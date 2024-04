Kripos åpner for å utlevere mann anklaget for drap under folkemordet i Rwanda

Kripos åpner for å utlevere en mann til Rwanda. Landet har begjært mannen utlevert for å stille ham for retten for et drap under folkemordet i 1994.

I forrige uke besluttet Borgarting lagmannsrett at mannen kan utleveres.

– Vi registrerer at lagmannsretten er enig i at vilkårene for utlevering er oppfylt, sier Thea Elise Kjæraas, politiadvokat i Kripos, i en pressemelding.

Lagmannsrettens avgjørelse er anket til Høyesterett.

Kripos pågrep vedkommende i oktober 2022. Siden han ble pågrepet har Kripos gjort en rekke undersøkelser for å avklare om vilkårene for utlevering er oppfylt.

(NTB)