To år med pandemi har begrenset nordmenns reiseaktivitet betraktelig.

Nedstenging og reiserestriksjoner har gjort at mange har holdt seg hjemme.

– Salget har økt jevnt siden nyttår, men i påsken økte det markant og uken etter ble den beste salgsuken vi har hatt siden 2019. Nå strømmer bestillingene inn jevnt over og det er et generelt høyt trykk for hele sommersesongen.

Det sier Beatriz Rivera. Hun er kommunikasjonssjef i Apollo.

Beatriz Rivera er kommunikasjonssjef hos Apollo. Hun forteller at pandemien har vært svært tøff for samarbeidspartnerne i utlandet. – For dem betyr det at vi endelig nærmer oss normalen igjen alt, og jeg vet at de gleder seg noe helt enormt til å ønske oss alle velkommen tilbake. Foto: Johnny Syversen / Apollo

Til tross for at kapasiteten deres er lavere enn før pandemien, ser de at salget ligger høyere enn hva det gjorde på samme tid i 2019.

– Med andre ord kan det se ut til at reiselysten er tilbake for fult, sier hun.

Les også: Flere unge reiser til Gran Canaria til tross for «harrystempel»: – Ble positivt overrasket

Også hos Ving merker de økt pågang fra nordmenn som vil feriere i utlandet.

– Alle undersøkelser under pandemien har vist at nordmenn lengter etter å feriere i utlandet, noe som også har vist seg å stemme. Vi har stor pågang fra kunder som har ventet lenge på å kunne reise og gleder oss over positive salgstall, sier Marie-Anne Zachrisson. Hun er landssjef for Ving i Norge.

Marie-Anne Zachrisson er landssjef for Ving i Norge. De ser en tendens til at man bestiller sin reise tettere innpå avreise enn tidligere år. – For noen kan det bety at man møter fulle flyavganger eller et smalere utbud av hotell hvis man er litt sent ute. Foto: Ving

Hvor er det folk vil reise? Ekspandér faktaboks Apollo: – Hellas ligger på en soleklar førsteplass over sommerens mest populære ferieland, etterfulgt av Kroatia, Kypros, Spania og Albania. Også på reisemålsnivå dominerer Hellas. På topplisten er hele fire av fem reisemål greske med Kreta på førsteplass, Rhodos på andre, Epirus-regionen på det greske fastlandet på tredje, Makarska i Kroatia på fjerde og Kykladene på femte, sier Beatriz Rivera. Ving: – Det er Middelhavet som gjelder i sommersesongen, land som Spania, Hellas, Tyrkia, Kypros, Kroatia og Bulgaria er populært. Hos oss i Ving er Mallorca både vårt største og mest populære reisemål. Sammen med Kreta og Rhodos utgjør dette våre tre største reisemål i sommersesongen, sier Marie-Anne Zachrisson.

Passtrøbbel kan stikke kjepper i hjulene

Det at flere nordmenn nå har fått opp øynene for utlandet igjen, har også bidratt til en massiv pågang for å skaffe seg pass.

Mange har utgåtte pass liggende i skuffer og skap. I februar skrev NRK om at mellom 300.000 og 400.000 nordmenn var uten gyldig pass.

I tillegg har dårligere tilgang på råvarer for å få produsert pass og en stor global etterspørsel ført til lang ventetid.

Har du planer om å reise til Syden i sommer? Ja 😁 Nei 😕 Usikker 🤔 Vis resultat

28. april var leveringstiden på pass rundt fem uker, mens den var tre uker for et nasjonalt ID-kort. Samtidig forventer politiet at leveringstiden vil øke.

Dermed kan man få problemer hvis man har bestilt reise, men ikke har skaffet seg pass.

– Dette er ikke noe forsikringen dekker. Det skal kun dekke akutte ting. Det at et pass har ligget utgått i en skuff i to år, er ikke akutt – selv om det kommer aldri så uventet.

Det sier Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i IF.

Anders Handeland er kommunikasjonsdirektør i IF er klar på at forsikringsselskapet ikke dekker avbestilling hvis du mangler pass. Foto: KILIAN MUNCH

Kan fremdeles være restriksjoner

Selv om verden mer eller mindre er gjenåpnet, anbefaler både forsikringsselskapene og reiseoperatørene å sjekke hvilke regler som gjelder i landene man skal til.

– Sjekk tilstanden, regler og restriksjoner på reisemålet før du drar. Vi har fremdeles saker hvor kunder blir overraska over strenge regler. Det er kanskje det viktigste man gjør i tillegg til å ha koronapass, pass og annet klart før avreise, sier Handeland.

Han får støtte fra Petter Lassen, skadesjef hos Frende forsikring.

– Mange land krever til eksempel en negativ PCR test som er tatt tett opp til avreise. Reiseforsikringen vil ikke dekke avbestilling, eller utgifter du får hvis du ikke oppfyller innreisereglene på reisemålet, sier Lassen.

Petter Lassen er skadesjef hos Frende forsikring og har ansvar for reise. Foto: Frende forsikring

Både Frende og IF har gått tilbake til normalen, og covid behandles som en hvilken som helst annen sykdom.

– Vi regner med at det nærmer seg reiseaktiviteten slik den var før pandemien. Flere vil til utlandet igjen, men det er mange som har oppdaget Norge som ferieland. At det er krig i Ukraina gjør jo også at det er flere som holder igjen litt på utenlandsreisene enda, sier Lassen.