Derfor er det viktig å vaske hendene med såpe

Helsemyndighetene i landene som nå er berørt av koronasmitten forsøker å bremse det som skjer. Dersom smittespredningen tar lengre tid, vil belastningen på helsesystemet bli mindre. Målet er å kunne tilby en intensivplass på sykehuset til alle som trenger det.

I sosiale medier blir nå varianter av grafikken under spredd. Den viser belastningen på helsesystemet under et utbrudd.

Ved å bremse hastigheten, så blir belastningen spredd over tid. Dette sparer liv, melder ekspertene.

Vaske hendene

Det viktigste rådet det norske Folkehelseinstituttet kommer med, er at dersom du er syk, så skal du holde deg hjemme.

Råd nummer to er at dersom du hoster og nyser, så må du beskytte menneskene rundt deg. Det gjøres best med et papirlommetørkle som du kaster etter bruk.

Råd nummer tre er å vaske hendene grundig. Smittestudier har vist at det i meget stor grad er gjennom hendene du blir smittet. Du kan bli smittet ved å puste inn infiserte dråper fra folk som hoster og nyser, men en normal vei er at du smitter deg selv med dine egne hender.

Du smitter deg selv, ved å føre inn i kroppen din virus som andre har etterlatt seg på flater rundt deg.

Dersom du blir smittet, så er du med på å gjøre smittekurven brattere. Å redusere antall nye som blir smittet hver dag, gjør at belastningen på samfunnet blir mindre.

IKKE TILFELDIG: Det er slike plakater myndighetene har det med å henge opp når det kommer truende, smittsomme sykdommer. Det har vist seg at det er et av de beste og billigste tiltakene for å få ned smittetakten. Foto: Sean Kilpatrick

Hvordan vaske hendene

Ekspertene som studerer virus melder at du skal vaske hendene i minst 20 sekunder. At du skal bruke såpe. At du skal gni hendene kraftig. Det spiller liten rolle om du bruker kaldt eller varmt vann.

FETTET BESKYTTER: Dette er et typisk virus. Et skall delvis lagd av fett beskytter innsiden av viruset. Det er dette fettet som blir løst opp av såpe. Foto: Palli Thordarson

Hvorfor vaske slik

Virus er såkalte nanopartikler. De er veldig små. De har en beskyttende kappe som delvis består av fettsyrer. Disse fettsyrene takler vann ganske godt, men såpe er helt ødeleggende.

Grunnen til det, er blant annet at det er stoffer i såpen som tar plassen til fettsyrene. Ved å ta opp plassen som fettsyrene hadde, så river de viruset i stykker.

Hva med alkohol?

Sprit i høy nok konsentrasjon river også i stykker fettsyrene. Det er derfor Antibac og andre produkter som inneholder minst 60 prosent sprit, og helst litt såpe og litt isopropanol, fungerer.

Det som ikke fungerer er vanlig vodka rett fra flasken. Spritprosenten er for liten.

Det forklarer den islandske kjemikeren Palli Thordarson. Han er spesialist innen nanopartikler. Twittermeldingene hans om hva som egentlig skjer med virus har gått viralt de siste dagene.

Hva med bare vann?

Å skylle hendene med bare vann fungerer dårlig. Det fungerer også dårlig å bare tørke seg av med en fuktig klut. Grunnen til det, er at viruset mer eller mindre limer seg til deg.

Thordarson forklarer at materialene i virus blir tiltrukket materialer som ligner på seg selv. De blir altså tiltrukket av klær, treverk, hår og ikke minst hud.

– Huden er et veldig bra sted for et virus, skriver Thordarson.

Han forklarer at både fettsyrene og andre deler av virus-strukturen kjemisk limer seg til huden din. Å skylle dem vekk med vann er ikke en god løsning.

LITE EFFEKTIVT: Dersom det ikke er såpe eller sprit tilgjengelig, så er det mulig å gjøre noe med vann. Da er det den mekaniske kraften i det rennende vannet som må skylle vekk smittestoffene, og dette går tregt. Foto: MARIANA BAZO / REUTERS

Bruk makt

Dersom du har hatt gleden av å se på hendene dine gjennom et mikroskop, så har du sett at huden på ingen måte er glatt. I alle de små sprekkene kan virus gjemme seg unna overfladisk behandling med såpe.

Hygieneekspertene sier derfor at du må gli hendene med litt kraft slik at såpen kommer inn over alt.

Du må gjøre det over tid. Omtrent tiden det tar å synge en bursdagssang to ganger.

Hva er det farligste?

Virus «limer» seg altså fast til ting som ligner det selv. Organiske materialer er det beste. Det betyr at det ikke limer seg fast til overflater av stål, glass og plast.

Fingrene dine er magneter som trekker til seg til virus. Virus på overflaten av et dørhåndtak ønsker sterkt å ikke være der.

I tillegg overlever virus lenge på slike blanke, kunstige overflater. Det spiller liten rolle at dråpene de ble levert med har tørket opp. Viruset er beskyttet av sin fettkappe.

FUNGERER IKKE LIKE GODT: Sprit dreper også virus, men det er ikke like effektivt som såpe. Foto: LOIC VENANCE / AFP

Hva skal vi gjøre?

Rådene er altså følgende:

Vask hendene like godt som du ville ha gjort dersom du etter å ha finkuttet sterk chili må ta ut kontaktlinsene.

Ta ikke på ansiktet ditt! Ved å ta på ansiktet, så fører du viruspartikler inn mot øyne, nese og munn. Du blir smittet av deg selv.

Et råd som sirkulerer i sosiale medier, dog med et skråblikk, er at du skal dyppe fingrene dine i Nutella. Da kommer du ikke til å ta deg til ansiktet.