Vi vil til Syden i sommer

– Høy strømpris og høyere renter biter ikke på nordmenn. Vi skal likevel på sommerferie til Syden, viser våre tall. Reiselysten er tilbake, og krigen i Ukraina påvirker heller ikke den lysten lenger.

Det sier Terje Berge. Han er kommersiell direktør i FINN reise, som er en søkemotor som finner og sammenligner de beste tilbudene for reiser.

– Sommerferien har alltid vært hellig for nordmenn. Dette speiles i våre tall for tiden. FINN reise har hittil i år hatt en vekst på 317 prosent sammenlignet med fjoråret, sier Berge.

Til Middelhavet

Ifølge tre store turoperatører vil vi til Europa, nærmere bestemt Middelhavet.

– Vi har sett en jevn økning i bestillingene siden nyttår. I påsken tok det seg skikkelig opp. 2. påskedag hadde vi den beste salgsdagen vi har sett siden før pandemien, sier Beatriz Rivera i Apollo reiser.

– Og hvor vil vi reise?

– Jo, vi vil først og fremst til Middelhavet. Hellas er sommerens store vinner hos oss. Fire av fem reisemål på topplisten er greske, sier Rivera.

VARME: Seilbåtferie i Kroatia. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Sommersesongen handler om Middelhavet. Spania, Hellas, Kroatia, Tyrkia. Det største reisemålet vårt er Mallorca, sier Marie-Anne Zachrisson, sjef for Ving Norge.

Hun sier at det er mange som kommer tilbake til dem år etter år.

– Mange kommer tilbake på grunn av egne Vings hoteller. I vinter har vi imidlertid sett at vi har ganske mange nye, unge gjester. Hva det handler om, er vanskelig å si. Aldersgruppen 18–29 doblet seg i vinter hos oss.

Zachrisson tror det kan handle om det føles tryggere å reise på pakkereiser med charter.

– Det er lettere å få igjen penger, og charterselskaper tar alltid hjem kundene, uansett. Dette med pakkereiseloven gir en stor trygghet for de som reiser.

Lettelse i innreiserestriksjonene

Også hos turoperatøren Tui merker de at reiselysten har kommet tilbake, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren.

– Salget har steget jevnt i 2022, godt hjulpet av at koronarestriksjonene ble hevet både her hjemme og på mange av reisemålene våre. Endelig kan folk reise igjen, og bestillingene renner inn.

Fra søndag til mandag i påskeuken steg salget hos Tui med 40 prosent.

ISTANBUL: Tyrkia er et populært reisemål. Foto: Reuters

Også hos dem er Mallorca det mest ettertraktede reisemålet, tett fulgt av Kreta og Spania.

Alle de tre turoperatørene sier at salget har tatt seg kraftig opp i påsken, og fortsetter å øke.

– En del reisemål har vært vanskelige med innreiseregler. Vi merker forskjellen bare i den siste uka når de har åpnet opp. Spania, for eksempel, har fjernet innreiseregistreringsskjemaet. Det betyr mye, sier Zachrisson i Ving.

STRAND: Nordmenn er reiseglade folk. Foto: Anders Fagerjord, Flickr

Hun opplever ikke at det er mange som ringer fordi de er redde for krigen i Ukraina.

– Det skal mye til før du skrinlegger sommerferien til utlandet. Vi er snart tilbake på nivået før pandemien. Ikke enda, men vi nærmer oss, sier Zachrisson.

Langt unna 2019-nivåer

Det er stor optimisme i reiselivet nå, sier reiselivsekspert Odd Roar Lange. Han viser til at aksjekursen for flyselskap og reiseselskap omsider begynner å stige igjen.

– Om reiselivet som vi kjenner det skal overleve, er det avhengig av at folk reiser igjen.

En undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for FINN reise i mars viser at 30 prosent skal reise utenlands i sommer. Av disse har halvparten allerede bestilt ferien. 37 prosent sitter på gjerdet, mens 33 prosent sier de ikke skal reise ut av landet.

Spørreundersøkelser fra de to siste somrene viser at folk har svart litt vel optimistisk på at de skal ut og reise, sammenlignet med hvor mange som faktisk reiste utenlands.

Lange er skeptisk til resultatene, også for denne sommeren.

MINDRE REISING: Odd Roar Lange tror pandemien har endret folk sine reisevaner for godt. – Folk kommer til å reise mindre enn før, sier han. Foto: Privat

– Dagen kommer når folk skal bestille, så blir de usikre, mener han.

Selv om aktiviteten tar seg opp igjen, er vi langt unna toppen i 2018 og 2019. Lange mener vi ikke er tilbake til normalen.

– Overhodet ikke, og det vil vi ikke være i 2024 heller. Selv om pandemien skulle gå i positiv retning, vil det ta lang tid.

Og det er kanskje like greit at vi nordmenn ikke reiser like mye som før pandemien med tanke på klimaet, mener han.

– Den reisebonanzaen vi har hatt i mange år, der vi reiser stadig lengre og stadig oftere, den håper og tror jeg kommer til å endre seg.