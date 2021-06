Huseierne advarer mot Sbanken-oppkjøp: – Alle boliglånskunder vil tape

Høyere rente og gebyrer. Det er frykten til tusenvis av kunder i Sbanken om DNB får kjøpe konkurrenten.

Huseierne mener også nordmenn med boliglån i andre banker må betale mer om Sbanken forsvinner.

– Alle boliglånskunder vil tape hvis DNB får lov til å sluke Sbanken, fastslår generalsekretær Morten Andreas Meyer til NRK.

Men Meyer har et håp om at DNB må snu. Skal oppkjøpet gå i boks, må aksjeeierne i Sbanken si ja og Konkurransetilsynet gi grønt lys.

De fleste aksjeeierne gir tommel opp. Derfor har Huseierne bedt Oslo Economics om å lage en analyse for å overbevise Konkurransetilsynet.

Analyse: DNB lekker til Sbanken

Analysen er basert på en rundspørring om blant annet boliglån.

Målet var å finne ut hvor lekkasjen av kunder fra bankene går. For til hvilken konkurrent hopper kundene om banken setter opp renten litt på boliglånet?

Analysen viser at DNB-kunder lekker mest til Sbanken. Kundene til Sbanken lekker knapt til DNB, og vil helst til Bulder Bank.

– For oss var det overraskende at undersøkelsen viste at Sbanken var DNBs nærmeste konkurrent. Sbanken har en begrenset markedsandel sammenlignet med DNB, og er i et marked som består av flere store banker, sier samfunnsøkonom Harald Bergh i Oslo Economics til NRK.

Samfunnsøkonom Harald Bergh i Oslo Economics. Foto: Oslo Economics

Utvalget speiler nødvendigvis ikke kundene til DNB og Sbanken, og mange var usikre på hvilken bank de ville byttet til.

Oslo Economics mener likevel funnene er klare nok til å vise at Sbanken er den viktigste konkurrenten til Norges største bank.

– Store negative konsekvenser

Analysen er sendt over til Konkurransetilsynet på vegne av Huseierne. Tilsynet undersøker for tiden hva et oppkjøp kan få å si for prisen på tjenester fra bankene.

– Et oppkjøp vil ha store negative konsekvenser for forbrukerne, advarer Meyer i Huseierne.

Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB vil ikke svare Huseierne nå fordi tilsynet ikke er ferdig med arbeidet ennå.

– Vi har en god dialog og samarbeider med Konkurransetilsynet med å fremskaffe den informasjonen de trenger for å gjøre sine vurderinger, skriver hun i en e-post til NRK.

Tilsynet skal være ferdig 24. juni.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet. Foto: Marit Hommedal

– Innen da må vi ta stilling til om vi enten skal godkjenne oppkjøpet eller om vi skal varsle selskapet om at vi vurderer å stoppe det, og at saksbehandlingen i så fall fortsetter, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese til NRK.