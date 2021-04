Sbanken-kunder vil kjøpe aksjer for å stoppe DNB

– Det startet med et initiativ jeg tok i forbindelse med at det var så stort engasjement i forbindelse med at DNB vil kjøpe Sbanken, sier initiativtager Christian Jahr til NRK.

Jahr står bak Facebook-gruppen Redd Sbanken – Nei til DNB som på kort tid har fått over 3300 medlemmer.

Gruppen ble opprettet etter at det torsdag ble kjent at DNB ønsker å kjøpe alle aksjene i Sbanken for 11,1 milliarder kroner.

Fakta om Sbanken Ekspandér faktaboks Sbanken (tidligere Skandiabanken ASA) ble grunnlagt 27. april 2000 som Norges første rene nettbank

Fram til banken ble en selvstendig norsk bank høsten 2015, var Skandiabanken Norge et datterselskap av Skandiabanken AB i det svenske Skandia-konsernet

Har rundt 400 ansatte

Hovedkvarter: Fyllingsdalen i Bergen

Administrerende direktør: Øyvind Thomassen

Styreleder: Niklas Midby

Må kjøpe aksjer for 300.000 kroner hver

Jahr sier at han fikk en ide om at flere skal vise hvor engasjert de er ved å kjøpe aksjer og få en stemme i saken.

E24, som omtalte saken først, skriver at for å stoppe oppkjøpet må man ha 10 prosent av aksjene i Sbanken.

Med dagens kurs betyr det rundt 1,1 milliarder kroner. Det innebærer at de 3300 medlemmene av Facebook-gruppen nå kjøpe aksjer i Sbanken for rundt 300.000 kroner hver.

– Om det resulterer i å stoppe hele oppkjøpet er kanskje å ta litt vann over hodet, men det er i hvert fall et tydelig initiativ for å få litt engasjement, sier Jahr.

Medlemmene i Facebook-gruppen kaller seg «De mest fornøyde kundene i Norge». Foto: Facebook

Kunde i 21 år

Jahr har vært kunde i Sbanken siden den startet opp i år 2000.

Han sier at banken har over lang tid vært myntet på effektivitet, enkelhet og nærhet til kunden. De har hatt liten administrasjon, ingen gebyrer, effektive banktjenester.

– Sbanken har scoret veldig høyt på kundelojalitet og tillit på mange kåringer, mens DNB er i den andre enden av den skalaen, sier Jahr om hvorfor han er mot sammenslåingen.

Håper å få med seg storaksjonærer

Jahr håper at aksjonen klarer å så et lite frø hos noen de institusjonelle aksjonærene som eier Sbanken i dag.

– Jeg har registrert via medier i dag at Odin og andre er litt betenkt når det gjelder dette budet. Da vil det bli litt vei i vellingen om slike aksjonærer reagerer, sier han.

NRK har kontaktet DNBs kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide for kommentar, men har ikke fått svar på henvendelsen.

Igår sa DNB-sjef, Kjerstin Braathen, til NRK at hun tror kundene vil bli positivt overrasket.

– Jeg håper de vil være tålmodige nok til å gi oss en sjanse og vise hva vi kan levere. Jeg tror de vil bli positivt overrasket, sa hun.