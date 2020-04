Hudlegens tips: Slik unngår du «korona-hender»

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Når du vasker hendene med såpe og vann eller sprit, så kan en del av hudens beskyttende fettlag bli borte. For noen vil det kunne føre til at huden blir tørr, sier spesialist i hudsykdommer og førsteamanuensis Jon Anders Halvorsen.

Et av de viktigste tiltakene for å hindre smitte av koronaviruset Covid-19, er å vaske hendene ofte, med såpe og vann, eller håndsprit, ifølge Folkehelseinstituttet.

Håndsprit eller såpe med vann dreper nemlig fettsyrene i viruset.

Det ytterste laget av huden på hendene våre kalles overhuden, er under en millimeter tykk, og består at tettliggende celler som er klistret sammen med fettstoffer. De kan sammenlignes med murstein i en mursteinsvegg.

– Huden kan bli rød og irritert, eller den kan bli litt hvit og flassete. Mange vil også kunne kjenne ubehag, litt stikkende følelse, som er tegn på at huden blir tørrere, forteller han.

Kan føre til eksem

Håndvask er et veldig viktig forebyggende tiltak mot smitte, og kan derfor være en vanskelig balansegang for noen.

Det kan hjelpe å vaske hendene på en riktig og skånsom måte.

– Bruk vann og såpe, skyll av med rent vann etterpå. Det er viktig å tørke seg skånsomt men godt, også mellom fingrene sier han.

For fuktighet som ligger igjen på huden kan for noen være uheldig.

– Vann alene kan føre til at huden blir tørr, hvis det ligger og irriterer på hudens overflate. Blir hudbarrieren skadet, kan det gi tørr hud og føre til eksem hos noen, sier han.

Les også: Så mye håndsprit skal du faktisk bruke

Fuktighetskrem

Halvorsen, som har gitt ut boken «Huden er guden» og har egen hudlegepraksis i Oslo, mener noen mennesker er mer utsatt for problemer med huden hvis den blir vasket for ofte.

– Det skjer i varierende grad fordi noen mennesker i utgangspunktet har tørr hud. Spesielt personer som har atopisk eksem, allergitendenser, psoriasis og astma har vanligvis tørrere hud, sier han.

Merker man at hendene blir tørre kan det være nyttig å smøre på en fuktighetskrem, som hjelper å opprettholde hudens barriere.

– Det beste er å finne en krem som er ganske fet og klissete, men som likevel er akseptabel å bruke i løpet av dagen. Andre foretrekker fuktighetskrem som trekker raskt inn i huden.

Fuktighetskremer som inneholder melkesyre eller karbamid kan være mer effektive for å opprettholde hudbarrieren.

– Fuktighetskrem på kvelden, og på natta kan være nyttig, at man smører seg inn med et tykt lag før man legger seg. Bruker man bomullshansker over et tykt lag med fuktighetskrem, vil ofte fettstoffene i fuktighetskremen trekke bedre inn i huden, sier han.

NORMAL HUD: Anbefaler ikke håndkrem på en normal hud. Da er det best å la huden få leve sitt eget liv, mener hudlegespesialist Jon Anders Halvorsen. Foto: Kagge Forlag

Ikke gå for lenge

Hudbarrieren beskytter huden mot uttørring og forhindrer bakterier i å komme inn.

Hvis huden er tørr og hudbarrieren er ødelagt så kan man på en måte si at det er bitte små hull i huden og da er det lettere å få infeksjoner i huden, sier han.

Om huden blir rød, hoven, klør og flasser kan det i noen tilfeller være nyttig med en kortisonkrem i en begrenset periode.

– Noen personer må også kanskje søke lege for å reseptbelagt krem for å dempe på eksemen. Det kan bli mer kronisk dersom man ikke velger å få behandling. Ikke la det gå for lenge, og før huden blir for ødelagt, sier han.

Noen mennesker har mer sensitiv hud enn andre, og alderen kan også ha en betydning. Han legger til at det er mange som har en sterk hud og vil tåle hyppig håndvask.

Økt salg av håndkrem

Han har ikke merket noen økning av pasienter med såre hender, men apotekene NRK har vært i kontakt med melder at de har over 50 prosent økning i salg av håndkremer og over en dobling av såpesalg.

– Det virker som at folk er litt tilbakeholden med å søke lege nå, men det kan jo hende at det blir en endring i løpet av noen uker, sier hudlegespesialist Jon Anders Halvorsen.