlig de unge er utålmodige etter å komme seg ut i verden etter pandemien.

– Man blir naturligvis veldig utålmodig som ung når man mister to år av muligheten til å reise. Da det ble mulig igjen var Gran Canaria et tilbud som var på plass tidlig.

Reiselivsekspert Odd Roar Lange. Foto: Privat

Likevel tror han ungdommen kommer til å reise lenger ut i verden når pandemi og den ustabile situasjonen i verden roer seg.

Lange driver nettsiden The Travel Inspector, og har vært på reportasjereise til ferieøya flere ganger.

Han mener harrystempelet er høyst fortjent.

– Det er ingen tvil om at Gran Canaria har et rykte som det vil ta tid å rydde opp i, hvis man ønsker det. Det er sol og varme, strandliv og kafeer med wienerschnitzel og pommes frites.

Men de som elsker Gran Canaria trenger ikke å bli fornærma av den grunn, mener han.

– De drar dit nettopp fordi dette er noe som treffer dem. Svenskehandelen har også det stempelet, men nordmenn drar dit likevel.

Reiselivseksperten har sett at turistmyndighetene på øya har jobbet målrettet siden 2016 for å tiltrekke seg flere unge reisende.

– De har blant annet brukt bloggere og influensere for å treffe et ungt publikum. De vil gjerne ha litt mer enn de eldre. Først og fremst et yrende uteliv, som ikke er overfylt av de litt eldre.

Odd Roar Lange mener Las Palmas er en moderne og sprek by, som er spesielt attraktiv for unge turister på Gran Canaria. I tillegg til stedene Playa del Inglés, Maspalomas og Meloneras. Foto: Sofia Beijer

Halvering av antall reisende

Odd Roar Lange tror det tar lang tid før ungdommene tar over Gran Canaria, slik som de i sin tid gjorde på Ibiza.

– På sikt vil nok veldig mange unge reise til steder der de ikke treffer onkel og tante, besteforeldre eller i verste fall sine egne foreldre.

Når det gjelder antall reisende til ferieøya i år sammenlignet med før pandemien er tallet en god del lavere. Trolig er det snakk om en halvering, ifølge Ving Norge.

I de øvrige aldersgruppene er tallene stabile, med unntak av de som er 65 år og eldre.

– Den aldersgruppen går litt ned. Det kan kanskje ha noe med frykt for smitte å gjøre, og at du må ha et digitalt koronapass for å reise inn, sier Marie-Anne Zachrisson.